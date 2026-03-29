Termas para abuelos y chicos Foto: Foto generada con IA

Semana Santa es uno de los momentos del año más buscados para una escapada corta, tranquila y en familia. Entre las opciones más elegidas por su combinación de bienestar, naturaleza y actividades para todas las edades, se destacan las Termas de Federación, un destino que logra algo cada vez más valorado: relax para los adultos, diversión segura para los chicos y actividades calmas para los abuelos, todo en un mismo lugar.

Termas de Federación: dónde quedan y por qué son tan elegidas

Las Termas de Federación están ubicadas en la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, a orillas del río Uruguay y a unos 480 kilómetros de Buenos Aires. Se las considera uno de los complejos termales más importantes de la Argentina, tanto por la calidad de sus aguas como por la infraestructura pensada para el turismo familiar.

El parque termal cuenta con piletas al aire libre y cubiertas, de distintas temperaturas, amplios espacios verdes, bancos, senderos accesibles y servicios cercanos, lo que lo vuelve especialmente cómodo para adultos mayores y familias con chicos pequeños.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

Aguas termales que cuidan la salud

Las aguas de Federación son reconocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas, ideales para aliviar dolores musculares y articulares, mejorar la circulación y reducir el estrés. Para los abuelos, representan un verdadero descanso corporal; para los padres, una pausa mental; y para los chicos, una experiencia diferente y segura, sin el bullicio de destinos masivos.

Durante Semana Santa, el clima templado de Entre Ríos permite disfrutar del complejo durante todo el día, sin temperaturas extremas.

Laguna y pesca: una experiencia que une generaciones

Uno de los grandes atractivos del destino es su cercanía al Lago Salto Grande, un enorme espejo de agua muy elegido para la pesca recreativa, especialmente de costa. Es una actividad ideal para compartir entre chicos y abuelos, ya que no requiere esfuerzo físico intenso y fomenta la paciencia, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza.

La pesca en la zona es recreativa y familiar, perfecta para pasar la mañana o la tarde tranquilos, con mate, charlas largas y momentos que quedan en la memoria. Esta combinación de termas + pesca convierte a Federación en un destino completo para Semana Santa.

Precios actualizados para visitar las Termas de Federación

Según la información oficial vigente en 2026, los valores de ingreso al parque termal son los siguientes:

Entrada general (adultos): $22.000

Jubilados y pensionados: $14.500

Menores de 1 a 12 años: $11.000

Personas con discapacidad: ingreso gratuito (con acompañante)

Las entradas incluyen el acceso a las piscinas termales y al parque acuático. Se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que Semana Santa es una de las fechas de mayor demanda.

Un plan perfecto para descansar de verdad

Lejos del ruido, de las largas filas y de las agendas ajustadas, Federación propone desconectar de lo digital y reconectar con lo esencial: la familia, la salud y el tiempo compartido. Termas, pesca, naturaleza y comodidad se combinan en un plan simple pero inolvidable.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

¿Por qué elegir Federación en Semana Santa?

Apto para todas las edades

Ideal para chicos y abuelos

Aguas termales terapéuticas

Laguna cercana para pesca recreativa

Precios claros y servicios completos

En definitiva, una escapada a las Termas de Federación en Semana Santa no es solo un viaje: es una experiencia de bienestar compartido que explica por qué este destino sigue siendo tendencia en Google Discover año tras año.