Sushi World Cup 2026, el primer mundial en América Latina. Foto: Freepik

La Sushi World Cup desembarca por primera vez en Buenos Aires con una propuesta que promete convertir a la ciudad en el epicentro regional del sushi. El evento reunirá a 30 equipos de toda la región que competirán en vivo para demostrar quién domina mejor la técnica, la creatividad y la precisión en la preparación de este ícono de la gastronomía japonesa.

Durante la jornada, los participantes deberán afrontar distintos desafíos frente a un jurado especializado, en una competencia que combinará espectáculo y alta cocina. No solo se evaluará el sabor de cada pieza: también el manejo del tiempo, la prolijidad en la ejecución y la capacidad de trabajar bajo presión, cualidades clave en el arte del sushi.

La Sushi World Cup desembarca con una propuesta que promete convertir a la ciudad en el epicentro regional del sushi. Foto: Instagram @sushiworldcup

Uno de los datos que anticipa la magnitud del certamen es el objetivo de preparar 50.000 piezas de sushi en un solo día, una cifra que promete convertir el encuentro en un verdadero festival gastronómico. El evento se realizará el sábado 4 de abril en La Rural y espera convocar a más de 12.000 visitantes.

Quienes se acerquen podrán seguir la competencia en tiempo real, participar de degustaciones, recorrer stands gastronómicos y de regalería vinculados a la cultura japonesa y disfrutar de distintos shows en vivo, en una jornada pensada tanto para fanáticos del sushi como para curiosos de la gastronomía asiática.

Cuándo y dónde se realizará la Sushi World Cup, el primer campeonato de Sushi en América Latina

El evento se realizará el sábado 4 de abril en La Rural y espera convocar a más de 12.000 visitantes. Foto: Instagram @sushiworldcup

Fecha : sábado 4 de abril de 2026

Lugar : La Rural, salón Ocre (Av. Santa Fe 4363, CABA)

Horario : 12:00 a 20:00 horas.

Entradas: entrada general sin sushi (acceso total al evento, $15.000), entrada general con sushi (acceso total + 10 piezas de sushi por visitante, $25.000) en www.laruralticket.com.ar. Los jubilados cuentan con un 15% de descuento (aplicable únicamente en boletería), en tanto menores de 12 años ingresan gratis acompañados por un adulto.

Todos los equipos que participarán en la Sushi World Cup

Buenos Aires Sushi

Emer-Son

Gokana

Hi to kage

Huari Nikkei

Ika Barra de Sushi

Ikisaki Sushi

Jonkon Argentina

Kikai Sushi

Kimera Sushi

Kyoto Sushi

Kyoto Sushi BA

Namida

Niza Sushi

Pelaia

Piranha Sushi

Rock Tu Roll Sushi

Sakuma Sabi Sushi

San Shokunin

Sushibarra Bragado

Sushi and friends

The Sush

Yokai Sushi

Casta (Catamarca)

SushiFeel (Tucumán)

Sushilife de Comodoro Rivadavia (Chubut)

Toshiosushi (Santiago del Estero)

Umai Sushi (La Rioja)

ZoMu Sushi Fusión Madryn (Puerto Madero)

Las seis categorías que tendrá la Sushi World Cup de Buenos Aires

Las seis categorías que tendrá la Sushi World Cup de Buenos Aires. Foto: Instagram @sushiworldcup

Veggie

Langostinos

Trucha

Pesca blanca

Nigiri

Sushi creativo

*No se permite el uso de salmón*

Entre categoría y categoría se realizarán minidesafíos técnicos vinculados al corte, la prolijidad y velocidad.

Los criterios de evaluación de la Sushi World Cup

Creatividad

Precisión y velocidad

Presentación

Sabor

Técnica

Uno de los datos que anticipa la magnitud del certamen es el objetivo de preparar 50.000 piezas de sushi en un solo día. Foto: Instagram @sushiworldcup

¿Cómo estará compuesto el jurado de la Sushi World Cup?

El jurado estará integrado por reconocidas figuras de la cocina japonesa, entre ellas Alejandra Kano, la primera argentina nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa por el gobierno de Japón en 2022, un reconocimiento que destaca su aporte a la difusión de esta cultura culinaria.