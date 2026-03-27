El Viejo Hotel Ostende, inaugurado en 1913 Foto: Instagram @viejohotelostende

En Semana Santa, cuando el calendario invita a bajar el ritmo, hay lugares que parecen hechos a medida para la pausa. En la costa atlántica bonaerense, lejos del ruido y de la lógica del turismo masivo, existe un hotel que no solo ofrece descanso, sino también una experiencia cultural profunda: el Viejo Hotel Ostende, un refugio frente al mar donde la literatura, la memoria y la contemplación se entrelazan.

Fundado a comienzos del siglo XX, este hotel centenario es mucho más que un alojamiento. Es un espacio cargado de historia, atravesado por las huellas de algunos de los escritores más importantes de la literatura mundial. Aquí se alojaron Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, y fue este entorno de dunas, viento y misterio el que inspiró la novela Los que aman, odian. También Antoine de Saint‑Exupéry pasó temporadas en el lugar, cautivado por el paisaje casi desértico y la calma de Ostende.

Refugio de Saint-Exupéry y fuente de inspiración para la novela Los que aman, odian de Bioy Casares y Silvina Ocampo Foto: Instagram @viejohotelostende

Un destino distinto para una Semana Santa diferente

Elegir el Viejo Hotel Ostende para Semana Santa es optar por una experiencia íntima y singular. Mientras otras localidades se llenan de multitudes, aquí el tiempo parece expandirse. Las caminatas por la playa desierta, el sonido constante del mar y la arquitectura original del edificio crean una atmósfera ideal para la introspección, la lectura y el descanso consciente.

El hotel mantiene su esencia original: habitaciones luminosas, galerías cubiertas de enredaderas, espacios comunes pensados para el encuentro y el silencio. No hay estridencias ni lujos ostentosos, sino una apuesta clara por la autenticidad y el clima de retiro, algo especialmente buscado durante los días de reflexión que propone Semana Santa.

Sobreviviente a la invasión de arena en sus inicios Foto: Instagram @viejohotelostende

Literatura como experiencia: una librería en el corazón del hotel

En los últimos años, el Viejo Hotel Ostende sumó un nuevo capítulo a su historia cultural con la apertura de “Te llamaré viernes”, una librería boutique instalada en la recepción del hotel. El nombre no es casual: rinde homenaje a Almudena Grandes, escritora española recientemente fallecida, quien apadrinó el proyecto y cedió generosamente el título de su novela para nombrar el espacio.

La librería ofrece una cuidada selección de novelas, cuentos, ensayos y libros infantiles. Cada título fue pensado para acompañar la experiencia del lugar: lecturas que dialogan con el mar, la memoria, la identidad y el paso del tiempo. Para muchos huéspedes, Semana Santa se convierte aquí en una oportunidad perfecta para retomar el hábito de leer, lejos de pantallas y urgencias.

Un hotel con historia viva

A lo largo de más de cien años, el Viejo Hotel Ostende alojó a intelectuales, artistas, científicos y pensadores. Su historia quedó registrada incluso en un libro propio, Libro de huéspedes, editado para su centenario, con textos y cuentos escritos durante encuentros literarios realizados en el hotel.

Esa tradición sigue viva. Durante todo el año el hotel propone actividades culturales, charlas, lecturas y encuentros informales que refuerzan su identidad como faro cultural de la costa.

Comenzó a construirse en 1913 por compañía belga liderada por Ferdinand Robette Foto: Instagram @viejohotelostende

Por qué elegirlo en Semana Santa

Calma real : playas amplias y silenciosas, ideales para caminar y reflexionar.

Experiencia cultural : literatura, historia y arte integrados a la estadía.

Conexión emocional : un lugar que invita a pensar, escribir, leer y mirar el mar.

Escapada sin multitudes: Ostende conserva un perfil discreto y auténtico.

Semana Santa es, para muchos, un momento de pausa y sentido. El Viejo Hotel Ostende ofrece exactamente eso: un descanso que no se limita al cuerpo, sino que también alcanza a la mente y al espíritu. Un destino diferente, cargado de belleza y memoria, que confirma que viajar también puede ser una forma de volver a lo esencial.