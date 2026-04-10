Playa de Ramallo Foto: Wikipedia

A unos 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Ramallo, un destino a medida para una escapada relajada que enamora a jubilados. La cercanía, el entorno natural y la tranquilidad del pueblo lo convierten en una alternativa ideal para cortar con la rutina sin exigencias ni traslados largos.

Ubicada en el norte de la Provincia de Buenos Aires, Ramallo combina río, espacios abiertos y un ritmo pausado. Es un lugar pensado para disfrutar sin apuro, con caminatas cortas, vistas amplias y propuestas que priorizan el descanso.

Qué hacer en Ramallo

Uno de sus principales atractivos son las playas sobre el río Paraná, amplias y de fácil acceso. Durante los días templados, invitan a pasar la tarde al sol, sentarse a mirar el agua o compartir un mate frente al río.

Ramallo, Buenos Aires. Foto X.

Para quienes buscan actividad moderada, el destino ofrece paseos en lancha, salidas recreativas y opciones de pesca deportiva. También hay alternativas como kayak o navegación a vela, que se pueden disfrutar de manera tranquila y acompañada.

El pueblo suma recorridos sencillos que permiten conocer su identidad sin grandes desplazamientos. Las zonas verdes, los caminos costeros y el casco urbano invitan a caminar y detenerse sin el ruido ni las multitudes de los centros turísticos más grandes.

En el plano cultural, una visita recomendada es el Museo Municipal Hércules Rabagliati, creado en 1984. Allí se exhibe una colección de objetos históricos donados por vecinos, que reconstruyen la vida cotidiana y el pasado de la comunidad.

Otro punto de interés es el Galpón del Flaco Traverso, un espacio dedicado a la trayectoria de Juan María Traverso. La muestra reúne autos, copas y recuerdos que despiertan interés incluso entre quienes no siguen de cerca el automovilismo.

La combinación de naturaleza, historia y tranquilidad posiciona a Ramallo como un destino amable para jubilados que priorizan el bienestar, los paisajes y las propuestas accesibles.

Ramallo, Buenos Aires. Foto X.

Además de su cercanía con CABA, el lugar permite visitas durante todo el año, adaptando el plan según el clima y las ganas de cada viajero.

Para una salida corta, un fin de semana o incluso una estadía más prolongada, Ramallo se consolida como una de las escapadas bonaerenses más cómodas y serenas para disfrutar sin apuro.

Cómo llegar a Ramallo desde CABA

Para llegar a Ramallo en auto desde CABA, la opción más directa es tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en sentido a Rosario. El recorrido es simple y está completamente asfaltado. La distancia es de unos 200 kilómetros y el viaje suele demandar alrededor de dos horas y media, según el tránsito.

Una vez superada la ciudad de San Nicolás, hay que prestar atención a la salida hacia Ramallo, correctamente indicada sobre la ruta. Desde allí, un breve tramo por camino de acceso conduce al casco urbano y a la zona costera. Es un trayecto cómodo, sin desvíos complejos, ideal para una escapada corta y especialmente valorado por quienes buscan viajar con tranquilidad.