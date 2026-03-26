Calles vacías, casas en pie y recuerdos intactos Foto: Foto generada con IA

Hay lugares que no se visitan para “hacer”, sino para sentir. Sitios donde el tiempo no apura, donde cada paso invita a mirar con atención y a escuchar lo que ya no suena. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires existe uno de esos lugares: Estela, un pueblo fantasma que, lejos de desaparecer, encontró una nueva forma de existir y hoy se convirtió en un destino ideal para jubilados que buscan viajes tranquilos, sin multitudes ni relojes.

Un viaje al corazón del recuerdo

Llegar a Estela es, en sí mismo, parte de la experiencia. El camino se vuelve angosto, la señal del celular se pierde y el paisaje se abre en una llanura silenciosa. No hay carteles de bienvenida ni oficinas de turismo. Solo casas quietas, calles de tierra y estructuras que parecen esperar a alguien que nunca vuelve.

Para muchas personas mayores, especialmente quienes crecieron en pueblos o viajaron en tren durante su juventud, Estela despierta algo más que curiosidad: despierta memoria. Aquí hubo una estación ferroviaria, una escuela, un almacén, una fábrica y una vida comunitaria intensa que giraba alrededor del paso del tren. Cuando los ramales cerraron en los años 90, como ocurrió en tantos rincones del país, el pueblo comenzó a apagarse lentamente.

Sin habitantes ni servicios, pero lleno de memoria Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

De pueblo activo a silencio habitado

Durante décadas, Estela resistió. En 2001 todavía quedaban algunas familias; en 2010, apenas dos personas. Finalmente, en 2022, el último matrimonio cerró su casa y se fue. Desde entonces, no hay habitantes permanentes. Pero no hay ruinas abandonadas, sino un espacio donde la historia sigue de pie.

Los silos oxidados, las casas con galerías vencidas, los alambres que ya no delimitan campos y las vías del tren que atraviesan el paisaje como una cicatriz larga cuentan una historia que no necesita guías ni audioguías. Todo invita a caminar despacio, detenerse, respirar hondo y mirar con calma.

Por qué Estela atrae a jubilados

Lejos del turismo ruidoso y de los destinos saturados, Estela ofrece algo que muchos jubilados valoran profundamente: tranquilidad absoluta. No hay horarios, no hay filas, no hay exigencias físicas. Es un destino para recorrer sin apuro, ideal para:

Personas que disfrutan del turismo de pueblos y del interior profundo

Viajeros que buscan conexión con la historia y la memoria colectiva

Jubilados que prefieren escapadas serenas, lejos del estrés urbano

Fotógrafos aficionados y amantes de los paisajes abiertos

El atractivo no está en lo que Estela ofrece como servicio, sino en la experiencia emocional de habitar, por unas horas, un lugar donde el tiempo se detuvo.

Fue abandonado tras el cierre del tren y hoy vuelve a recibir visitantes Foto: NA

Cómo planear la visita

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje demanda entre siete y ocho horas en auto, por lo que no es un destino para ir y volver en el día. Lo ideal es incluir Estela dentro de una escapada más amplia por el sudoeste bonaerense, combinándola con paradas en la laguna de Puán u otros pueblos cercanos que aún conservan restaurantes, hospedajes y vida local.

Es importante saber que en Estela no hay servicios turísticos, por lo que conviene llevar agua, comida liviana y planificar el descanso en localidades cercanas. Justamente por eso, la visita resulta tan especial: porque no hay distracciones, solo paisaje y silencio.

Un destino que no se borra

Estela no es un pueblo vacío: es un pueblo que cambió de voz. Hoy habla a través del silencio, de las huellas que dejó la vida cotidiana y de la emoción que despierta en quienes lo recorren. Para muchos jubilados, visitar este lugar es también una forma de reencontrarse con su propia historia, con un país que fue y con un ritmo que ya no existe.