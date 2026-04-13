Bodegón en Recoleta Foto: Foto generada con IA Canal 26

En una ciudad donde los restaurantes abren y cierran a ritmo vertiginoso, hay lugares que desafían al tiempo. En pleno corazón de Recoleta, en una esquina que parece detenida en otra época, Rodi Bar sigue funcionando como lo hizo desde el primer día: con cocina honesta, espíritu de barrio y una identidad que no se negocia. Fundado en 1967, este bodegón histórico está ubicado en Vicente López y Ayacucho, y hoy es uno de los últimos grandes exponentes de la gastronomía porteña tradicional.

Un rincón de Recoleta donde el tiempo va más lento

Basta con cruzar la puerta para entender por qué Rodi Bar no necesita reinventarse. Manteles blancos, mesas apretadas, mozos que conocen a sus clientes y un menú extenso en papel marcan el pulso del lugar. Aquí no hay pantallas, códigos QR ni tendencias pasajeras: hay costumbre, memoria y platos que se repiten desde hace décadas porque funcionan.

Esta esquina de Vicente López y Ayacucho no es solo un restaurante: es un punto de encuentro donde conviven vecinos de toda la vida, turistas curiosos, trabajadores del mediodía y figuras conocidas que llegan sin ningún trato diferencial. En Rodi, todos esperan mesa por igual.

Dónde comer en Recoleta Foto: Instagram @rodibar_restaurante

Cocina de bodegón, porciones generosas y sabor real

El secreto de Rodi Bar está en su carta y en su forma de cocinar. La propuesta es clara: platos clásicos, recetas simples y productos bien trabajados. Las estrellas salen del horno y de la parrilla: carnes tiernas, milanesas hechas a la vieja usanza, tortillas abundantes y guisos que respetan la tradición.

Entre los favoritos del público aparecen la colita al horno con papas, el bife de chorizo, el lomo, las tortillas de papa y cebolla, el filet de merluza y combinados históricos que ya forman parte del lenguaje del lugar. Muchos clientes ni siquiera mencionan el nombre del plato: piden el número de combinado y listo.

Además, cada día tiene su especial, una costumbre que refuerza la idea de casa de comidas: lentejas en invierno, mondongo, albóndigas, zapallitos rellenos o strogonoff, según el día de la semana.

Un bodegón con raíces españolas y alma porteña

Rodi Bar nació gracias a inmigrantes gallegos que llegaron a Buenos Aires con oficio gastronómico y una visión clara: trabajar mucho, ofrecer buena comida y construir algo duradero. Esa lógica sigue vigente. Hoy, el bodegón atraviesa una nueva etapa con la segunda generación al frente, pero sin cambiar el ADN original.

Los cocineros históricos, muchos con décadas en la cocina, son parte fundamental de esa continuidad. Son ellos los que garantizan que el sabor sea el mismo ayer, hoy y mañana.

Tradición sin marketing, lleno todos los días

Paradójicamente, en tiempos donde todo pasa por redes sociales, Rodi Bar demuestra que el boca a boca todavía manda. Sin campañas digitales, sin delivery por apps y con reservas solo por teléfono de línea, el lugar suele estar lleno tanto al mediodía como por la noche.

Una parte importante del público llega desde el exterior buscando “comida argentina de verdad”, mientras que los más jóvenes redescubren el encanto de los bodegones clásicos: comer bien, abundante y sin artificios.

La tradición y buena comida Foto: Instagram @rodibar_restaurante

Por qué Rodi Bar es un clásico que sigue vigente

Rodi Bar no sobrevive por nostalgia: sigue vigente porque hace bien lo que promete. En una de las zonas más sofisticadas de la ciudad, este bodegón demuestra que la identidad y la coherencia pueden ser más fuertes que cualquier moda.

Rodi Bar: Vicente López y Ayacucho, Recoleta, Buenos Aires

Un bodegón de 1967 que no se adapta a la época: es la época la que termina volviendo a él.