Tres pueblitos de Argentina que parecen detenidos en el tiempo. Foto NA.

Se acerca un fin de semana largo y muchos argentinos ya empiezan a planear escapadas. El “finde XXL” de cuatro días —jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5— se da por la combinación del feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con Viernes Santo, más el fin de semana de Pascua.

El combo se vuelve una oportunidad ideal para desconectar de la rutina y hacer un viaje corto. En ese contexto, los pueblitos de Argentina, llenos de encanto e historia, aparecen como una gran opción para una escapada distinta.

De norte a sur, hay destinos que parecen detenidos en el tiempo y que conservan paisajes, tradiciones y una calma difícil de encontrar en las grandes ciudades. A continuación, tres lugares ideales para una escapada: uno en Buenos Aires, otro en el sur y otro en el norte del país.

Un refugio rural a orillas del río: escapadas tranquilas cerca de Buenos Aires. Foto: NA.

Saldungaray: historia y arquitectura en el sur bonaerense

Ubicado en el partido de Tornquist, el pequeño pueblo de Saldungaray es uno de esos destinos que parecen detenidos en el tiempo. Rodeado de paisajes serranos y atravesado por el río Sauce Grande, combina tranquilidad, historia y arquitectura en un entorno ideal para una escapada de pocos días.

La obra de Francisco Salamone

Uno de los mayores atractivos del pueblo es la huella arquitectónica que dejó Francisco Salamone. Durante la década de 1930 diseñó varias construcciones monumentales en la provincia de Buenos Aires, y en Saldungaray se pueden ver algunas de sus obras más emblemáticas. Entre ellas se destaca el portal del cementerio, una estructura imponente de estilo art decó que se convirtió en un verdadero ícono del lugar.

Cementerio de Saldungaray, obra de Francisco Salamone. Foto: Municipio Sierra de la Ventana.

Bodegas y paisajes serranos

Además de su patrimonio arquitectónico, Saldungaray sorprende por sus bodegas y viñedos. La zona forma parte de una pequeña región vitivinícola en crecimiento dentro de la provincia. Una visita a Bodega Saldungaray permite conocer el proceso de elaboración del vino y disfrutar degustaciones con vistas a las sierras.

Plan ideal para una escapada corta

El plan perfecto para un fin de semana incluye recorrer el centro del pueblo, visitar el cementerio diseñado por Salamone, caminar por la costanera del río y acercarse a las bodegas de la zona. Con su mezcla de naturaleza, historia y tranquilidad, Saldungaray se posiciona como una de las escapadas más pintorescas del sur bonaerense.

Bodega Saldungaray. Foto: Instagram @bodegasaldungaray

Cachi: calles blancas y calma en los Valles Calchaquíes

En pleno corazón de los Valles Calchaquíes, el pequeño pueblo de Cachi es uno de los destinos más pintorescos del norte argentino. Sus casas blancas, calles empedradas y el imponente paisaje de montañas crean una atmósfera tranquila que parece suspendida en el tiempo. Con una fuerte impronta colonial y una vida que transcurre a un ritmo pausado, es un lugar ideal para desconectar y disfrutar del paisaje.

Qué hacer en Cachi en un fin de semana

Durante una escapada corta se puede recorrer la plaza principal, visitar la iglesia San José —uno de los edificios históricos del pueblo— y pasear por sus calles de adobe. También vale la pena conocer el Museo Arqueológico de Cachi Pío Pablo Díaz, que conserva piezas prehispánicas de las culturas que habitaron la región. Para quienes buscan paisajes, los alrededores ofrecen miradores naturales y excursiones hacia distintos puntos de los Valles Calchaquíes.

Cachi, Salta. Foto X @globalplayok.

Dónde dormir y qué probar

Cachi cuenta con hosterías, posadas familiares y pequeños hoteles boutique que mantienen el estilo tradicional del lugar. En cuanto a la gastronomía, es un destino ideal para probar platos regionales como empanadas salteñas, locro o tamales, acompañados por vinos producidos en los valles cercanos.

Cachi, Salta. Foto: Instagram @gabriel.loureirodelima

Mejor época para visitarlo

Aunque Cachi se puede visitar durante todo el año, los meses de otoño y primavera suelen ser los más recomendados por sus temperaturas agradables y cielos despejados. En esas épocas, el clima permite recorrer el pueblo y sus paisajes con mayor tranquilidad y disfrutar al máximo del encanto del norte argentino.

Cuesta del Obispo, Cachi, Salta. Foto: Instagram @legui_pablo

Villa Traful: la joya escondida de la Patagonia

En plena Patagonia, el pequeño pueblo de Villa Traful es uno de esos destinos que todavía conservan un aire tranquilo y natural. Ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, este rincón patagónico se destaca por sus paisajes de bosques, montañas y aguas cristalinas que invitan a bajar el ritmo y disfrutar de la naturaleza.

Playas de lago y miradores imperdibles

El gran protagonista del lugar es el Lago Traful, famoso por su color intenso y sus playas de piedra. Desde la costa se pueden hacer caminatas tranquilas o simplemente relajarse frente al agua. Otro punto imperdible es el Mirador del Viento, desde donde se obtiene una de las vistas panorámicas más impactantes del lago y del valle que lo rodea.

Villa Traful, en Neuquén. Foto: Patagonia Andina.

Para quienes disfrutan del senderismo, Villa Traful ofrece varios caminos sencillos que permiten explorar el bosque patagónico sin necesidad de ser un experto. Muchos de estos senderos llevan a miradores naturales o pequeñas playas escondidas, ideales para hacer pausas y contemplar el paisaje.

Cómo llegar y cuándo conviene ir

El acceso a Villa Traful se realiza por rutas escénicas que conectan con ciudades cercanas como San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche. Aunque el destino se puede visitar durante todo el año, el verano y el inicio del otoño suelen ser los momentos más elegidos, ya que el clima es más templado y permite disfrutar tanto del lago como de las caminatas al aire libre.