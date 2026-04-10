Fiesta de la Miel. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La miel será la protagonista de uno de los eventos más importantes de la región. Este sábado 11 y domingo 12, San Vicente se prepara para ser sede de una nueva edición de la Fiesta Regional de la Miel, una propuesta ideal para disfrutar de productos artesanales, buena comida y actividades al aire libre. Con entrada libre y gratuita, este año el evento suma novedades pensadas para toda la familia.

En su edición número doce, la fiesta llega con una programación renovada que combina la tradición apícola con propuestas gastronómicas y shows en vivo. Durante dos días, el predio Ferial Vieja Estación volverá a convertirse en un punto de encuentro para productores, emprendedores y visitantes de distintos lugares.

La fiesta de miel en abril Foto: Foto generada con IA

Dónde es y cómo llegar a la Fiesta de la Miel en Buenos Aires

La Fiesta Regional de la Miel se realiza en el predio Ferial Vieja Estación, ubicado en Avenida Sarmiento 1000, San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar:

Desde CABA y Gran Buenos Aires : se puede acceder en auto por la Ruta Provincial 210 o la Ruta 58, dependiendo del punto de partida.

En transporte público : distintas líneas de colectivos conectan San Vicente con zonas del sur del conurbano bonaerense.

En tren + colectivo: combinando el Ferrocarril Roca hasta Alejandro Korn y luego transporte local.

La ubicación y el fácil acceso convierten a la fiesta en una escapada ideal de fin de semana.

Una feria que crece y se renueva

La miel sigue siendo el eje central, pero la fiesta amplía su propuesta. A lo largo del fin de semana, los asistentes podrán recorrer stands de productores apícolas, conocer distintas variedades de miel y participar de concursos de cata, donde se destacan los sabores, aromas y texturas de un producto que representa identidad y trabajo local.

Entre las grandes novedades se destaca el Paseo del Alfajor, un espacio pensado para dar visibilidad a elaboradores artesanales y sumar una experiencia dulce que dialoga con la miel, uno de los ingredientes más utilizados en la pastelería regional. Esta incorporación apunta a diversificar el recorrido gastronómico y atraer tanto a familias como a amantes de los productos gourmet.

Este fin de semana San Vicente se viste de fiesta Foto: Municipalidad de San Vicente

También habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y venta de productos regionales, consolidando la fiesta como una vidriera del trabajo local y un impulso para la economía de pequeños productores.

Catas, saberes y encuentros

La Fiesta de la Miel no solo propone degustar, sino también aprender. Durante ambas jornadas se realizarán catas dirigidas y charlas técnicas, pensadas tanto para el público general como para quienes trabajan en el sector apícola. El intercambio de saberes y la difusión del valor productivo de la miel forman parte del espíritu del evento, que busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

Este enfoque educativo convierte a la fiesta en algo más que una feria: es un espacio de encuentro donde tradición, conocimiento y consumo consciente dialogan de manera natural.

Cómo llegar a la fiesta de la miel Foto: Municipalidad de San Vicente

Música y espectáculos para todos los gustos

El evento contará además con una nutrida grilla de espectáculos artísticos que se desarrollarán a lo largo de los dos días. Música en vivo, presentaciones folclóricas, bandas locales y números de danza formarán parte de una programación continua pensada para acompañar el recorrido por la feria y generar un clima festivo durante toda la jornada.

La presencia de artistas regionales refuerza el carácter comunitario del encuentro y convierte a la Fiesta de la Miel en una plataforma para visibilizar el talento local.

Fiesta de la Miel. Foto: Instagram.

Una celebración que ya es tradición

Con entrada gratuita, propuestas renovadas y una grilla pensada para todas las edades, la Fiesta de la Miel reafirma su lugar como uno de los eventos más representativos de la región. No solo celebra un producto emblemático, sino también el trabajo, la identidad y la cultura local.

Este fin de semana, San Vicente vuelve a demostrar que las tradiciones pueden renovarse sin perder esencia, sumando sabores, música y experiencias que invitan a quedarse y volver.