Diagonal Buenos Aires, Capilla del Monte. Foto: Facebook Respira Cordoba.

Las callecitas de Buenos Aires son un lugar ideal para perderse y encontrare. Pero, alejándose un poco de la capital argentina, existe otro paseo que sorprende por una característica única: es la única calle techada de Sudamérica.

Este particular recorrido se encuentra en una provincia que se distingue por su belleza natural y por una sólida infraestructura turística, convirtiéndose en un atractivo imperdible para quienes buscan experiencias diferentes.

La única calle techada de Sudamérica está en Argentina y sorprende con su belleza

Con más de 60 años de historia y una extensión de 100 metros, la única calle techada de Sudamérica está ubicada en la provincia de Córdoba, donde se consolidó como uno de los íconos turísticos más singulares de la región.

Diagonal Buenos Aires, Capilla del Monte. Foto: Turismo Capilla del Monte.

Casi en el centro del territorio argentino, el destino turístico que guarda esta particular traza es conocido por estar ubicado al pie del cerro Uritorco: se encuentra a unos 109 km de la ciudad de Córdoba y a poco más de 700 km de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una parte de la Diagonal Buenos Aires, ubicada en la localidad de Capilla del Monte. La construcción, que en muchas ocasiones se convierte en una peatonal, está delimitado por las calles 25 de mayo y Dean Funes y cuenta con locales que ofrecen una propuesta gastronómica, bares y comercios de artículos regionales.

La historia de la calle Diagonal Buenos Aires, la única techada de Sudamérica

Su estructura metálica rígida que funciona como un techo fue colocada en la ciudad en 1964 en el marco de un festival de cine y fotografía que se llamó “Fotocita” y que atrajo a muchas personas.

Calle techada. Foto NA.

Una vez que terminó la muestra, el techo no fue retirado del lugar y se convirtió en un paisaje icónico de Capilla del Monte en el que se desarrollaron otros eventos como el “Festival Imagen” que tuvo lugar en los años 1965, 1966 y 1968.

Con el paso del tiempo la calle techada se volvió una atracción popular de Capilla del Monte y hoy es visitada por muchos turistas. Incluso en la temporada de verano se organizan espectáculos musicales gratuitos y otras actividades culturales.

Es importante destacar que la Diagonal Buenos Aires tiene 200 metros de extensión, pero la calle techada solamente cubre 100 metros de largo y tiene un ancho de 12 metros.

Qué hacer en Capilla del Monte

Ubicada en el Valle de Punilla, Capilla del Monte es un destino ideal para conectarse con la naturaleza entre montañas, ríos y paisajes únicos. Su gran emblema es el cerro Uritorco, uno de los picos más altos de Córdoba y sexta Maravilla Natural de la provincia, famoso tanto por sus vistas panorámicas como por los mitos que lo rodean.

Cerro Uritorco, Córdoba. Foto: NA.

El que no desee realizar este trekking cuenta con otras opciones: un paseo entre paredones, como el de Los Mogotes hasta el Paso del Indio; o por Los Terrones, que con sus formas rocosas rojizas erosionadas que forma el Parque Autóctono, Cultural y Recreativo, donde también se practica escalada y se puede disfrutar de un balneario.

Mientras tanto, una opción menos exigida es llegar hasta El Zapato, una escultura natural que permite una vista sorprendente del lago El Cajón y de los cerros de la región. Además, a corta distancia, las grutas de Ongamira son ideales para emprender caminatas.

Recorriendo sus calles es posible encontrar la parroquia San Antonio de Padua, construida en el mismo lugar en el antiguamente estuviera la humilde capilla que dio origen al nombre del pueblo, varios siglos atrás. En el camino, a su vez, se observa la distinguida calle techada, la primera construida en Latinoamérica, en 1964. Dentro de ella, se resguarda una gran oferta comercial y gastronómica.

Capilla del Monte, Córdoba. Foto: Turismo Capilla del Monte.

Capilla del Monte, al igual que muchos otros rincones cordobeses, ofrece distintos sitios para refrescarse. El más cercano es su balneario municipal, con piscinas de agua de vertiente, y el balneario La Toma, atravesado por el río Calabalumba, que presenta cascadas y ollas naturales.

Para los días calurosos, la propuesta se completa con dos diques: el Cajón, a dos kilómetros, y el dique de mayor altura de la provincia, Los Alazanes.

Entre los paseos de montaña sobresalen el cerro Uritorco, Los Mogotes, El Zapato y Los Terrones. Otros de sus íconos emblemáticos son la calle techada, los balnearios Calabalumba y La Toma, a unos tres kilómetros. En tanto, un combo completo de actividades se encuentra en Agua de los Palos, y las grutas de Ongamira.