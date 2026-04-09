Dónde hacer trekking en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Cuando las temperaturas bajan suavemente, los colores cambian y el ritmo cotidiano invita a frenar, el otoño se convierte en la estación perfecta para caminar. En abril, la provincia de Buenos Aires ofrece escenarios inesperados para el trekking: sierras antiguas, reservas naturales y senderos que combinan naturaleza, historia y silencio. No hace falta viajar miles de kilómetros ni ser experto. Solo calzarse zapatillas, elegir un buen día y dejarse llevar.

Estos son los tres mejores lugares para hacer trekking en Buenos Aires durante abril, ideales tanto para escapadas de fin de semana como para desconectar sin irse lejos.

1. Sierra de la Ventana: el clásico otoñal que nunca falla

Saldungaray. Foto: Turismo Tornquist

Ubicada en el sudoeste bonaerense, Sierra de la Ventana es, sin discusión, el destino de trekking más completo de la provincia. Abril es uno de sus mejores meses: temperaturas frescas, menor afluencia turística y un paisaje que se tiñe de ocres, verdes apagados y cielos limpios.

El Parque Provincial Ernesto Tornquist concentra senderos de distintas dificultades. Los más elegidos en esta época son el Cerro Ventana, con su famosa abertura natural, y el Cerro Bahía Blanca, el punto más alto de la provincia. Ambos ofrecen vistas amplias y una experiencia de caminata segura, bien señalizada y rodeada de flora autóctona.

En otoño, el viento baja, las caminatas son más cómodas y la fauna se deja ver con mayor claridad. Es un trekking que combina desafío moderado, contacto directo con la naturaleza y un entorno que invita a bajar el ritmo.

2. Reserva Natural Boca de las Sierras: caminar entre historia y paisaje

Reserva Natural Boca de las Sierras, en Azul, provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Azul.

A pocos kilómetros de Azul, la Reserva Natural Boca de las Sierras es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes viven en la provincia. Menos conocida que Sierra de la Ventana, ofrece un trekking más tranquilo, ideal para abril, cuando el calor deja de ser un problema y el entorno muestra su mejor versión.

El circuito principal permite recorrer antiguas formaciones serranas, valles suaves, arroyos y senderos rodeados de pastizales. A diferencia de otros destinos, aquí el trekking se mezcla con la historia: viejos caminos, construcciones rurales y miradores naturales que invitan a detenerse.

Es una opción perfecta para quienes buscan caminatas de intensidad baja a media, sin multitudes y con un fuerte componente contemplativo. El silencio otoñal, apenas interrumpido por el viento y los pájaros, convierte al recorrido en una experiencia casi meditativa.

3. Sierra de Tandil: naturaleza serrana a pasos de la ciudad

Tandil

Tandil logra algo poco común: permitir trekking en plena sierra sin alejarse demasiado de servicios urbanos. En abril, sus senderos se vuelven ideales para caminatas prolongadas, sin el calor intenso del verano ni el frío del invierno.

El Parque Independencia, el Cerro Centinela y las áreas naturales protegidas cercanas a la ciudad ofrecen recorridos accesibles, bien marcados y con distintos niveles de dificultad. Es un destino perfecto tanto para principiantes como para quienes buscan sumar kilómetros sin complicaciones logísticas.

El paisaje serrano, suave pero constante, se realza en otoño. Los colores cambian, la afluencia turística baja y el trekking se vuelve más disfrutable. Además, Tandil suma un plus clave: después de caminar, la ciudad invita al descanso, la gastronomía y el descanso activo.

Por qué abril es el mejor mes para hacer trekking en Buenos Aires

Temperaturas frescas y estables

Menor cantidad de insectos

Senderos más secos y seguros

Menos turistas que en verano o fines de semana largos

Paisajes con tonos otoñales que suman atractivo visual

El trekking en otoño no es solo actividad física: es una forma de reconectar con el entorno, caminar sin apuro y observar cómo el paisaje cambia de manera silenciosa.

Una provincia que invita a caminar

Buenos Aires es mucho más que llanura. En abril, sus sierras y reservas naturales se convierten en escenarios ideales para el trekking, sin multitudes ni extremos climáticos. Sierra de la Ventana, Boca de las Sierras y Tandil ofrecen propuestas distintas, pero con algo en común: invitan a moverse, respirar y disfrutar del otoño paso a paso.