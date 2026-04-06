Otoro, el restaurante de Belgrano que se consagró campeón de la Sushi World Cup 2026:

Las exquisitas piezas de sushi de Otoro, el restaurante de Belgrano campeón de la Sushi World Cup 2026. Foto: Instagram otoro.ba

Buenos Aires fue escenario de un hito para la gastronomía regional. La primera edición de la Sushi World Cup 2026 reunió a 27 equipos de Argentina y distintos países de América Latina en el Salón Ocre de La Rural, en una jornada de competencia en vivo que convocó a cerca de 10.000 personas y posicionó al certamen como una nueva vidriera para el sushi en la región.

Durante el evento, los participantes compitieron en siete categorías: Nigiri, Uramaki, Hosomaki, Temaki, Gunkan, Sushi Creativo y el título máximo de campeón general. Cada una tuvo su propio ganador, pero solo un equipo logró quedarse con el reconocimiento más esperado de la noche.

Las exquisitas piezas de sushi de Otoro, el restaurante de Belgrano campeón de la Sushi World Cup 2026. Foto: Instagram otoro.ba

El gran campeón fue Otoro, el restaurante del barrio de Belgrano que logró imponerse sobre los otros 26 equipos y quedarse con el premio principal de una competencia que aspira a convertirse en el evento de sushi más importante de América Latina.

¿Quién es el propietario de Otoro, el campeón general de Sushi World Cup 2026?

Detrás del proyecto está Facundo Santander, un chef de apenas 27 años que lidera una propuesta centrada en el producto, la técnica y la cercanía con el comensal. Su restaurante funciona en una pequeña barra sin reservas y con apenas 14 asientos, donde el servicio es directo y la experiencia gira alrededor de la preparación del sushi en tiempo real.

Facundo Santander, el creador de Otoro, restaurante campeón de la Sushi World Cup 2026. Foto: Instagram otoro.ba

El concepto de Otoro combina la lógica del sushi al paso con una ejecución de alto nivel técnico, algo que fue clave para destacarse en el certamen. La carta se arma a partir de la disponibilidad diaria del mercado, con pescados y mariscos que pueden incluir trucha, ventresca, erizo, bonito, lenguado, anchoa de banco, lisa, chernia, atún rojo, vieyras y langostinos. Esa dinámica no solo aporta variedad sino que pone en primer plano la frescura del producto.

Antes de abrir su propio espacio, Santander se formó en el colegio de cocineros Gato Dumas y trabajó en cocinas como Green Eat. Luego, profundizó su especialización en gastronomía japonesa en restaurantes como Osaka y Norimoto, experiencias que terminaron de moldear su estilo.

Cuánto sale comer en Otoro: precios, días y horarios del restaurante campeón de la Sushi World Cup 2026

Hoy, en Otoro, los comensales pueden elegir nigiris por unidad o en sets de cuatro piezas ($22.900), seis ($34.100) u ocho ($45.800), además de sashimi de pesca de temporada (tres cortes por $22.500) que cambian según lo que llega cada día.

El exterior e interior de Otoro, el restaurante de Belgrano campeón de la Sushi World Cup 2026. Foto: Instagram otoro.ba

El restaurante funciona todos los días de 12:00 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 en José Hernández 2730, en Belgrano. Tras quedarse con el título mayor de la Sushi World Cup 2026, la pequeña barra de 14 asientos se convirtió en uno de los nuevos puntos de referencia para los amantes del sushi en Buenos Aires.

¿Cómo llegar al restaurante Otoro desde Buenos Aires?

En subte

La forma más simple es usar la Línea D:

Tomá la Línea D y bajá en Estación José Hernández. Caminá aproximadamente 8–10 minutos hacia el oeste por Av. Cabildo o calles paralelas hasta José Hernández 2730.

En colectivo

Varias líneas pasan cerca de Av. Cabildo y Juramento, a pocas cuadras del restaurante. Algunas son:

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Desde esas paradas caminás 5 a 10 minutos hasta la dirección.

En auto o taxi