Dónde comer el jamón crudo en Semana Santa Foto: Foto generada con IA

Cuando llega Semana Santa, muchos buscan cortar con la rutina sin pasar horas en la ruta ni enfrentarse al turismo masivo. En ese plan, Marcos Paz, ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, se consolida como una de las mejores opciones para una escapada corta de Pascua, con un diferencial claro: su tradición en la elaboración de jamón crudo artesanal, reconocida en toda la provincia.

Lejos del ritmo acelerado porteño, este pueblo del oeste bonaerense combina tranquilidad, identidad local y una propuesta gastronómica fuerte, ideal para quienes quieren descansar y disfrutar sin grandes traslados.

Marcos Paz, el pueblo bonaerense que hizo del jamón crudo su emblema

Con los años, Marcos Paz logró algo poco común: convertir un producto artesanal en motor turístico. La producción de jamón crudo curado de manera tradicional, con tiempos largos y técnicas heredadas de generaciones, es parte central de la vida local.

Durante Semana Santa, este saber hacer cobra protagonismo. Fábricas familiares, almacenes regionales y productores abren sus puertas a visitantes que llegan atraídos por el sabor, pero se quedan por la experiencia completa: charlas con los elaboradores, degustaciones, compras directas y picadas que se extienden sin mirar el reloj.

El jamón crudo no es solo un souvenir gastronómico: es identidad, historia y plan turístico.

El pueblo bonaerense de Marcos Paz. Foto: Wikipedia.

Pascua sin multitudes y con ritmo de pueblo

A diferencia de otros destinos que se saturan en Semana Santa, Marcos Paz conserva un clima calmo. Las celebraciones religiosas, ferias locales y eventos culturales acompañan el espíritu de la fecha sin alterar la tranquilidad general.

Es un destino pensado para bajar un cambio: caminar por calles arboladas, sentarse en una plaza, recorrer mercados gastronómicos y cenar temprano. El otoño suma su encanto, con temperaturas agradables y noches frescas ideales para el descanso.

La gastronomía como excusa para viajar

Si bien el jamón crudo es la estrella, Marcos Paz ofrece mucho más. Quesos artesanales, panificados caseros, productos de granja y platos simples pero bien ejecutados completan una propuesta que atrae cada vez más visitantes.

Durante Semana Santa, muchos restaurantes adaptan sus menús, priorizando productos locales y opciones ideales para compartir. En este pueblo, comer deja de ser un complemento del viaje y pasa a ser el eje de la escapada.

Accesible, cercano y económico

Otro punto clave es la accesibilidad. Marcos Paz permite organizar una escapada de dos o tres noches sin grandes gastos, algo cada vez más valorado. Hay casas de fin de semana, cabañas y hospedajes familiares con precios más bajos que los destinos tradicionales de Pascua.

Además, su cercanía con CABA lo convierte en un lugar perfecto incluso para quienes no disponen de muchos días libres.

Fiesta Nacional del Jamón Crudo. Foto: Destino Marcos Paz.

Cómo llegar a Marcos Paz desde CABA

En auto:

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje dura entre 40 y 50 minutos , dependiendo del punto de partida.

Se puede acceder por Acceso Oeste y continuar por Ruta Provincial 200 hasta Marcos Paz.

El camino es directo y está en buen estado, ideal para escapadas cortas de fin de semana.

En transporte público:

El Tren Sarmiento conecta Once con Marcos Paz, con servicios regulares.

También hay líneas de colectivos interurbanos que llegan desde distintos puntos del conurbano.

Esta facilidad de acceso convierte a Marcos Paz en una opción muy buscada para Semana Santa, incluso para quienes deciden el viaje sobre la marcha.

Por qué elegir Marcos Paz en Semana Santa

Está a 40 minutos de CABA

Es el pueblo bonaerense del jamón crudo artesanal

Ofrece calma y gastronomía sin multitudes

Ideal para escapadas cortas

Accesible y auténtico

Semana Santa no siempre implica viajar lejos. Marcos Paz demuestra que una escapada sabrosa, tranquila y distinta puede estar mucho más cerca de lo que imaginás.