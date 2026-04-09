El destino para jubilados en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Alejarse del ruido, bajar el ritmo y volver a disfrutar de lo simple es un deseo cada vez más común, especialmente entre quienes buscan una vida más tranquila después de muchos años de trabajo. En el sudeste de la provincia de Buenos Aires existe un destino que parece hecho a medida para eso: naturaleza, silencio, ritmo pausado y una fuerte identidad comunitaria. Se trata de Copetonas, un pequeño pueblo bonaerense que enamora a jubilados y viajeros que priorizan la calma, el verde y las tradiciones.

Lejos del turismo masivo y con costos de vida accesibles, Copetonas se consolida como una escapada ideal y hasta como posible lugar para vivir para quienes quieren decirle chau al estrés urbano.

Copetonas, ubicado en la localidad de Tres Arroyos. Foto: Facebook / Fiesta Del Mate Y La Torta Frita .

Copetonas, el pueblo de Tres Arroyos ideal para descansar del ruido urbano

Copetonas pertenece al partido de Tres Arroyos y cuenta con una población reducida, lo que se traduce en calles tranquilas, tránsito casi inexistente y una sensación permanente de seguridad. Aquí no hay bocinazos ni apuros: el tiempo parece avanzar más lento, y esa es justamente una de sus mayores virtudes.

Las casas bajas, muchas con amplios jardines, los almacenes de barrio y la cercanía entre vecinos refuerzan la idea de comunidad. Para jubilados que buscan un entorno amable, caminar sin prisa y disfrutar de charlas cotidianas, Copetonas ofrece una calidad de vida difícil de encontrar en grandes ciudades.

Además, el costo de vida es notablemente más bajo que en los principales centros urbanos de la provincia, un punto clave para quienes viven de una jubilación y quieren llegar mejor a fin de mes sin resignar bienestar.

Copetonas. Fuente: X

La Fiesta Regional del Mate y la Torta Frita, una tradición anual en Copetonas

Uno de los eventos más esperados del calendario local es la Fiesta Regional del Mate y la Torta Frita, una celebración que convoca tanto a vecinos como a visitantes de localidades cercanas. Este encuentro es mucho más que una fiesta gastronómica: representa el espíritu del pueblo.

Durante la jornada hay música en vivo, espectáculos folklóricos, feria de artesanos y, por supuesto, mate compartido y tortas fritas recién hechas. Para los jubilados, este tipo de eventos resulta ideal para socializar, integrarse a la comunidad y mantenerse activos culturalmente.

Las fiestas populares también refuerzan un sentido de pertenencia muy valorado por quienes deciden instalarse de forma permanente en pueblos pequeños, donde las tradiciones siguen ocupando un lugar central.

Campos, río y cascada: un escenario soñado para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre

La naturaleza es protagonista absoluta en Copetonas. Rodeado de extensos campos y atravesado por el río Quequén Salado, el entorno invita a disfrutar del aire libre sin esfuerzo ni multitudes. Caminar, pescar, observar aves o simplemente sentarse a contemplar el paisaje son actividades cotidianas.

A pocos kilómetros se encuentra la Cascada Cifuentes, una de las más altas de la provincia de Buenos Aires. Este atractivo natural es ideal para una salida de medio día y se ha convertido en un punto imperdible para quienes viven o vacacionan en la zona.

Para jubilados activos, el contacto diario con la naturaleza no solo mejora la calidad de vida, sino que también impacta positivamente en la salud física y mental. En Copetonas, ese acceso es directo y permanente.

Copetonas, ubicado en la localidad de Tres Arroyos. Foto: Facebook / Fiesta Del Mate Y La Torta Frita .

Escapada cerca de Buenos Aires: cómo llegar a Copetonas desde CABA

Uno de los grandes atractivos de Copetonas es su cercanía relativa con la Ciudad de Buenos Aires. Desde CABA, el viaje se realiza principalmente por la Ruta Nacional 3, con un trayecto total de aproximadamente 550 kilómetros.

En auto, el recorrido demanda entre 6 y 7 horas, dependiendo del tránsito. También se puede llegar combinando servicios de ómnibus hasta Tres Arroyos y luego un corto traslado hasta Copetonas.

Esta buena conexión convierte al pueblo en una escapada perfecta de varios días o incluso en una opción viable para instalarse sin quedar completamente aislado de la gran ciudad.

Un lugar simple, auténtico y en pleno auge

Copetonas no promete lujos ni grandes centros comerciales, pero ofrece algo mucho más valioso: tranquilidad, naturaleza y vínculos humanos genuinos. Para muchos jubilados, esa combinación representa el verdadero bienestar.

Si la idea de despertar con el canto de los pájaros, caminar sin apuro y vivir rodeado de verde te resulta tentadora, este pueblito bonaerense puede ser exactamente lo que estás buscando.