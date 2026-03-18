La encantadora estancia de alfajores en Córdoba que enamora a los jubilados:

Estancia El Rosario Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

En la provincia de Córdoba, uno de los destinos más elegidos por jubilados y turistas que buscan tranquilidad y paisajes serranos, existe una antigua estancia colonial que se convirtió en un verdadero imán gastronómico. Allí no solo se elaboran alfajores artesanales, sino que además los visitantes pueden recorrer la fábrica y ver paso a paso cómo se producen.

Se trata de la Estancia El Rosario, ubicada en La Cumbre, en el Valle de Punilla, un lugar que combina historia, sabores tradicionales y una experiencia turística única. El predio conserva su arquitectura colonial original y mantiene viva la fabricación manual de alfajores regionales, famosos en todo el país.

Estancia El Rosario Foto: TripAdvisor

El gran protagonista es el alfajor cordobés clásico, bañado en azúcar glaseada, una receta tradicional que se transformó en una auténtica fiesta para el paladar y que muchos consideran imperdible en cualquier visita a las sierras.

Además, la estancia cuenta con un patio encantador al aire libre, ideal para descansar y disfrutar de bocadillos y delicias regionales acompañados por food trucks, todo con una vista privilegiada a las sierras de Córdoba que convierte la experiencia en un plan perfecto para una escapada.

Alfajores cordobeses de la Estancia El Rosario Foto: Tienda oficial Estancia El Rosario

El lugar está abierto todos los días de 10 a 18 horas con entrada libre y gratuita. Además, las visitas guiadas salen cada 15 minutos en los horarios pico de concurrencia.

Qué hacer en la Estancia El Rosario

La Estancia El Rosario es uno de los grandes patrimonios culturales de La Cumbre y un clásico del turismo en el Valle de Punilla. Cada año recibe en promedio 90.000 visitantes, convirtiéndose en un destino elegido especialmente por contingentes de jubilados, grupos escolares y familias que recorren las sierras de Córdoba.

La historia del lugar se remonta a sus orígenes, cuando inmigrantes ingleses y escoceses, primeros dueños de la estancia, comenzaron a elaborar dulces artesanales con frutas locales, siguiendo recetas antiguas que todavía hoy forman parte de su identidad. Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y sumó a su producción alfajores, conitos, galletitas, dulce de leche, almíbares y miel, todos elaborados de manera tradicional.

Estancia El Rosario Foto: Web oficial de Estancia El Rosario

Uno de los grandes atractivos es el recorrido guiado por la fábrica, donde los visitantes pueden conocer en detalle las máquinas de mezcla, los hornos de producción y cada etapa de elaboración. El paseo culmina en la tienda oficial, donde se pueden comprar los productos, y con un dulce obsequio final que se lleva todos los aplausos.

Estancia El Rosario Foto: Web oficial de Estancia El Rosario

En el exterior, la experiencia continúa en un amplio parque rodeado de sierras, con mesas y sillas de madera, ideal para relajarse, comer algo y disfrutar del paisaje. Mientras algunos visitantes eligen llevar su canasta propia, otros optan por probar la comida casera de los food trucks instalados en el predio.

El lugar también piensa en los más chicos: cuenta con un parque de juegos infantiles y un atractivo recorrido en tirolesa, una propuesta recreativa que suma diversión para niños y adolescentes y completa un paseo ideal para todas las edades.

Museo-fábrica de la Estancia El Rosario Foto: TripAdvisor

Cómo llegar a la estancia