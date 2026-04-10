Ni Colonia ni Punta del Este: el rincón secreto de Uruguay con herencia británica que parece detenido en el tiempo
Casas de piedra gigantes, fachadas en tonos amarillos, techos rojizos y calles ordenadas que invitan a recorrerlas sin prisa.
A solo unos kilómetros de Colonia del Sacramento, uno de los destinos favoritos de los argentinos y jubilados en Uruguay, se esconde un lugar mucho más tranquilo. Si la idea es bajar un cambio de verdad, Conchillas aparece como una joyita inesperada.
Con su aire británico y un ritmo que parece ir a otra velocidad, este pequeño pueblo enamora especialmente a quienes buscan descansar sin apuros. Fundado a fines del siglo XIX por la empresa inglesa C.H. Walker & Co., nació como un asentamiento industrial ligado a la extracción de piedra y arena para grandes obras del Río de la Plata. Pero hoy, más de 100 años después, ese pasado sigue presente en cada rincón y es justamente lo que lo hace tan especial.
Un paseo que parece de otra época
Caminar por Conchillas es como meterse en una película antigua. Casas de piedra con paredes súper gruesas, fachadas amarillas, techos rojos y calles prolijas que invitan a pasear sin rumbo. Todo está tan bien conservado que no sorprende que haya sido declarado Monumento Histórico Nacional.
Además, no es solo lindo: es cómodo. Las construcciones fueron pensadas para resistir el paso del tiempo y el clima, manteniendo el interior fresco en verano y cálido en invierno. Ideal para recorrer sin esfuerzo y sin sobresaltos.
El lujo de la calma
Acá no hay apuro, ni tránsito, ni ruido. Y eso, justamente, es el mayor atractivo. A diferencia de destinos más movidos como Punta del Este, en Conchillas predomina el silencio.
No hay shoppings ni boliches: hay calles tranquilas, edificios históricos y naturaleza. Es el lugar perfecto para caminar despacio, sentarse a mirar el paisaje o simplemente disfrutar del aire libre. Una propuesta que encanta especialmente a quienes priorizan la tranquilidad sobre el turismo acelerado.
Historia con encanto
Entre sus rincones más llamativos aparece el antiguo Hotel Conchillas, que en su momento alojó a los directivos de la compañía inglesa. Como muchas construcciones del pueblo, conserva ese estilo europeo que le da una identidad única.
Cada esquina tiene algo para contar, y recorrerlo se siente como viajar en el tiempo, pero con todas las comodidades de hoy.