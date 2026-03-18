La “Catedral del Ferrocarril”: la imponente estación de tren de Europa. Foto: Unsplash

Para muchos viajeros, el tren deja de ser simplemente un medio de transporte y se convierte en parte esencial de la experiencia de viaje. En ese universo ferroviario, las estaciones ocupan un lugar especial: son puertas de entrada a nuevas ciudades, escenarios de despedidas y reencuentros, y en algunos casos verdaderas obras maestras de la arquitectura.

En Europa, donde el ferrocarril fue clave para conectar países y regiones desde el siglo XIX, varias estaciones se transformaron en auténticos monumentos. Entre ellas sobresale la imponente Estación Central de Amberes, conocida popularmente como la “Catedral del Ferrocarril”, un edificio monumental que desde hace más de un siglo recibe a miles de viajeros cada día.

La Estación Central de Amberes fue construida entre 1895 y 1905. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto belga Louis Delacenserie. Foto: Unsplash

La construcción y remodelación de la Estación Central de Amberes, una de las más linda del mundo

La estación fue construida entre 1895 y 1905 para reemplazar a la antigua terminal ferroviaria de la ciudad. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto belga Louis Delacenserie, reconocido también por diseñar la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Ubicada en la ciudad de Amberes, históricamente uno de los grandes centros comerciales de Europa, la estación forma parte de un entorno urbano que combina cultura, tradición y una intensa actividad turística.

Con el paso del tiempo, el edificio logró adaptarse a las nuevas necesidades del transporte ferroviario sin perder su histórica esencia. A fines del siglo XX comenzó una profunda remodelación que modernizó su funcionamiento. Entre 1998 y 2009 se incorporaron varios niveles subterráneos con nuevas vías y andenes, lo que permitió integrar la terminal a la red ferroviaria internacional de alta velocidad.

A fines del siglo XX comenzó una profunda remodelación en la Estación Central de Amberes que modernizó su funcionamiento. Foto: Unsplash

El resultado es una impresionante estructura: un edificio de unos 185 metros de largo y 44 metros de alto, coronado por una gran cúpula central que alcanza los 75 metros. Su diseño mezcla diferentes estilos arquitectónicos, desde el neorrenacentista hasta el neobarroco, con detalles del Art Nouveau.

El vestíbulo principal recuerda a los grandes templos de la antigüedad. Está inspirado en construcciones clásicas como el Panteón de Roma y fue levantado en piedra con una decoración que incluye 20 tipos diferentes de mármoles, esculturas y columnas de órdenes dórico, jónico y corintio. Por esa riqueza ornamental, muchos también la llaman el “Templo del Mármol”.

Estación Central de Amberes, más que una simple terminal de trenes en Europa

Actualmente, desde la terminal parten trenes que conectan Amberes con grandes ciudades europeas como París, Bruselas y Ámsterdam. Además, el complejo alberga áreas comerciales, restaurantes y amplios espacios abiertos al público.

Pero la experiencia no termina en la estación. La ciudad ofrece atractivos de primer nivel como la majestuosa Catedral de Nuestra Señora de Amberes, el templo gótico más grande de los Países Bajos históricos, y la emblemática Grote Markt, una plaza rodeada de antiguas casas gremiales del siglo XVI.

Amberes es conocida como la capital de los diamantes: se estima que el 84% de los diamantes pasan por esta ciudad. Foto: Unsplash

Amberes también es conocida como la capital mundial de los diamantes: se estima que alrededor del 84% de los diamantes en bruto del planeta pasan por esta ciudad. Muy cerca de la estación se encuentra el famoso barrio diamantífero, y quienes quieran conocer más sobre esta tradición pueden visitar el DIVA Museum, dedicado a la historia de la joyería y platería.

Entre arquitectura monumental, cultura urbana e historia ferroviaria, la Estación Central de Amberes se consolida como mucho más que una simple terminal de trenes: es una atracción en sí misma y una parada obligada para cualquier viajero en Europa.