5 escapadas ideales para el finde largo del 24 de marzo que los chicos van a amar
Con el fin de semana largo del 24 de marzo a la vuelta de la esquina, miles de familias buscan escapadas rápidas, económicas y llenas de actividades para los más chicos. Estos cinco destinos ofrecen naturaleza, aventura y propuestas ideales para disfrutar juntos sin ir muy lejos.
El fin de semana largo del 24 de marzo es una oportunidad perfecta para hacer una escapada en familia y aprovechar los últimos días de clima agradable antes del otoño pleno. Si estás buscando propuestas que combinen naturaleza, actividades para los chicos y comodidad para los adultos, acá te comparto cinco destinos ideales, todos con opciones pensadas especialmente para disfrutar con niñas y niños.
1. Temaikén (Escobar): naturaleza, animales y aprendizaje
A sólo 50 km de CABA, el Bioparque Temaikèn es uno de los planes familiares más completos para un fin de semana largo. Los más chicos pueden ver animales de cerca, visitar el icónico Acuario, entrar a la Granja, recorrer el Sendero de África y sorprenderse con el cine 360°.
Por qué elegirlo para el 24 de marzo:
- No requiere grandes traslados
- Ideal para pasar el día completo
- Espacios amplios, seguros y educativos
- Actividades para todas las edades
Si buscás una escapada sin estrés y con garantía de disfrute, es un destino infalible.
2. Tigre y el Delta: aventura cerca de la ciudad
El Delta del Tigre es una escapada clásica que nunca falla. Se puede llegar en tren o auto y ofrece un combo perfecto: paseos en lancha, visitas al Puerto de Frutos, actividades náuticas para chicos, espacios verdes y muchas opciones gastronómicas.
Experiencias recomendadas para familias:
- Paseo en catamarán por el Delta
- Día en clubes de isla con pileta
- Visita al Museo de los Niños del Mate
- Recorridos en el Tren de la Costa + Parque de la Costa reabierto (si aplica según fecha)
Ideal si querés aire libre y diversión sin irte muy lejos.
3. San Antonio de Areco: campo, tradición y tranquilidad
Si buscás un plan más tranquilo, verde y relajado, Areco es perfecto para viajar con chicos. A sólo 113 km de CABA, ofrece un ambiente seguro y actividades al aire libre.
Qué hacer con los más chicos:
- Cabalgatas cortas
- Visitas a estancias con actividades rurales
- Recorrido por el Puente Viejo
- Museos tradicionales con propuestas para familias
- Picnics en la ribera del río
Es ideal para bajar un cambio y conectar con la naturaleza y la cultura gauchesca.
4. Costa Atlántica: mini vacaciones junto al mar
Aunque no es pleno verano, marzo sigue siendo un mes espectacular para la Costa Atlántica: menos gente, temperaturas agradables y precios más accesibles.
Destinos recomendados para ir con chicos:
- San Clemente: perfecto para visitar Mundo Marino y Termas Marinas
- Pinamar y Cariló: bosques, playa y actividades familiares
- Mar del Plata: amplia oferta de entretenimiento para todas las edades
Los chicos disfrutan de la playa sin el calor agobiante del verano y hay opciones de sobra para completar el día.
5. Sierra de la Ventana: naturaleza y aventuras fáciles
Si tenés un poco más de tiempo para viajar, Sierra de la Ventana es uno de los mejores destinos familiares del país. Senderos simples, arroyos, sierras bajas y actividades seguras lo convierten en un lugar ideal para ir con los más chicos.
Imperdibles familiares:
- Arroyo San Bernardo
- Puente Colgante
- Parque Provincial E. Tornquist (con senderos aptos para niños)
- Salto y piletones naturales
Es una escapada diferente, con aire puro y mucha aventura sin riesgos.
El fin de semana largo del 24 de marzo es ideal para regalarles a los chicos un viaje corto, divertido y memorable, sin necesidad de planificar demasiado. Ya sea que prefieras la naturaleza, la aventura, la playa o el campo, cualquiera de estos cinco destinos te garantiza una experiencia perfecta en familia.