Escapadas en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

A solo 150 kilómetros de la Ciudad, escondido entre caminos de tierra y campos tranquilos, se encuentra Las Marianas, un pequeño poblado del partido de Navarro que se convirtió en una joya inesperada del turismo bonaerense. Con apenas 500 habitantes y una atmósfera que invita a bajar un cambio, este rincón empezó a ganar notoriedad por tres motivos irresistibles: su vínculo con León Gieco, su tradición en pastas caseras y su historia ligada a la icónica torta negra.

Un pueblo que quedó para siempre ligado a León Gieco

Aunque pequeño en tamaño, Las Marianas llamó la atención del reconocido cantautor argentino, quien eligió este escenario rural para grabar uno de sus videoclips. El entorno sencillo, la vida tranquila y la esencia del interior bonaerense lo convirtieron en el marco perfecto para darle vida visual a su música.Desde entonces, muchos fanáticos viajan especialmente a recorrer las mismas calles y rincones donde Gieco filmó, una especie de peregrinación musical que mantiene viva la memoria de aquel rodaje.

Las Marianas, en Navarro. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Los tallarines caseros que valen el viaje

Si hay un motivo por el que cada fin de semana Las Marianas recibe visitantes, es su gastronomía casera. En restaurantes familiares y antiguos bodegones, los visitantes encuentran platos que remiten a la cocina de las abuelas: tallarines amasados a mano, ravioles artesanales, salsas caseras y vinos de la casa.Uno de los espacios más famosos es el tradicional comedor que funciona en el antiguo Hotel Colón, donde generaciones enteras perfeccionaron la receta de las pastas y donde los turistas llegan temprano para asegurarse un lugar. Muchos afirman que allí se comen los mejores tallarines de la provincia.

La torta negra: un clásico que nació en Las Marianas

Pero si hay algo que convirtió al pueblo en leyenda es su vínculo con la torta negra, esa factura simple y deliciosa con masa de pan y una cubierta generosa de azúcar quemada.Según los relatos locales, esta preparación surgió en Las Marianas hace décadas, cuando un panadero reutilizó masa sobrante para improvisar una merienda para los trabajadores. Aquella idea accidental se transformó con el tiempo en una receta icónica que todavía hoy se prepara en varias panaderías del pueblo, donde los visitantes hacen filas para llevarse cajas recién horneadas.

Torta negra; factura. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Una historia que nació con el tren

Como muchos pueblos bonaerenses, Las Marianas nació alrededor de su estación ferroviaria, inaugurada en 1908. Fue el tren el que trajo familias, comercios, una fábrica de quesos y un hotel. Sin embargo, tras el cierre del ramal en 1993, gran parte de esa vida se fue apagando.Aun así, los vecinos no dejaron que la historia se perdiera: recuperaron la estación, la transformaron en museo y crearon una huerta comunitaria que hoy es uno de los atractivos más fotografiados por los turistas.

Un destino perfecto para desconectar

Caminar por Las Marianas es sentirse dentro de una postal: casas bajas, calles tranquilas, almacenes antiguos y vecinos que saludan a cada visitante como si lo conocieran de toda la vida.La falta de señalización turística ostentosa y la necesidad de recorrer 15 kilómetros de tierra para llegar no son un inconveniente: son parte de su encanto. Allí no hay apuro, no hay bocinazos, no hay estrés. Solo buena comida, paisajes rurales y la sensación de haber encontrado un lugar todavía auténtico, ajeno al turismo masivo.