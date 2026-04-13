Río de Janeiro, Brasil. Foto: Freepik.

Algunos rincones del mundo parecen sacados de un cuento de hadas, donde la combinación de paisajes naturales, historia y arquitectura da lugar a escenarios únicos. Desde playas paradisíacas hasta ciudades cargadas de cultura y tradición, cada destino ofrece el ambiente perfecto para compartir momentos inolvidables y disfrutar de la tranquilidad y la felicidad en su máxima expresión.

Con entornos naturales impactantes y ciudades llenas de encanto, estos destinos resultan ideales para una escapada especial, ya sea en familia, pareja o hasta un viaje en solitario.

3 destinos para conocer alrededor del mundo

Cataratas del Iguazú (Brasil y Argentina)

Las Cataratas del Iguazú, situadas entre Argentina y Brasil, conforman un impresionante sistema de más de 275 saltos de agua rodeados por exuberante selva tropical. Entre sus rincones más asombrosos se encuentra la Garganta del Diablo, un imponente salto de casi 500 metros de ancho, donde la potente caída del agua crea una densa nube de niebla constante.

Cataratas del Iguazú, Argentina. Foto: Unsplash

Según cuenta la leyenda, un dios enojado creó esta cascada al partir la tierra, luego de que su prometida huyera con otro hombre. Además de los miradores panorámicos, es posible recorrer senderos dentro del parque o navegar en lanchas que se acercan a las caídas de agua.

Brujas (Bélgica)

Con sus canales, calles empedradas y arquitectura medieval, Brujas es una de las ciudades más pintorescas de Europa. Sus casas de ladrillo reflejadas en el agua crean un paisaje de cuento de hadas. La ciudad es famosa por el Minnewater Bridge, donde, según la tradición, cruzarlo en pareja garantiza amor eterno.

Brujas, Bélgica. Foto: Wikipedia.

Otro punto emblemático es la torre del Belfort, que data del siglo XIII y alberga 47 campanas que suenan sobre la ciudad. Al atardecer, la luz dorada transforma sus canales en un escenario aún más romántico.

Río de Janeiro (Brasil)

Río de Janeiro, con su fusión de playas, montañas y una cultura vibrante, ofrece innumerables atractivos. Desde la cima del Corcovado, donde se encuentra el Cristo Redentor, se puede disfrutar de una vista impresionante de la ciudad y la bahía de Guanabara.

Río de Janeiro, Brasil. Foto: Unsplash.

Las playas de Copacabana e Ipanema invitan a disfrutar del mar y del ambiente relajado, mientras que el cerro Pan de Azúcar, al que se accede en teleférico, ofrece otro punto emblemático para contemplar el paisaje. Para quienes buscan un rincón más tranquilo, está la pequeña Praia Vermelha, ideal para ir en pareja.