Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

La ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, tiene todo listo para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Torta Frita, que tendrá lugar el sábado 11 y domingo 12 de abril en el Parque Municipal Independencia, con dos jornadas cargadas de sabores, música y tradición local.

En las últimas horas, se dieron a conocer los nombres de los artistas que tocarán en el evento, ofreciendo shows en vivo para todos aquellos que asistan a uno de los encuentros gastronómicos más convocantes del calendario bonaerense.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: tortafrita.mercedes.gob.ar

Quiénes tocarán en la Fiesta Nacional de la Torta Frita 2026

Sábado 11 de abril

Desde las 17:00 horas tocarán en vivo: La Negracha, Sebastián Giovanetone, La Última Junta, Menta y Limón y Los Hermanos Arizmendi.

Domingo 12 de abril

Desde las 15:30 tocarán: Vane González, el Ballet Municipal de Folclore Estrellas del Sur, Bohemios y Nación Wiphala.

Dónde comprar y cuánto cuestan las entradas para la Fiesta de la Torta Frita 2026

Las entradas se pueden conseguir desde la página web del Municipio (clic acá), son de único uso y también se puede comprar presencialmente, abonando con tarjetas, efectivo o QR. Sus valores son:

Tarifa General: $6.000

Tarifa Jubilados: $3.000

Combo SÁBADO + DOMINGO: $10.000

Cabe señalar que los menores de 12 años no pagan entrada, al igual que las personas con CUD y acompañante si así lo requiere. En tanto el estacionamiento no incluido en el precio.

Desde la organización señalaron que al ser un evento multitudinario, el ingreso suele estar congestionado, por lo cual se recomienda lleva la entrada descargada en el teléfono o impresa para agilizar el acceso al predio.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

La torta frita gigante, el ritual más esperado del evento

Uno de los momentos más esperados es la preparación de la torta frita gigante, una verdadera postal del evento. Para su elaboración se utilizan cerca de 120 kilos de harina, entre 50 y 60 litros de agua y alrededor de 2.000 kilos de grasa, y se requiere incluso una grúa para poder girarla durante la cocción.

El reconocimiento a su trayectoria llegó en los últimos años, cuando la fiesta fue declarada oficialmente Fiesta Nacional durante la Feria Internacional de Turismo, consolidando a Mercedes como un destino clave dentro del mapa gastronómico bonaerense.

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

Para llegar a Mercedes desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen distintas alternativas de transporte, según el tiempo y el presupuesto disponible.

La opción más económica es el tren: desde la estación Estación Once se toma el ramal Línea Sarmiento hasta Moreno y luego se combina con el servicio que continúa hacia Mercedes. El viaje completo suele demorar entre dos horas y media y tres horas, dependiendo de la frecuencia y la conexión entre formaciones.

Otra alternativa es el micro de larga distancia, con salidas desde la Terminal de Ómnibus de Retiro y servicios de empresas como Chevallier, que unen ambos destinos en aproximadamente una hora y media o dos horas.

Para quienes viajen en auto, el recorrido más directo es por Acceso Oeste hasta empalmar con la Ruta Nacional 5. Son cerca de 100 kilómetros y el trayecto puede completarse en alrededor de una hora y media, según el tránsito.