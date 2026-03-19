Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Este sábado 21 y domingo 22 de marzo vuelve La Feria Francesa a Recoleta. La edición 2026 será con entrada libre y gratuita, de 11 a 18:30 horas, y se llevará a cabo en Plaza Francia.

La propuesta, organizada por la asociación gastronómica francesa en Argentina, Lucullus, contará con más de 30 stands dedicados a la cocina y la cultura del país galo.

“Vas a poder descubrir stands increíbles con boulangerie, pâtisserie, quesos, chocolates y un montón de cosas ricas que hacen de esta feria un plan imperdible. Cada rincón tiene algo distinto para probar… y seguro vas a querer volver por más”, escribió la organización del evento.

Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Gastronomía en CABA: ¿cuándo y dónde se realiza la Feria Francesa?

Días : sábado 21 y domingo 22 de marzo

Horario : de 11 a 18:30 horas

Dirección : Avenida del Libertador 1400, Recoleta

Entrada: libre y gratuita

Las opciones gastronómicas que habrá en La Feria Frances

La Feria Francesa será nuevamente organizada al aire libre y se podrán comprar distintos productos regionales. Según detalló la organización del evento, durante el sábado y el domingo habrá:

Panadería artesanal

Pastelería

Viennoiserie

Quesos

Charcutería

Chocolates

Cocina regional francesa

Opciones dulces y saladas

Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué comer en La Feria Francesa: los platos estrella de esta edición

Según la información difundida por la organización del evento, las distintas marcas llevarán sus platos estrella:

Almacén 1249

Choux Éclairs: la propuesta estará centrada en éclairs y paris-brest reinterpretados con combinaciones originales y sabores sofisticados: chocolate con avellanas, lemon pie, frambuesa con rosas y pistacho. También se ofrecerán versiones de éclairs de pistacho y frambuesa , junto con una cuidada selección de macarons.

Cinna Coffee & Roll

Cocu: presentará una selección de clásicos franceses elaborados de manera artesanal , entre ellos croissants, pains au chocolat y éclairs en sabores chocolate, pistacho y lima. La propuesta también incluirá crêpes dulces y saladas , junto con especialidades tradicionales como kouign amann y bostock.

Compañía de Chocolates: ofrecerá una variada propuesta de pastelería y especialidades de inspiración francesa, con opciones como croissants de almendras, cannelés, scones, madeleines, cookies, muffins y financiers. La carta también incluirá éclairs, petit gâteaux, tarte tatin, helados artesanales, café, chocolate caliente y distintas bebidas.

Darton Cuisine

French Cookie

Gontran Cherrier: llevará una propuesta que combinar á pâtisserie, viennoiserie y alternativas saladas , con una selección de canelés, macarons, éclairs, tartaletas, croissants, baguettes y brioche. Además, se sumarán pizzas, quiches y sándwiches elaborados en pan artesanal.

Jérôme by Frenchie: presentará una propuesta de inspiración francesa con perfil rústico y protagonismo del fuego, donde se destacarán preparaciones como pata de ternera al horno de leña con salsa bearnesa, terrine de campagne con pistachos, croque de campo y keftas de cordero acompañadas con couscous.

Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Jimena Fuster: presentará una propuesta de pastelería contemporánea con creaciones como la Tarte Pecan plant-based, el Petit Gateau Vert y el Grano de café . Además, sumará tarta vasca individual, pain au chocolat y croissants rellenos con confitura de frambuesa.

Kakawa

Laban: tendrá como gran protagonista al macalado, una creación inspirada en el macaron pero con una textura más cremosa, disponible en sabores como pistacho, vainilla toffee, frambuesa con mascarpone y banana split. La propuesta se completará con macarons, torta vasca de chocolate, laminados, viennoiserie, café y jugos naturales.

Las Dinas

Le Troquet de Henry

Les Croquants

L’Atelier: centrará su propuesta en las tradicionales crêpes francesas, con alternativas dulces y saladas. Entre las versiones dulces habrá combinaciones co n Nutella, dulce de leche, banana o frutillas, mientras que en las saladas se ofrecerán rellenos como queso azul con peras, cerdo braseado y gruyère con jamón.

L’Epi Boulangerie

Mauricio Asta: participará con una propuesta dedicada exclusivamente a los macarons, con sabores como chocolate, frambuesa, pistacho, mandarina, rosas, lavanda , dulce de leche, coco y chocolate blanco. Además, durante el evento también estará disponible su nuevo libro.

Merci

Milkaut

Morris Mousse: presentará un stand dedicado a distintas variedades de mousse, con sabores como chocolate amargo, avellanas, chocolate blanco, pistacho, dulce de leche y maracuyá, entre otras opciones. Algunas preparaciones podrán personalizarse con toppings como frutos rojos, nueces, Nutella, sal o aceite de oliva.

Quesos Fermier

Raclette

Santi Cheese Market

Topinambour

Uria Raclette

Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Cómo llegar a la Feria Francesa en Recoleta: transporte y accesos

La Feria Francesa se realiza en Plaza Francia, ubicada sobre Av. del Libertador 1400, en el barrio de Recoleta, una zona de muy fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad.

En subte:

La opción más práctica es bajar en la estación Facultad de Derecho de la línea H o en Las Heras, y caminar unas pocas cuadras hasta la plaza. También se puede combinar con línea D bajando en Pueyrredón y continuar a pie.

En colectivo:

Varias líneas pasan por la zona y dejan a metros de la feria: 61, 62, 92, 93, 110, 118, 124 y 130, entre otras, con paradas sobre Av. del Libertador, Pueyrredón y calles cercanas.

En tren:

Desde Retiro se puede llegar en pocos minutos tomando un colectivo o taxi, ya que la plaza está a poco más de 2 kilómetros.

En auto:

Se accede fácilmente por Av. del Libertador o Av. Figueroa Alcorta. En fines de semana suele haber alta circulación en Recoleta, por lo que conviene llegar temprano.

Referencia para ubicarla:

La feria está frente al Centro Cultural Recoleta y muy cerca del Cementerio de la Recoleta, dos puntos clave para identificar la zona.