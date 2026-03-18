A dónde viajar con los más chicos Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo del 24 de marzo es una oportunidad perfecta para hacer una escapada en familia y aprovechar los últimos días de clima agradable antes del otoño pleno. Si estás buscando propuestas que combinen naturaleza, actividades para los chicos y comodidad para los adultos, acá te comparto cinco destinos ideales, todos con opciones pensadas especialmente para disfrutar con niñas y niños.

1. Temaikén (Escobar): naturaleza, animales y aprendizaje

Temaikén. Foto: NA

A sólo 50 km de CABA, el Bioparque Temaikèn es uno de los planes familiares más completos para un fin de semana largo. Los más chicos pueden ver animales de cerca, visitar el icónico Acuario, entrar a la Granja, recorrer el Sendero de África y sorprenderse con el cine 360°.

Por qué elegirlo para el 24 de marzo:

No requiere grandes traslados

Ideal para pasar el día completo

Espacios amplios, seguros y educativos

Actividades para todas las edades

Si buscás una escapada sin estrés y con garantía de disfrute, es un destino infalible.

2. Tigre y el Delta: aventura cerca de la ciudad

Tigre, Buenos Aires. Foto: Expedia

El Delta del Tigre es una escapada clásica que nunca falla. Se puede llegar en tren o auto y ofrece un combo perfecto: paseos en lancha, visitas al Puerto de Frutos, actividades náuticas para chicos, espacios verdes y muchas opciones gastronómicas.

Experiencias recomendadas para familias:

Paseo en catamarán por el Delta

Día en clubes de isla con pileta

Visita al Museo de los Niños del Mate

Recorridos en el Tren de la Costa + Parque de la Costa reabierto (si aplica según fecha)

Ideal si querés aire libre y diversión sin irte muy lejos.

3. San Antonio de Areco: campo, tradición y tranquilidad

Si buscás un plan más tranquilo, verde y relajado, Areco es perfecto para viajar con chicos. A sólo 113 km de CABA, ofrece un ambiente seguro y actividades al aire libre.

Qué hacer con los más chicos:

Cabalgatas cortas

Visitas a estancias con actividades rurales

Recorrido por el Puente Viejo

Museos tradicionales con propuestas para familias

Picnics en la ribera del río

Es ideal para bajar un cambio y conectar con la naturaleza y la cultura gauchesca.

4. Costa Atlántica: mini vacaciones junto al mar

Cariló Foto: turismocity

Aunque no es pleno verano, marzo sigue siendo un mes espectacular para la Costa Atlántica: menos gente, temperaturas agradables y precios más accesibles.

Destinos recomendados para ir con chicos:

San Clemente : perfecto para visitar Mundo Marino y Termas Marinas

Pinamar y Cariló : bosques, playa y actividades familiares

Mar del Plata: amplia oferta de entretenimiento para todas las edades

Los chicos disfrutan de la playa sin el calor agobiante del verano y hay opciones de sobra para completar el día.

5. Sierra de la Ventana: naturaleza y aventuras fáciles

Saldungaray. Foto: Turismo Tornquist

Si tenés un poco más de tiempo para viajar, Sierra de la Ventana es uno de los mejores destinos familiares del país. Senderos simples, arroyos, sierras bajas y actividades seguras lo convierten en un lugar ideal para ir con los más chicos.

Imperdibles familiares:

Arroyo San Bernardo

Puente Colgante

Parque Provincial E. Tornquist (con senderos aptos para niños)

Salto y piletones naturales

Es una escapada diferente, con aire puro y mucha aventura sin riesgos.

El fin de semana largo del 24 de marzo es ideal para regalarles a los chicos un viaje corto, divertido y memorable, sin necesidad de planificar demasiado. Ya sea que prefieras la naturaleza, la aventura, la playa o el campo, cualquiera de estos cinco destinos te garantiza una experiencia perfecta en familia.