Pueblo Liebig, Entre Ríos. Foto: Instagram/turismopuebloliebig

A orillas del río Uruguay y en el departamento Colón se encuentra Liebig, uno de los pueblos más emblemáticos de Entre Ríos por su identidad histórica, su arquitectura original y su estrecha relación con la industria cárnica argentina.

Nacido a comienzos del siglo XX, este pueblito conserva hasta hoy gran parte de la estructura urbana diseñada originalmente para el funcionamiento del antiguo frigorífico de la empresa Liebig’s Extract of Meat Company.

Pueblo Liebig, Entre Ríos. Foto: Instagram/turismopuebloliebig

La localidad nació oficialmente en 1903, cuando la empresa angloalemana, que se dedicaba al extracto de carne y al corned beef, instaló en Liebig una de las plantas más importantes del país.

Durante mucho tiempo, el frigorífico marcó el ritmo de vida de toda la comunidad, ya que logró generar empleo, atraer trabajadores de distintas regiones y darle vida a un pueblo que estaba dividido en viviendas obreras, chalets jerárquicos y edificios de servicios construidos por la propia compañía.

Pueblo Liebig, Entre Ríos. Foto: argentina.gob.ar

Qué atractivos y actividades ofrece Liebig

En la actualidad, uno de los principales atractivos que tiene el pueblo es ese patrimonio urbano-industrial, considerado de gran valor histórico nacional. Además, es perfecto para los jubilados, ya que se encuentra alejado de la urbanización y se puede disfrutar de la naturaleza y el relax.

Calles rectas, casas idénticas de ladrillos, galpones y la emblemática “manga” por donde ingresaba el ganado forman parte de un recorrido que permite entender cómo funcionaba esta fábrica que alguna vez fue conocida como “la cocina más grande del mundo”.

La fábrica que le dio vida al pueblito. Foto: argentina.gob.ar

Los fines de semana, a las 18:00, se ofrecen visitas guiadas dentro del predio de la fábrica, donde todavía pueden apreciarse maquinarias, túneles y espacios que permanecieron ocultos por décadas.

Además del circuito histórico, el pueblo ofrece propuestas vinculadas a la naturaleza: playas sobre el río Uruguay, paseos en kayak, excursiones a bancos de arena y actividades recreativas en el Club de Pescadores.

Pueblo Liebig, Entre Ríos. Foto: Instagram/turismopuebloliebig

Esa combinación entre memoria industrial y paisaje ribereño convirtió a Pueblo Liebig en uno de los destinos más emblemáticos del turismo entrerriano.

Cómo llegar a Pueblo Liebeg desde Buenos Aires

Para llegar a Pueblo Liebig, una de las opciones más cómodas es hacerlo en auto desde Buenos Aires por la Ruta Nacional 14, tomando antes el paso por el complejo Puente Zárate-Brazo Largo. El recorrido total es de aproximadamente 330 kilómetros y demanda cerca de cuatro horas de viaje, según el tránsito.

También se puede llegar en micro hasta Colón, la ciudad más cercana, y desde allí continuar los últimos 10 kilómetros en taxi, remis o transporte local.