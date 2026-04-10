BodegónManía Fest 2026. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Se viene BodegónManía Fest 2026, uno de los eventos más esperados por los amantes de la comida abundante y los clásicos bodegones a precios accesibles. Con fecha confirmada en Buenos Aires, promete ser una de las propuestas gastronómicas más convocantes del mes.

Durante tres días consecutivos, más de 40 bodegones abrirán sus puertas con propuestas exclusivas para el público.

BodegónManía Fest 2026. Foto: Instagram/bodegonmaniafest

Qué es el BodegónManía Fest y cuándo se celebra

El evento se realizará el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de abril en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y La Plata.

En el marco del festival, cada local ofrecerá un plato principal a $12.000, con opciones tradicionales y porciones abundantes.

Es importante tener en cuenta que la compra de entradas no se realiza directamente en los restaurantes, sino de forma anticipada a través de la plataforma web Passline.

BodegónManía Fest 2026. Foto: Instagram/bodegonmaniafest

Entradas para el BodegónManía Fest: qué tener en cuenta

Las entradas para el BodegónManía Fest ya se encuentran a la venta de manera online y, como suele ocurrir con este tipo de eventos gastronómicos, la demanda es alta. Por eso, se recomienda comprarlas con anticipación para evitar quedarse afuera, especialmente en los horarios más concurridos, como las noches y los fines de semana.

Al momento de comprar los tickets, es importante revisar qué incluye cada opción, ya que algunos accesos pueden contemplar consumiciones, menús especiales o beneficios exclusivos dentro del bodegón. Además, conviene chequear los días y franjas horarias disponibles, dado que el ingreso suele organizarse por turnos para garantizar una mejor experiencia y evitar aglomeraciones.

BodegónManía Fest 2026. Foto: Instagram/bodegonmaniafest

Qué bodegones forman parte del BodegónManía Fest

En la edición 2026, cada bodegón presenta una propuesta única con platos tradicionales que reflejan la esencia de la gastronomía argentina, ideales para el otoño.

Entre los principales participantes confirmados se encuentran:

Los Bohemios

La Segunda

El Globito

Club El Progreso

A Mis Viejos

El Garage

El Gauto

La Normita

El Bodegón de Benito Nazar

Viejo Mundo

BodegónManía Fest 2026. Foto: Instagram/bodegonmaniafest

En total, el evento reúne a decenas de bodegones clásicos y de barrio, cada uno con un menú especial a precio promocional. La lista completa puede consultarse en la web oficial del evento.