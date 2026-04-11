Carlos Keen se prepara para una nueva Fiesta de Comidas al Disco:

Fiesta de Comidas al Disco Foto: Municipio de Luján

La Fiesta de Comidas al Disco volverá a reunir a vecinos y visitantes en Carlos Keen con una propuesta que combina gastronomía, música en vivo y producción local. La tercera edición del evento se realizará este domingo 12 de abril, desde las 11, en el predio de la Estación del Ferrocarril.

El encuentro se consolidó como una de las celebraciones más convocantes del calendario turístico del partido de Luján, con cocinas en vivo y una amplia oferta de platos preparados al disco, una técnica tradicional que se convirtió en sello del festival.

Cocineros, productores y emprendedores gastronómicos de distintas localidades del distrito participarán con propuestas que van desde carnes y guisos hasta opciones regionales pensadas para compartir al aire libre.

Fiesta de comidas al disco. Foto: Instagram @municipiodelujan

Cocineros, productores y emprendedores gastronómicos de distintas localidades del distrito participarán con propuestas que van desde carnes y guisos hasta opciones regionales pensadas para compartir al aire libre.

Más allá del atractivo culinario, la fiesta funciona como un espacio de encuentro social y cultural. En un contexto donde ganan terreno las actividades de cercanía, Carlos Keen vuelve a posicionarse como un destino elegido para escapadas de fin de semana.

Desde el Municipio de Luján destacaron que uno de los ejes del evento es fortalecer la economía regional, generando oportunidades concretas para quienes producen y elaboran alimentos en la zona.

La iniciativa promueve el consumo local y los circuitos cortos de comercialización, favoreciendo el contacto directo entre productor y público. A su vez, la llegada de visitantes impulsa la actividad de comercios, restaurantes y servicios vinculados al turismo rural.

La jornada estará acompañada por una grilla de música en vivo que se desarrollará a lo largo de la tarde. Está prevista la presentación de Juan Cavalli y los Antídotos, Eros, Mario Tierno, La Sabrosa y Cómo E’, con estilos pensados para públicos diversos.

Fiesta de la Comida al Disco en Coronel Rosales Foto: NA

La combinación de sabores, espectáculos y entorno rural refuerza el perfil festivo del evento, que suele convocar tanto a familias como a grupos de amigos de localidades cercanas.

La fiesta de comidas al disco forma parte de una política más amplia orientada a sostener un calendario de fiestas populares en cada localidad del distrito, con foco en la identidad cultural y el desarrollo económico.

En ese marco, Carlos Keen vuelve a ser protagonista con una propuesta que integra la tradición gastronómica, producción local y turismo, en uno de los espacios más característicos del pueblo.

Cómo ir a Carlos Keen desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar a Carlos Keen es en auto. Hay que tomar el Acceso Oeste en sentido a Luján y continuar hasta la altura del kilómetro 72.

Allí, se debe salir hacia Luján Centro y seguir la señalización hacia Carlos Keen. El trayecto suele durar entre una hora y una hora y media.