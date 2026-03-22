El evento se realizará el próximo 4 de abril en La Rural. Foto: Sakumi Sabi Sushi

Buenos Aires se prepara para recibir la primera edición de la Sushi World Cup 2026, un evento sin precedentes que se llevará a cabo el próximo 4 de abril en el Salón Ocre de La Rural de 12 a 20 horas. Entre los 40 equipos seleccionados para competir en vivo ante más de 12.000 personas, se destaca Sakumi Sabi Sushi, un referente de la zona de Paternal que buscará desembarcar a lo más alto del podio regional.

En la antesala a la competencia, el equipo de Sakumi Sabi Sushi se presentó este sábado 21 de marzo en el emblemático Jardín Japonés. Durante la jornada, compartieron con el público los detalles técnicos de su preparación y permitieron degustar algunas de las piezas con las que planean deslumbrar al jurado de expertos. Esta presentación sirvió para mostrar el dominio de técnicas tradicionalesy la creatividad que exige el certamen.

Sakumi Sabi Sushi será uno de los que competirá en el evento del próximo 4 de abril. Foto: Cuenta de Instagram @sakumisabisushi17

Sakumi Sabi se caracteriza por una propuesta que combina la frescura de la materia prima con una estética cuidada. En su carta habitual, el local ofrece opciones que permiten explorar diversos sabores, desde piezas clásicas hasta fusiones más audaces. Entre sus opciones más buscadas para quienes desean probar su calidad antes del torneo, se encuentran los combos de 15 piezas (ideales para degustación individual) y los de 30 a 45 piezas, diseñados para compartir, con una selección que resalta la variedad de su cocina.

En cuanto a los valores actuales para quienes deseen realizar un pedido, los combos de Sakumi Sabi presentan una excelente relación precio-calidad. Las opciones de 15 piezas rondan los $23.000, mientras que las tablas más completas de 30 piezas se ubican cerca de los $40.000. También ofrecen piezas premium por unidad y rolls especiales, manteniendo una oferta competitiva en el mercado del sushi artesanal mientras se preparan para el desafío de elaborar 50.000 piezas en vivo.

Participantes y dinámica del Mundial de Sushi

La competencia contará con la presencia de 30 equipos provenientes de diversos puntos del país. Además de representantes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el certamen federal incluirá delegaciones de Chubut, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja, entre otras provincias.

Durante la jornada, los asistentes podrán observar en tiempo real cómo los expertos elaboran las piezas. El evento está diseñado como una experiencia integral donde el público no solo verá la acción en las estaciones de cocina, sino que también podrá acceder a degustaciones y recorrer sectores dedicados a la cultura y gastronomía del Japón.

Sushi World Cup 2026: categorías y criterios de evaluación

Los equipos deberán demostrar su destreza técnica en seis especialidades distintas:

Veggie

Langostinos

Trucha

Pesca blanca

Nigiri

Sushi creativo

Más allá de las categorías principales, los participantes se enfrentarán a desafíos de velocidad, precisión en el corte y prolijidad. El sistema de puntuación para elegir al campeón se basará en seis pilares: sabor, técnica, presentación visual, creatividad, exactitud y rapidez.

La responsabilidad de evaluar las piezas recaerá en un tribunal de prestigio compuesto por referentes del sector:

Edgar Kuda: referente de la cocina nikkei local.

Alejandra Kano: especialista en tradición japonesa (Restaurante Ichisou).

Damian Shiizu: chef de cocina contemporánea (Omakase Uni, Guía Michelin).

Cindy Higa: chef ejecutiva de Osaka, experta en fusión peruano-japonesa.

Rodolfo Reich: periodista de trayectoria en el rubro gastronómico.

Brian Teper y Natasha Finkelsztain: divulgadores de la escena culinaria argentina.

La Sushi World Cup es una iniciativa de Hanami & Co junto a Jump Agencia, contando con el respaldo de la señal El Gourmet. El torneo nace con una visión regional e itinerante: tras su paso por Buenos Aires, ya se confirmó que la edición 2027 se realizará en la ciudad de Lima, Perú.

Información sobre entradas para el Mundial de Sushi 2026 en CABA

Los tickets pueden adquirirse a través del portal oficial de La Rural Ticket bajo las siguientes modalidades: