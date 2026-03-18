La encantadora estancia de alfajores en Córdoba que enamora a los jubilados: fábrica de dulces, mesas al aire libre y vistas únicas a las sierras
Con un encantador patio rodeado de naturaleza, food trucks y mesas al aire libre, el paseo combina sabor, historia y vistas privilegiadas del Valle de Punilla. Dónde queda y cómo llegar.
En la provincia de Córdoba, uno de los destinos más elegidos por jubilados y turistas que buscan tranquilidad y paisajes serranos, existe una antigua estancia colonial que se convirtió en un verdadero imán gastronómico. Allí no solo se elaboran alfajores artesanales, sino que además los visitantes pueden recorrer la fábrica y ver paso a paso cómo se producen.
Se trata de la Estancia El Rosario, ubicada en La Cumbre, en el Valle de Punilla, un lugar que combina historia, sabores tradicionales y una experiencia turística única. El predio conserva su arquitectura colonial original y mantiene viva la fabricación manual de alfajores regionales, famosos en todo el país.
El gran protagonista es el alfajor cordobés clásico, bañado en azúcar glaseada, una receta tradicional que se transformó en una auténtica fiesta para el paladar y que muchos consideran imperdible en cualquier visita a las sierras.
Además, la estancia cuenta con un patio encantador al aire libre, ideal para descansar y disfrutar de bocadillos y delicias regionales acompañados por food trucks, todo con una vista privilegiada a las sierras de Córdoba que convierte la experiencia en un plan perfecto para una escapada.
El lugar está abierto todos los días de 10 a 18 horas con entrada libre y gratuita. Además, las visitas guiadas salen cada 15 minutos en los horarios pico de concurrencia.
Qué hacer en la Estancia El Rosario
La Estancia El Rosario es uno de los grandes patrimonios culturales de La Cumbre y un clásico del turismo en el Valle de Punilla. Cada año recibe en promedio 90.000 visitantes, convirtiéndose en un destino elegido especialmente por contingentes de jubilados, grupos escolares y familias que recorren las sierras de Córdoba.
La historia del lugar se remonta a sus orígenes, cuando inmigrantes ingleses y escoceses, primeros dueños de la estancia, comenzaron a elaborar dulces artesanales con frutas locales, siguiendo recetas antiguas que todavía hoy forman parte de su identidad. Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y sumó a su producción alfajores, conitos, galletitas, dulce de leche, almíbares y miel, todos elaborados de manera tradicional.
Uno de los grandes atractivos es el recorrido guiado por la fábrica, donde los visitantes pueden conocer en detalle las máquinas de mezcla, los hornos de producción y cada etapa de elaboración. El paseo culmina en la tienda oficial, donde se pueden comprar los productos, y con un dulce obsequio final que se lleva todos los aplausos.
En el exterior, la experiencia continúa en un amplio parque rodeado de sierras, con mesas y sillas de madera, ideal para relajarse, comer algo y disfrutar del paisaje. Mientras algunos visitantes eligen llevar su canasta propia, otros optan por probar la comida casera de los food trucks instalados en el predio.
El lugar también piensa en los más chicos: cuenta con un parque de juegos infantiles y un atractivo recorrido en tirolesa, una propuesta recreativa que suma diversión para niños y adolescentes y completa un paseo ideal para todas las edades.
Cómo llegar a la estancia
- Desde Córdoba Capital, el recorrido es de 1 hora 42 minutos por la RN 38 o pueden optar por el Camino del Cuadrado, a través de las sierras con vistas increíbles. En ese caso, el viaje se extiende a 2 horas.
- Desde CABA, el recorrido por la RN 9, la Autopista Rosario-Córdoba y la RN 38 hacia la Estancia El Rosario dura unas 8 horas y media.