Escapadas para nietos y abuelos Foto: Foto generada con IA

El feriado del 24 de marzo ofrece una oportunidad perfecta para que abuelos y nietos compartan una escapada corta, cómoda, segura y llena de momentos inolvidables. En estas fechas, miles de familias argentinas buscan destinos tranquilos, accesibles y con actividades intergeneracionales, y este año la tendencia es clara: experiencias simples, naturaleza, relax y lugares que faciliten el disfrute sin esfuerzos físicos excesivos para los adultos mayores, pero que también entretengan a los más chicos.

A continuación, te presentamos los mejores destinos de Argentina ideales para visitar en familia, respaldados por los datos turísticos más recientes.

1. Termas de Cacheuta (Mendoza): naturaleza, relax y aguas terapéuticas

Un lugar con aguas termales en Mendoza. Foto X.

Las Termas de Cacheuta encabezan la lista de opciones ideales para abuelos y nietos. Sus aguas mineromedicinales ayudan a aliviar tensiones musculares, mejorar la circulación y reducir dolores articulares, algo especialmente valioso para personas mayores. Además, el complejo cuenta con piletas de diferentes temperaturas, pozones naturales y un entorno montañoso espectacular, perfecto para disfrutar sin necesidad de caminatas exigentes.

Los niños también pueden disfrutar de sus áreas acuáticas, convirtiéndolo en un plan familiar completo.

2. Termas de Río Hondo (Santiago del Estero): la capital termal del país

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Foto: Tripadvisor

Si hablamos de destinos accesibles y pensados para todas las edades, Río Hondo es una apuesta segura. La ciudad está construida sobre una enorme napa termal y ofrece aguas beneficiosas para afecciones musculares y reumáticas.

Además, los chicos encuentran diversión en parques acuáticos y grandes piscinas recreativas, mientras que los adultos mayores disfrutan del spa, del turismo de bienestar y de una ciudad totalmente preparada para recibir familias.

3. Termas de Federación (Entre Ríos): confort, diversión y parques acuáticos

Federación, Entre Rios. Foto: Google.

Entre Ríos es sin duda el corazón termal del país, y Federación se destaca por su infraestructura moderna, piletas internas y externas, spa y un parque acuático perfecto para los más chicos. Sus aguas terapéuticas son ideales para la movilidad y el descanso de los adultos mayores, quienes pueden caminar cómodamente por un complejo accesible y bien organizado.

Además, la ciudad ofrece tranquilidad, buena gastronomía y alojamientos familiares.

4. San Antonio de Areco (Buenos Aires): tradición y tranquilidad a pocas horas

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

Para quienes buscan un destino sin viajes largos, San Antonio de Areco es ideal. Este pueblo de esencia gauchesca ofrece paseos tranquilos, estancias con animales (perfectas para los niños) y actividades culturales que pueden disfrutar todas las generaciones.

Abuelos y nietos pueden disfrutar juntos de museos, talleres de artesanos y caminatas suaves por un casco histórico encantador.

5. Villa General Belgrano (Córdoba): naturaleza serrana y encanto alpino

Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Para el feriado de marzo, la zona de las sierras es una de las más buscadas por su clima agradable y paisajes. Villa General Belgrano combina actividades al aire libre para chicos —como senderos simples y parques— con una ambientación pintoresca y relajada ideal para adultos mayores.

Cabañas acogedoras, chocolate artesanal y paseos tranquilos completan la experiencia.

6. Purmamarca (Jujuy): colores, cultura y caminatas suaves

Purmamarca - Jujuy. Foto Instagram @florsilvestre.ph

Situado al pie del Cerro de los Siete Colores, Purmamarca es un destino ideal para familias. Los recorridos por la plaza, la feria de artesanías y las caminatas cortas permiten disfrutar sin exigencias físicas altas.

Además, es un excelente punto de partida para conocer la Quebrada de Humahuaca.

Bonus: destinos muy elegidos para el feriado del 24 de marzo

Según las tendencias turísticas recientes, los siguientes destinos también están entre los más buscados por las familias argentinas para esta fecha, gracias a su combinación de naturaleza y accesibilidad:

Bariloche: Lagos, montaña y actividades adaptadas para todas las edades.

Iguazú: Ideal para quienes buscan naturaleza imponente sin grandes exigencias físicas.

Mendoza: Paisajes, bodegas y propuestas tranquilas para descansar.

Córdoba serrana: Ríos, senderos suaves y pueblos accesibles para familias.

La escapada perfecta para abuelos y nietos

El feriado del 24 de marzo se perfila como una ocasión ideal para una escapada corta, accesible y segura. Los destinos termales y los pequeños pueblos con encanto son perfectos para que abuelos y nietos disfruten juntos, combinando relax, naturaleza y actividades suaves pero memorables.

Si buscas una experiencia familiar sin estrés, estas opciones son un acierto garantizado.