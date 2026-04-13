El festival de cine más importante de Buenos Aires se prepara para arrancar Foto: GCBA

El BAFICI 2026 ya tiene fechas confirmadas y espera una programación histórica. El festival de cine más importante de la Ciudad de Buenos Aires se realizará del 16 al 26 de abril y reunirá miles de espectadores con una grilla que combina estrenos, retrospectivas y focos especiales de cine independiente de todo el mundo.

Esta edición marca un récord de participación, con 4637 películas inscriptas provenientes de 113 países. Del total, 1.014 producciones son argentinas y 3.623 extranjeras, un crecimiento que consolida al festival como una de las citas clave del circuito internacional.

Muestra BAFICI. Foto: prensa.

Competencias oficiales y secciones del BAFICI

Como es habitual, el BAFICI será una oportunidad para ver películas de autores consagrados y nuevos talentos, además de descubrir óperas primas, rescate de archivos y propuestas que recorren distintos géneros, estilos y miradas del cine contemporáneo.

El festival mantiene sus tres competencias oficiales: Internacional, Argentina y Vanguardia y Género, que concentran buena parte de los estrenos y las miradas más innovadoras de la programación.

A eso, se suman más de 20 secciones paralelas, entre ellas Noches Especiales, BAFICITO, Rescates, Trayectorias y Óperas Primas, pensadas para públicos diversos y recorridos temáticos que amplían la experiencia del festival.

Entre los focos destacados aparece el dedicado a la directora Liliana Paolinelli, con materiales previos a su reconocimiento masivo. También habrá retrospectivas de György Pálfi y Yugo Sakamoto, que exploran formas narrativas entre lo experimental y lo popular.

La programación incluye además una nueva recuperación de la obra de Pere Portabella, con títulos que no habían sido exhibidos en retrospectivas anteriores, y un recorrido completo por la filmografía de Ángel Santos, desde sus primeros trabajos hasta los más recientes.

BAFICI - Cine

En el plano internacional, el BAFICI suma una colaboración con el National Film Board of Canada, que permitirá ver películas como Shivers de David Cronenberg, junto a documentales vinculados con la preservación del patrimonio audiovisual.

Esta edición también tendrá un fuerte reconocimiento local: el festival otorgará el premio a la trayectoria a Raúl Perrone y Ana Poliak, dos nombres esenciales del desarrollo del cine independiente argentino.

Sedes y cuándo salen las entradas para el BAFICI

Los tickets están disponibles desde el lunes 6 de abril a las 10 en bafici.org, y de manera presencial en el Teatro San Martín. Durante el festival, las entradas podrán adquirirse tanto por la web como en las distintas sedes habilitadas.

Cuáles son las sedes del BAFICI 2026

Teatro San Martín | Av. Corrientes 1530

Teatro Alvear | Av. Corrientes 1659

Centro Cultural 25 de Mayo | Av. Triunvirato 4444

Cinépolis Recoleta | Vicente López 2050

Cinépolis Plaza Houssay | Av. Córdoba 2135

Cine Arte Cacodelphia | Roque Sáenz Peña 1150

Espacio INCAA Cine Gaumont | Av. Rivadavia 1635

El festival de cine más importante de Buenos Aires se prepara para arrancar Foto: GCBA

Cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay en el BAFICI 2026

El precio de las entradas para el BAFICI 2026 se amiga con el bolsillo de la gente. El valor de los tickets oscila entre 3.000 y 5.000 pesos, según el tipo de función y la modalidad de compra.

La entrada general cuesta 5.000 pesos, mientras que estudiantes y jubilados acceden a un valor reducido de 3.500 pesos. El festival mantiene además promociones habituales, como el 2x1 para pagos con tarjetas de débito o crédito del Banco Ciudad, sujeto a cupo limitado, una política que busca facilitar el acceso a más funciones.

Como novedad de esta edición, también se ofrece un abono de 10 entradas por 30.000 pesos, pensado para quienes planean asistir de manera intensiva durante los diez días del festival. Las compras pueden realizarse de forma online a través del sitio oficial y de manera presencial en las boleterías habilitadas en las sedes del BAFICI.