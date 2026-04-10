Conchillas, Uruguay. Foto: Google Maps.

A solo unos kilómetros de Colonia del Sacramento, uno de los destinos favoritos de los argentinos y jubilados en Uruguay, se esconde un lugar mucho más tranquilo. Si la idea es bajar un cambio de verdad, Conchillas aparece como una joyita inesperada.

Con su aire británico y un ritmo que parece ir a otra velocidad, este pequeño pueblo enamora especialmente a quienes buscan descansar sin apuros. Fundado a fines del siglo XIX por la empresa inglesa C.H. Walker & Co., nació como un asentamiento industrial ligado a la extracción de piedra y arena para grandes obras del Río de la Plata. Pero hoy, más de 100 años después, ese pasado sigue presente en cada rincón y es justamente lo que lo hace tan especial.

Barco hundido en Conchillas con telarañas Foto: Instagram @lorena_menoni

Un paseo que parece de otra época

Caminar por Conchillas es como meterse en una película antigua. Casas de piedra con paredes súper gruesas, fachadas amarillas, techos rojos y calles prolijas que invitan a pasear sin rumbo. Todo está tan bien conservado que no sorprende que haya sido declarado Monumento Histórico Nacional.

Además, no es solo lindo: es cómodo. Las construcciones fueron pensadas para resistir el paso del tiempo y el clima, manteniendo el interior fresco en verano y cálido en invierno. Ideal para recorrer sin esfuerzo y sin sobresaltos.

Conchillas, Uruguay. Foto: Google Maps.

El lujo de la calma

Acá no hay apuro, ni tránsito, ni ruido. Y eso, justamente, es el mayor atractivo. A diferencia de destinos más movidos como Punta del Este, en Conchillas predomina el silencio.

No hay shoppings ni boliches: hay calles tranquilas, edificios históricos y naturaleza. Es el lugar perfecto para caminar despacio, sentarse a mirar el paisaje o simplemente disfrutar del aire libre. Una propuesta que encanta especialmente a quienes priorizan la tranquilidad sobre el turismo acelerado.

Playa Las Conchillas. Foto/Twitter: @MatiasRulli

Historia con encanto

Entre sus rincones más llamativos aparece el antiguo Hotel Conchillas, que en su momento alojó a los directivos de la compañía inglesa. Como muchas construcciones del pueblo, conserva ese estilo europeo que le da una identidad única.

Cada esquina tiene algo para contar, y recorrerlo se siente como viajar en el tiempo, pero con todas las comodidades de hoy.