Canal 26
Por Canal 26
jueves, 12 de marzo de 2026, 12:20
Jubilados
Jubilados Foto: Foto generada con IA

El próximo feriado largo de marzo se perfila como uno de los más esperados del año. Concluye el verano, baja el calor, y muchos adultos mayores buscan una escapada tranquila, accesible, segura y que no implique manejar largas distancias.

La buena noticia: Buenos Aires ofrece destinos rurales cercanos, con excelente gastronomía y fácil acceso en transporte público, perfectos para descansar sin estrés y disfrutar del aire libre con lo es San Antonio de Areco.

A continuación, la guía definitiva para un fin de semana largo perfecto.

Un destino rural cerca de Buenos Aires: naturaleza y calma sin alejarte demasiado

A menos de 60 minutos de la Ciudad, distintos pueblos rurales como San Antonio de Areco se consolidan como opciones ideales para adultos mayores. Estos destinos combinan:

  • Caminatas suaves por senderos arbolados
  • Restaurantes de campo con menú tradicional
  • Ferias artesanales y actividades culturales tranquilas
  • Espacios amplios, silenciosos y seguros
  • Acceso directo mediante tren o combis privadas

La clave está en elegir lugares donde la movilidad sea fácil, todo quede cerca y no haya necesidad de auto.

Estancia La Bamba de Areco, en San Antonio de Areco, elegida por Liam Gallagher de Oasis Foto: La Bamba de Areco

Cómo llegar sin manejar: trenes y servicios puerta a puerta

Para quienes prefieren evitar el auto, hay varias alternativas cómodas:

Trenes suburbanos

Los ferrocarriles de la línea Sarmiento, Mitre y San Martín conectan con localidades semi-rurales que ofrecen entornos naturales muy agradables. Muchos adultos mayores destacan la seguridad, la accesibilidad y la puntualidad de estos servicios.

Combis directas desde CABA

Empresas de transporte ofrecen traslados desde puntos céntricos hasta quintas, estancias y restaurantes de campo.Son una gran opción para quienes buscan:

  • Evitar caminar largas distancias
  • Traslado confortable
  • Reservas con asiento asegurado

Buses interurbanos

Ideales para llegar a pueblos rurales con buena conexión desde Liniers, Once o Retiro.

Gastronomía campestre: lo más buscado del feriado

Para el feriado largo, muchos establecimientos lanzan menús especiales para adultos mayores, con opciones más livianas pero igual de sabrosas.

Entre los favoritos se encuentran:

  • Parrillas tradicionales con cortes tiernos
  • Pastas caseras
  • Panificados de masa madre
  • Postres clásicos: flan, budín de pan y quesos regionales
  • Meriendas con tortas caseras y dulces artesanales

Muchos restaurantes se ubican en casonas antiguas, quintas restauradas o parques arbolados donde se puede almorzar bajo la sombra.

Actividades recomendadas para adultos mayores

Para quienes buscan una escapada realmente reparadora, estas actividades son ideales:

1. Caminatas suaves por parques o senderos naturales

Perfectas para moverse sin exigencias, respirar aire puro y disfrutar del entorno.

2. Visitas a chacras o huertas

Muchos establecimientos ofrecen recorridos guiados tranquilos para conocer cultivos, animales y procesos artesanales.

3. Talleres culturales

Clases de cerámica, tejido, cocina argentina o reconocimiento de plantas.

4. Espacios de relax

Hamacas, reposeras bajo árboles y sectores silenciosos para descansar o leer.

Estancia La Bamba de Areco.
Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

Consejos prácticos para el feriado largo de marzo

  • Reservar con anticipación: es uno de los feriados más elegidos.
  • Consultar accesibilidad: muchos lugares ofrecen rampas, senderos planos y baños adaptados.
  • Elegir días de semana dentro del feriado para evitar multitudes.
  • Revisar climatología: fines de marzo suele ser templado y muy agradable para salidas rurales.

¿Por qué esta escapada es ideal para el feriado largo?

Porque combina todo lo que los adultos mayores buscan:

  • Tranquilidad
  • Seguridad
  • Buena gastronomía
  • Naturaleza sin exigencia física
  • Fácil acceso sin auto
  • Costos más bajos que destinos turísticos tradicionales

Si querés disfrutar el feriado largo sin complicaciones, esta propuesta es la fórmula perfecta para desconectar de la ciudad y recargar energía.