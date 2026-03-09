Dina Huapi. Foto: Turismo Río Negro.

Uno de los destinos favoritos para una escapada es sin duda la Patagonia argentina, un lugar mágico y encantador para los amantes de la naturaleza. Si bien se puede visitar en todas las épocas del año, este sitio cuenta con una belleza única y con distintas actividades para hacer que se destacan cuando es primavera o verano.

En ese contexto, hay un pueblo de La Patagonia que promete ser el protagonista del verano con sus aguas cristalinas en medio de las imponentes montañas, creando paisajes de ensueño que remiten a cuentos fantásticos. Además, es un destino ideal para los jubilados que desean descansar y conectar con el aire de la naturaleza.

Dina Huapi. Foto: Google Maps.

Se trata de Dina Huapi, una pintoresca aldea de Río Negro que forma parte del Departamento de General Roca, a 1556 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Un rincón de paz a orillas del Nahuel Huapi

Dina Huapi se encuentra a solo unos 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad sin alejarse demasiado de sus servicios y comodidades.

Su ubicación, a orillas del lago Nahuel Huapi, permite disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de las aguas turquesas y los picos nevados de la cordillera de Los Andes, creando un escenario perfecto para relajarse o hacer actividades recreativas como el senderismo, el kayak y la pesca. Además, ofrece playas dueñas de una belleza paradisíaca donde poder bañarse en verano, pero también bosques naturales para recorrer.

Dina Huapi. Foto: Google Maps.

La localidad tiene la cuota justa para descansar y realizar aventuras. Desde su ubicación se dejan apreciar los cerros Catedral, Capilla, López y Tronador, así como también se pueden realizar excursiones a varios lugares como el Cerro Leones, un antiguo volcán con cavernas habitadas durante miles de años, y realizar cabalgatas por la región.

En cuanto a su gastronomía, la localidad ofrece menús variados, pero se destacan la trucha y los diversos platos de carnes. Asimismo, en la cocina autóctona no faltan las clásicas picadas artesanales, donde justamente también hay encuentros de artesanos que venden sus productos.

Dina Huapi. Foto: Google Maps.

Cómo llegar a Dina Huapi desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar a Dina Huapi desde la Ciudad de Buenos Aires hay distintas opciones. La forma más común es viajar primero hasta Bariloche, ya que esta localidad se encuentra a solo 12 kilómetros.

En auto:

En auto, la distancia es de aproximadamente 1.600 kilómetros y el viaje puede durar entre 18 y 20 horas, dependiendo de las paradas. Una de las rutas más utilizadas es salir de Buenos Aires por Acceso Oeste y tomar la Ruta Nacional 5 hasta Santa Rosa, en La Pampa.

Desde allí se continúa por la Ruta Nacional 35 y luego se empalma con la Ruta Nacional 152. Más adelante se conecta con la Ruta Nacional 143 hasta llegar a la zona de Neuquén. Después se toma la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 237 en dirección a Bariloche. Finalmente, desde Bariloche se recorren unos pocos kilómetros por la Ruta Nacional 40 hasta llegar a Dina Huapi.

En avión:

Otra opción es viajar en avión hasta el aeropuerto de Bariloche. El vuelo desde Buenos Aires dura alrededor de dos horas y media. Desde el aeropuerto, Dina Huapi se encuentra a unos 15 minutos en auto o taxi.