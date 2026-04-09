Alsina, localidad argentina del partido de Baradero. Foto: Wikipedia.

Un famoso pueblito argentino que ganó notoriedad por haber sido escenario de una popular película hoy sorprende a los visitantes por su tranquilidad, su identidad rural y una propuesta gastronómica que cada año atrae a más turistas.

Ubicado a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires, este destino fue una de las principales locaciones de La odisea de los giles, el exitoso film estrenado en 2019 y protagonizado por Ricardo Darín, Luis Brandoni y Verónica Llinás.

Alsina, pueblo. Foto: Wikipedia.

Se trata de Alsina, una pequeña localidad situada a 27 kilómetros de Baradero, ideal para quienes buscan descansar durante un fin de semana y disfrutar del ritmo pausado de un pueblo bonaerense.

Tras el estreno de la película, la localidad multiplicó su visibilidad y comenzó a recibir visitantes interesados en recorrer los rincones que aparecieron en pantalla.

Un pueblo con identidad ferroviaria y perfil cinematográfico

Alsina tiene poco más de 1.000 habitantes y nació a partir del asentamiento de colonos en tierras vinculadas históricamente a la familia San Martín. Su antigua estación ferroviaria todavía conserva un fuerte valor simbólico para la comunidad, aunque el tren dejó de circular hace décadas.

Ese paisaje detenido en el tiempo fue uno de los motivos por los que el lugar fue elegido como escenario de La odisea de los giles, dirigida por Sebastián Borensztein.

Alsina, localidad del Partido de Baradero. Foto: captura Google Maps

La Fiesta del Locro y la Empanada, otro gran atractivo del pueblo

Además de su historia y su perfil cinematográfico, Alsina se destaca por su tradicional Fiesta del Locro y la Empanada, que se celebra cada 9 de julio en la plaza principal.

Durante esa jornada, vecinos y visitantes comparten una propuesta que combina gastronomía, feria artesanal y shows de folklore, con el locro y las empanadas caseras como protagonistas.

Alsina, Baradero. Foto: captura Google Maps.

La celebración también se repite el 10 de noviembre, fecha en la que el pueblo conmemora su aniversario, consolidándose como uno de sus eventos más convocantes.

Cómo llegar a Alsina desde CABA

En auto (la forma más directa):

Tomás Ruta Nacional 9 hacia el norte.

Bajás en el km 127, antes de llegar a Baradero.

Desde ahí seguís unos pocos kilómetros por el acceso señalizado hacia Alsina.

Son aproximadamente 129 a 134 km desde CABA

En micro/transporte público: