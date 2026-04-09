La fiesta de miel en abril Foto: Foto generada con IA

La miel vuelve a ser protagonista de uno de los eventos más esperados del calendario regional. El sábado 11 y domingo 12 de abril, San Vicente celebrará una nueva edición de la Fiesta Regional de la Miel, un encuentro que ya se consolidó como una cita imperdible para quienes disfrutan de los productos artesanales, la gastronomía local y las actividades al aire libre. Con entrada libre y gratuita, la propuesta suma este año importantes novedades que amplían la experiencia para toda la familia.

La edición número doce llega con una agenda renovada que combina tradición apícola, innovación gastronómica y una fuerte presencia artística. El evento se desarrollará durante dos jornadas en el predio Ferial Vieja Estación, un espacio emblemático del distrito que se transforma, una vez más, en punto de encuentro para productores, emprendedores y visitantes de toda la región.

Una feria que crece y se renueva

La miel sigue siendo el eje central, pero la fiesta amplía su propuesta. A lo largo del fin de semana, los asistentes podrán recorrer stands de productores apícolas, conocer distintas variedades de miel y participar de concursos de cata, donde se destacan los sabores, aromas y texturas de un producto que representa identidad y trabajo local.

Entre las grandes novedades se destaca el Paseo del Alfajor, un espacio pensado para dar visibilidad a elaboradores artesanales y sumar una experiencia dulce que dialoga con la miel, uno de los ingredientes más utilizados en la pastelería regional. Esta incorporación apunta a diversificar el recorrido gastronómico y atraer tanto a familias como a amantes de los productos gourmet.

También habrá un patio gastronómico, feria de artesanos y venta de productos regionales, consolidando la fiesta como una vidriera del trabajo local y un impulso para la economía de pequeños productores.

Este fin de semana San Vicente se viste de fiesta Foto: Municipalidad de San Vicente

Catas, saberes y encuentros

La Fiesta de la Miel no solo propone degustar, sino también aprender. Durante ambas jornadas se realizarán catas dirigidas y charlas técnicas, pensadas tanto para el público general como para quienes trabajan en el sector apícola. El intercambio de saberes y la difusión del valor productivo de la miel forman parte del espíritu del evento, que busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

Este enfoque educativo convierte a la fiesta en algo más que una feria: es un espacio de encuentro donde tradición, conocimiento y consumo consciente dialogan de manera natural.

Música y espectáculos para todos los gustos

El evento contará además con una nutrida grilla de espectáculos artísticos que se desarrollarán a lo largo de los dos días. Música en vivo, presentaciones folclóricas, bandas locales y números de danza formarán parte de una programación continua pensada para acompañar el recorrido por la feria y generar un clima festivo durante toda la jornada.

La presencia de artistas regionales refuerza el carácter comunitario del encuentro y convierte a la Fiesta de la Miel en una plataforma para visibilizar el talento local.

Cómo llegar a la fiesta de la miel Foto: Municipalidad de San Vicente

Dónde es y cómo llegar

La Fiesta Regional de la Miel se realiza en el predio Ferial Vieja Estación, ubicado en Avenida Sarmiento 1000, San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Cómo llegar:

Desde CABA y Gran Buenos Aires : se puede acceder en auto por la Ruta Provincial 210 o la Ruta 58, dependiendo del punto de partida.

En transporte público : distintas líneas de colectivos conectan San Vicente con zonas del sur del conurbano bonaerense.

En tren + colectivo: combinando el Ferrocarril Roca hasta Alejandro Korn y luego transporte local.

La ubicación y el fácil acceso convierten a la fiesta en una escapada ideal de fin de semana.

Una celebración que ya es tradición

Con entrada gratuita, propuestas renovadas y una grilla pensada para todas las edades, la Fiesta de la Miel reafirma su lugar como uno de los eventos más representativos de la región. No solo celebra un producto emblemático, sino también el trabajo, la identidad y la cultura local.

Este fin de semana, San Vicente vuelve a demostrar que las tradiciones pueden renovarse sin perder esencia, sumando sabores, música y experiencias que invitan a quedarse y volver.