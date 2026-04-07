Ni la costa ni la sierra:

Destinos bonaerenses para descubrir y disfrutar al máximo la jubilación. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los fines de semana son una excelente oportunidad para desconectarse de la rutina, descubrir nuevos paisajes y disfrutar de una salida en familia o con amigos, y la provincia de Buenos Aires aparece como una opción ideal para hacerlo.

Buenos Aires es la provincia más extensa del país y reúne una enorme diversidad de destinos: desde entornos naturales hasta pequeños pueblos con encanto y ciudades costeras.

Tres destinos ideales para visitar en la provincia de Buenos Aires

Cañuelas

Cañuelas es uno de esos destinos clásicos que logró renovarse y sumar propuestas atractivas para quienes buscan una escapada de fin de semana con actividades al aire libre, historia y gastronomía.

Uno de sus puntos más destacados es Uribelarrea, un pueblo de aire rural que cautiva con sus casas centenarias, calles de tierra y diagonales pintorescas. Caminar por sus calles permite sumergirse en un entorno tradicional donde también suelen realizarse actividades folklóricas y encuentros tradicionalistas.

Cañuelas. Foto: argentinaturismo.com.ar

Para quienes prefieren espacios verdes, la Plaza República del Líbano es otra alternativa ideal: rodeada de árboles y vegetación, invita al descanso, al pícnic y a disfrutar de eventos gastronómicos y festividades locales.

Exaltación de la Cruz

Este municipio bonaerense conserva una atmósfera tranquila y un ritmo pausado que lo convierten en una excelente opción para una escapada corta.

Su principal atractivo es Capilla del Señor, una localidad histórica con calles empedradas, construcciones coloniales y un fuerte valor patrimonial que transporta a otras épocas.

Exaltación de la Cruz. Foto: argentinaturismo.com.ar

Además, la zona ofrece senderos, espacios verdes y propuestas gastronómicas que permiten disfrutar del fin de semana en contacto con la naturaleza y la tradición local.

San Miguel del Monte

San Miguel del Monte combina paisaje rural, tranquilidad y propuestas recreativas para toda la familia.

Su mayor atractivo es la Laguna de Monte, ideal para actividades acuáticas y deportes náuticos, con opciones de alquiler de kayaks, canoas y botes. También se destaca la Parroquia San Miguel Arcángel, una iglesia de estilo neogótico construida en el siglo XIX que se convirtió en uno de los íconos de la ciudad.

Laguna San Miguel del Monte Foto: argentinaturismo.com.ar

Otro paseo recomendado es el Paseo del Pino, una hilera histórica de árboles plantados a fines del siglo XIX, ideal para caminar y disfrutar de la sombra.

Estos tres destinos, ubicados a menos de 2 horas de la Ciudad de Buenos Aires, aparecen como alternativas ideales para aprovechar un fin de semana largo, un feriado o simplemente una escapada breve.