El plan de Semana Santa que une a chicos y abuelos: relax, agua tibia y pesca
Aguas termales, naturaleza y una laguna para pescar se combinan en una propuesta ideal para Semana Santa, pensada para disfrutar en familia. Un plan perfecto donde chicos y abuelos comparten descanso, aire libre y momentos que quedan para siempre.
Semana Santa es uno de los momentos del año más buscados para una escapada corta, tranquila y en familia. Entre las opciones más elegidas por su combinación de bienestar, naturaleza y actividades para todas las edades, se destacan las Termas de Federación, un destino que logra algo cada vez más valorado: relax para los adultos, diversión segura para los chicos y actividades calmas para los abuelos, todo en un mismo lugar.
Termas de Federación: dónde quedan y por qué son tan elegidas
Las Termas de Federación están ubicadas en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay y a unos 480 kilómetros de Buenos Aires. Se las considera uno de los complejos termales más importantes de la Argentina, tanto por la calidad de sus aguas como por la infraestructura pensada para el turismo familiar.
El parque termal cuenta con piletas al aire libre y cubiertas, de distintas temperaturas, amplios espacios verdes, bancos, senderos accesibles y servicios cercanos, lo que lo vuelve especialmente cómodo para adultos mayores y familias con chicos pequeños.
Aguas termales que cuidan la salud
Las aguas de Federación son reconocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas, ideales para aliviar dolores musculares y articulares, mejorar la circulación y reducir el estrés. Para los abuelos, representan un verdadero descanso corporal; para los padres, una pausa mental; y para los chicos, una experiencia diferente y segura, sin el bullicio de destinos masivos.
Durante Semana Santa, el clima templado de Entre Ríos permite disfrutar del complejo durante todo el día, sin temperaturas extremas.
Laguna y pesca: una experiencia que une generaciones
Uno de los grandes atractivos del destino es su cercanía al Lago Salto Grande, un enorme espejo de agua muy elegido para la pesca recreativa, especialmente de costa. Es una actividad ideal para compartir entre chicos y abuelos, ya que no requiere esfuerzo físico intenso y fomenta la paciencia, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza.
La pesca en la zona es recreativa y familiar, perfecta para pasar la mañana o la tarde tranquilos, con mate, charlas largas y momentos que quedan en la memoria. Esta combinación de termas + pesca convierte a Federación en un destino completo para Semana Santa.
Precios actualizados para visitar las Termas de Federación
Según la información oficial vigente en 2026, los valores de ingreso al parque termal son los siguientes:
- Entrada general (adultos): $22.000
- Jubilados y pensionados: $14.500
- Menores de 1 a 12 años: $11.000
- Personas con discapacidad: ingreso gratuito (con acompañante)
Las entradas incluyen el acceso a las piscinas termales y al parque acuático. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que Semana Santa es una de las fechas de mayor demanda.
Un plan perfecto para descansar de verdad
Lejos del ruido, de las largas filas y de las agendas ajustadas, Federación propone desconectar de lo digital y reconectar con lo esencial: la familia, la salud y el tiempo compartido. Termas, pesca, naturaleza y comodidad se combinan en un plan simple pero inolvidable.
¿Por qué elegir Federación en Semana Santa?
- Apto para todas las edades
- Ideal para chicos y abuelos
- Aguas termales terapéuticas
- Laguna cercana para pesca recreativa
- Precios claros y servicios completos
En definitiva, una escapada a las Termas de Federación en Semana Santa no es solo un viaje: es una experiencia de bienestar compartido que explica por qué este destino sigue siendo tendencia en Google Discover año tras año.