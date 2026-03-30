La laguna escondida cerca de Mar del Plata que parece un paisaje del sur argentino. Foto: Wikipedia

Con la llegada de Semana Santa 2026, el turismo en la provincia de Buenos Aires vuelve a cobrar protagonismo entre quienes buscan una escapada accesible, cercana y tranquila. En este contexto, muchos jubilados encuentran en los destinos de cercanía una alternativa ideal para viajar sin estrés, disfrutar del aire libre y aprovechar propuestas pensadas para un ritmo más relajado.

La calma, las distancias relativamente cortas y los paisajes naturales hacen que cada vez más adultos mayores opten por este tipo de viajes durante los fines de semana largos. Lejos del turismo masivo y de los circuitos más exigentes, crece el interés por lugares donde se pueda descansar, caminar sin apuro y compartir tiempo al aire libre.

La Laguna La Brava, un rincón serrano ubicado muy cerca de Mar del Plata que cada año suma más visitantes. Foto: Wikipedia

Laguna La Brava, un destino ideal para los jubilados muy cerca de Mar del Plata

Entre esas opciones aparece un destino que sorprende por su belleza y por un paisaje poco habitual dentro de la provincia: la Laguna La Brava, un rincón serrano ubicado muy cerca de Mar del Plata que cada año suma más visitantes, especialmente jubilados que buscan tranquilidad y naturaleza.

Está ubicada a unos 40 kilómetros de Mar del Plata y a aproximadamente 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una distancia que la convierte en una alternativa muy elegida para escapadas de fin de semana largo o viajes cortos.

Laguna La Brava está ubicada a unos 40 kilómetros de Mar del Plata y a aproximadamente 400 kilómetros de la CABA. Foto: Facebook (Maurizio Bozzuto)

La laguna se encuentra en el partido de Balcarce, en el sudeste bonaerense, dentro de un entorno serrano que rompe con la típica geografía de llanura de la provincia.

Esa combinación de agua, sierras bajas y vegetación le da una identidad particular que muchos comparan, en escala, con algunos paisajes del sur argentino.

¿Qué actividades hacer en Laguna La Brava?

Uno de los grandes atractivos de Laguna La Brava es su ambiente sereno. El lugar es ideal para quienes disfrutan de actividades tranquilas al aire libre, algo muy valorado por los viajeros mayores.

La laguna es conocida por la pesca deportiva de pejerrey, una de las especies más buscadas en la región. También, es un entorno perfecto para realizar caminatas suaves, observar aves o simplemente sentarse frente al agua a disfrutar del paisaje.

Laguna La Brava es conocida por la pesca deportiva de pejerrey, una de las especies más buscadas en la región. Foto: Facebook (Maurizio Bozzuto)

El entorno serrano suma senderos naturales y pequeños miradores desde donde se obtienen vistas panorámicas poco frecuentes dentro de la provincia de Buenos Aires. Muchos visitantes optan por llevar reposeras, equipo de mate o una vianda para pasar largas horas junto al agua, aprovechando la calma del lugar.

En los alrededores hay paradores y restaurantes donde se pueden probar platos típicos de la región. Las cartas suelen incluir carnes asadas, preparaciones caseras y productos regionales, una combinación ideal para completar la experiencia con sabores tradicionales.

¿Cómo llegar a Laguna La Brava desde Buenos Aires?

Para llegar desde la Ciudad Buenos Aires, la forma más directa es tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. Desde allí se continúa por la Ruta Nacional 226 hacia el oeste durante unos 40 kilómetros hasta el acceso a la laguna.

El trayecto total demanda entre cuatro y cinco horas en auto, dependiendo del tránsito, y se encuentra en buen estado general. Por esa combinación de cercanía, naturaleza y tranquilidad, Laguna La Brava se consolida como una escapada ideal para jubilados que buscan descansar, reconectar con el paisaje y disfrutar de un viaje sin apuros.