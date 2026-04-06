Intiyaco, Córdoba. Foto: argentinaturismo.com.ar

La provincia de Córdoba reúne paisajes naturales, pueblos con encanto y destinos poco explorados que sorprenden por su tranquilidad. A poco más de 100 kilómetros de la capital provincial aparece Intiyaco, un pequeño pueblo de apenas 50 habitantes ubicado en el corazón de las Sierras de Calamuchita.

Conocido como “aguas del sol”, significado de su nombre en quechua, Intiyaco se encuentra a unos 125 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre el río Los Reartes, y durante años permaneció alejado del turismo masivo por decisión de sus propios habitantes, que buscaron preservar su entorno natural, sus playas paradisíacas y las aguas cristalinas que descienden por pequeñas cascadas.

Intiyaco, Córdoba. Foto: argentinaturismo.com.ar

El pueblo se distingue por su abundante vegetación de robles, pinos y álamos, que le da un aspecto de paisaje de cuento. Entre sus mayores atractivos aparecen también formaciones rocosas naturales de hasta 15 metros de altura, utilizadas por quienes se animan a realizar clavados en pozas profundas de agua transparente.

Un tesoro secreto digno de conocer: ¿qué actividades ofrece?

Además de su belleza natural y su clima de calma absoluta, Intiyaco ofrece distintas actividades para quienes buscan una escapada diferente. Se puede bucear en sus aguas cristalinas, recorrer senderos rodeados de naturaleza y disfrutar de paseos a caballo por la zona.

Intiyaco, Córdoba. Foto: argentinaturismo.com.ar

La experiencia también se completa con propuestas de artesanías regionales y gastronomía local, ideales para descubrir la identidad de este rincón escondido de Córdoba, perfecto para quienes buscan desconectarse y conectar con la naturaleza.

Cómo llegar a Intiyaco desde la capital de Córdoba

Desde la ciudad de Córdoba hasta Intiyaco hay una distancia aproximada de 100 a 110 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de 2 horas a 2 horas y media en auto, según el tránsito y el estado de la ruta.

Intiyaco, Córdoba. Foto: argentinaturismo.com.ar

La forma más habitual de llegar es salir por la Ruta Provincial 5 en dirección a Alta Gracia, continuar por el valle de Calamuchita pasando por Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano, para luego seguir por el camino hacia Los Reartes y Atos Pampa hasta llegar a Intiyaco.

En transporte público no hay servicio directo: se puede viajar primero hasta Villa General Belgrano y desde allí tomar un remis o transporte local hacia Intiyaco, que se encuentra a unos 25 kilómetros.