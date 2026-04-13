Rodeado de sierras antiguas y un enorme espejo de agua Foto: Foto generada con IA Canal 26

No hace falta cruzar océanos ni recorrer miles de kilómetros para encontrarse con un paisaje que remite a las Tierras Altas de Escocia. A muy pocos minutos de una de las ciudades más visitadas de la Argentina, existe un escenario natural que sorprende incluso a los viajeros más experimentados. Sierras oscuras que se levantan imponentes, un espejo de agua inmenso y un silencio que lo envuelve todo crean una postal inesperada en plena provincia de Buenos Aires.

Quienes llegan por primera vez suelen repetir la misma frase: “esto no parece Argentina”. Y no es exageración. La combinación de relieves antiguos, viento constante y cielos cambiantes genera una atmósfera que recuerda a los paisajes de Outlander, donde la naturaleza es protagonista absoluta y cada rincón parece parte de una historia ancestral.

Un paisaje que rompe con la postal clásica bonaerense

A diferencia de otras escapadas cercanas al mar, este destino ofrece una experiencia completamente distinta. No hay playas extensas ni ruido urbano. Acá mandan las sierras, la vegetación baja, los caminos serpenteantes y el agua quieta que refleja el cielo como un espejo.

El entorno está dominado por un amplio espejo de agua rodeado por formaciones pertenecientes al sistema serrano de Tandilia, uno de los más antiguos del continente. Esa antigüedad geológica se percibe en las piedras, en las laderas y en la forma en que el terreno abraza la costa, creando miradores naturales ideales para contemplar amaneceres y atardeceres inolvidables.

El lugar del que todos hablan es la laguna La Brava, un rincón que combina belleza escénica, tranquilidad y una sensación de lejanía difícil de encontrar tan cerca de una gran ciudad.

Qué hacer: naturaleza, aventura y descanso

Este destino es perfecto tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren actividades al aire libre. El agua es ideal para practicar kayak, windsurf o simplemente salir a pescar pejerreyes. En los alrededores, los senderos permiten caminatas suaves o trekking más exigente, siempre con vistas privilegiadas.

Las sierras también son un imán para los amantes de la aventura: las corrientes de aire convierten a la zona en uno de los puntos favoritos para el parapente, mientras que las cabalgatas ofrecen una forma distinta de recorrer el paisaje, al ritmo pausado del campo.

Cuando cae el sol, el espectáculo continúa. Lejos de la contaminación lumínica, el cielo nocturno se transforma en un verdadero observatorio natural, ideal para observar estrellas y disfrutar del silencio.

Dónde alojarse y cuándo ir

En las inmediaciones hay cabañas, campings y pequeños complejos turísticos que respetan la estética natural del lugar. Predominan las construcciones rústicas, de madera y piedra, perfectamente integradas al entorno.

La mejor época para visitarlo es durante la primavera y el otoño, cuando el clima es templado y los colores del paisaje se vuelven más intensos. Sin embargo, cada estación tiene su encanto: el verano invita a las actividades acuáticas y el invierno ofrece una atmósfera aún más escocesa, con nieblas matinales y cielos dramáticos.

Cómo llegar

El acceso es sencillo y está en muy buen estado. Desde Mar del Plata hay que tomar la Ruta Nacional 226 en dirección a Balcarce. Tras recorrer aproximadamente 40 kilómetros, un desvío señalizado conduce directamente al área del espejo de agua y a las zonas de acceso público.

El trayecto dura menos de una hora y ya el camino, con sierras de fondo, empieza a anticipar lo que espera al llegar.

Una escapada que sorprende incluso a los locales

Este paisaje demuestra que no siempre hace falta ir lejos para vivir algo diferente. Para una escapada de fin de semana, una salida fotográfica o simplemente para desconectar del ritmo cotidiano, este rincón serrano con aire de Outlander se posiciona como uno de los secretos naturales mejor guardados de la provincia.

Un lugar que no necesita filtros ni exageraciones: alcanza con estar ahí para quedarse sin palabras.