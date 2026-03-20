Escapadas en el fin de semana largo Foto: Foto generada con IA

El fin de semana XXL del 21 al 24 de marzo 2026 será uno de los más buscados del año. Con cuatro días ideales para una escapada, miles de familias ya están consultando precios para viajar por Argentina. Y si vos también querés aprovechar el descanso, acá te contamos cuánto necesitará una familia tipo de 4 personas para viajar a los destinos más populares del país, según precios reales de agencias y paquetes publicados para marzo.

¿A dónde ir en familia? Foto: Foto generada con IA

1. Puerto Iguazú: el favorito de las búsquedas

Según informes recientes, Puerto Iguazú es el destino más buscado para marzo 2026, con fuerte demanda familiar gracias a los paseos del Tren de la Selva y actividades para chicos.

Precios estimados para 4 personas

Los paquetes más vendidos desde Buenos Aires para marzo muestran valores desde $903.866 por persona por 3 noches, incluyendo vuelo, hotel y traslados.

Total estimado para 4 personas: $903.866 x 4 = $3.615.464

¿Qué incluye?

Vuelos ida y vuelta

Hotel (generalmente 2 o 3 estrellas)

Traslados

Asistencia al viajero

Ideal para familias porque:

Es un destino práctico y organizado

Mucha oferta de hoteles familiares

Excursiones para todas las edades

2. Mendoza: vendimia, sol y planes en familia

Mendoza fue reconocida entre las “Ciudades Verdes” del mundo. Foto: X @ciudaddemendoza

Marzo es uno de los mejores meses para visitar la provincia, con clima templado y propuestas familiares en bodegas, como juegos y actividades para niños.

Precios estimados para 4 personas

Los vuelos para mayo rondan valores desde $95.671 ida y vuelta desde Buenos Aires (ideal como referencia para el tramo aéreo en temporada similar).

En Despegar, los paquetes de 4 noches con vuelo + hotel rondan los $324.706 por persona.

Total estimado para 4 personas: $324.706 x 4 = $1.298.824

¿Qué incluye?

Vuelos

Alojamiento

Impuestos y cargos incluidos

Ideal para familias porque:

Clima suave

Gastronomía y bodegas con actividades para chicos

Caminatas y paisajes accesibles

3. Bariloche: colores otoñales y aventuras

Bariloche, Argentina. Foto: Unsplash

Bariloche registra un aumento del 45 % en búsquedas para este mes, y marzo ofrece un paisaje único sin la multitud del invierno.

Precios estimados para 4 personas

Los paquetes de marzo muestran promedios de $999.965 por persona con vuelo + hotel.

Total estimado para 4 personas: $999.965 x 4 = $3.999.860

¿Qué incluye?

vuelos

hotel

traslados

asistencia

Ideal para familias porque:

Actividades al aire libre

Circuito Chico en temporada baja

Teleféricos y miradores

4. Ushuaia: el clásico patagónico

Puerto de Ushuaia. Foto: NA

Otro destino muy elegido, con paquetes familiares que incluyen vuelos y hotel a precios atractivos.

Precios estimados para 4 personas

Los paquetes para marzo ofrecen valores alrededor de $999.623 por persona.

Total estimado para 4 personas: $999.623 x 4 = $3.998.492

Ideal para familias porque:

Navegaciones

Tren del Fin del Mundo

Museos interactivos

🧮 Comparativa rápida para una familia de 4 personas

¿Cuál conviene para este finde XXL?

La opción más económica: Mendoza , casi un 60% más barata que otros destinos top.

La favorita de familias: Iguazú , por logística y actividades.

La opción más buscada por paisajes: Bariloche , con su otoño único.

La más aventurera: Ushuaia, ideal para familias activas.

Si pensás viajar del 21 al 24 de marzo, conviene reservar cuanto antes, ya que los fines de semana largos suelen incrementar tarifas a medida que se acerca la fecha. Informes de agencias confirman que la anticipación es clave para obtener mejores precios.