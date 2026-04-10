Termas frente al mar Foto: Foto generada con IA

En la Costa Atlántica bonaerense existe un destino singular que rompe con todas las reglas del turismo tradicional: Termas Marinas Park, ubicado en San Clemente del Tuyú, es el único complejo del país donde es posible disfrutar de aguas termales naturales frente al mar. Una combinación poco común que atrae cada año a miles de visitantes que buscan descanso profundo, beneficios terapéuticos y una experiencia diferente sin viajar largas distancias.

A diferencia de los balnearios clásicos, este lugar no depende del calor extremo del verano. De hecho, su propuesta se destaca por ser ideal los 12 meses del año, incluso durante otoño e invierno.

Termas Marinas Park. Foto: termasmarinas.com.ar

Aguas termales naturales extraídas a más de 1000 metros de profundidad

Las piscinas de Termas Marinas Park se alimentan de agua termal que emerge desde napas profundas, ricas en minerales como calcio, sodio y bicarbonato. La temperatura del agua puede alcanzar los 43 °C, lo que la convierte en una opción perfecta para relajar el cuerpo y aliviar dolencias físicas.

Estas aguas son reconocidas por sus propiedades terapéuticas, utilizadas tanto para el bienestar general como para tratamientos complementarios vinculados a enfermedades reumáticas, contracturas musculares y problemas articulares.

Beneficios para la salud que van más allá del descanso

Sumergirse en las aguas termales de San Clemente del Tuyú no es solo una experiencia placentera: también aporta mejoras reales en la calidad de vida. Entre los principales beneficios que destacan los especialistas y visitantes frecuentes se encuentran:

Relajación muscular profunda

Alivio de dolores articulares y reumáticos

Mejora de la circulación sanguínea

Reducción del estrés y la ansiedad

Beneficios para la piel gracias a los minerales

Además, el entorno natural potencia estos efectos: la cercanía al mar, la brisa salina y el sonido de las olas generan un contexto ideal para desconectar de la rutina urbana.

Un complejo termal con vista al océano Atlántico

Uno de los aspectos más destacados de Termas Marinas Park es su ubicación privilegiada. El complejo cuenta con piscinas al aire libre desde las cuales se puede observar el océano, algo inusual dentro del turismo termal argentino.

Durante los meses fríos, la experiencia de ingresar al agua caliente mientras la temperatura exterior desciende se convierte en uno de los mayores atractivos. En verano, en cambio, las termas se combinan con playa, caminatas costeras y actividades recreativas.

Termas Marinas Park. Foto: Termas Marinas Park.

Dónde queda Termas Marinas Park y cómo llegar

El complejo está ubicado en San Clemente del Tuyú, partido de La Costa, a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en auto por la Ruta 11 o en transporte público, lo que lo transforma en una opción ideal para una escapada de fin de semana o unas mini vacaciones.

Esta accesibilidad es uno de los motivos por los cuales el lugar ganó tanta popularidad entre quienes buscan descanso sin gastar de más.

Un destino clave del turismo de bienestar en Argentina

En un contexto donde el turismo de bienestar crece año a año, Termas Marinas Park se consolidó como una alternativa distinta en la Costa Atlántica. Su propuesta combina salud, naturaleza y mar, logrando diferenciarse de otros complejos termales ubicados en el interior del país.

Ya sea en pareja, en familia o incluso en solitario, este destino ofrece una experiencia integral pensada para renovar energías y mejorar el bienestar físico y mental.

Una escapada distinta para cualquier momento del año

Quienes visitan Termas Marinas Park en San Clemente del Tuyú coinciden en algo: no se trata solo de unas vacaciones, sino de una experiencia reparadora. Ideal para desconectarse, cuidar la salud y disfrutar de un entorno natural único, este rincón de la Costa Atlántica sigue posicionándose como uno de los secretos mejor guardados del turismo argentino.