Turismo en la provincia de Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

El último tramo de abril llega con una agenda cargada de propuestas turísticas en la provincia de Buenos Aires, ideal para escapadas de fin de semana, viajes cortos y actividades al aire libre. Fiestas populares, eventos gastronómicos, competencias deportivas y experiencias rurales se combinan en distintos municipios bonaerenses entre el 23 y el 30 de abril, con opciones gratuitas y para toda la familia.

Desde celebraciones históricas y tradiciones gauchas hasta carreras en contacto con la naturaleza y recorridos por viñedos emergentes, el calendario invita a descubrir destinos cercanos y potenciar el turismo de cercanía.

Fiestas populares: aniversarios y tradiciones que convocan multitudes

Uno de los eventos destacados es el 142° Aniversario de Tres Arroyos, que se celebra el jueves 23 y viernes 24 de abril en la intersección de avenida Ituzaingó y Matheu. El jueves, desde las 18, habrá feria de emprendedores, patio gastronómico y parque de diversiones, mientras que el viernes se realizará el acto oficial, el desfile cívico institucional y espectáculos musicales nocturnos. Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.

XVIII Fiesta Provincial del Carruaje Foto: Fiestas bonaerenses

En Brandsen, el domingo 26 de abril se llevará a cabo la XVIII Fiesta Provincial del Carruaje, una de las celebraciones tradicionalistas más importantes de la región. Desde las 11 de la mañana, distintos espacios de la ciudad serán escenario del entrevero de tropillas, danzas folklóricas, asador criollo, paseo de artesanos y música en vivo.

Eventos gastronómicos: el alfajor como protagonista

El turismo gastronómico tiene su gran cita en Lobos, con la 4ª Fiesta del Alfajor, que se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de abril, de 11 a 19, en el Parque Ingeniero Hiriart. Productores regionales, espectáculos en vivo, concursos y la elaboración de un alfajor gigante convierten a este evento en un clásico que crece año a año y atrae visitantes de distintos puntos de la provincia.

Fiesta Salón del Alfajor Foto: Prensa

Además, continúan sumándose propuestas de turismo enoturístico en localidades como Brandsen (Gómez) y Luján (Carlos Keen), donde se ofrecen visitas guiadas, degustaciones y experiencias rurales que ponen en valor la producción local.

Cultura y memoria: propuestas para reflexionar y compartir

En Luján, el jueves 23 de abril a las 18, se inaugura la muestra “50 años del Golpe: 50 tapas de Página/12” en el Centro Cultural Ana de Matos. La exposición recorre distintos momentos de la historia argentina reciente con eje en la memoria, los derechos humanos y la democracia.

La ciudad también será sede, el sábado 25 de abril desde las 15, del tradicional Desfile del Caballo Criollo, frente al Monumento al Caballo Criollo, en homenaje a la histórica travesía de Aimé Félix Tschiffely con los caballos Gato y Mancha.

Desfile de caballos Foto: Gentileza Clarín

Deporte y naturaleza: desafíos en paisajes bonaerenses

Las actividades deportivas suman atractivo al cierre del mes. En Necochea, se corre el Arena Race Trail, una competencia que combina playa, médanos y bosque.En Merlo, se realiza la carrera “Merlo corre por Malvinas”, que une deporte y memoria, mientras que Balcarce recibe una fecha del campeonato bonaerense de cross country olímpico.

Para quienes buscan experiencias de contacto pleno con el entorno, Lobería propone una jornada de trekking por la sierra, y General Lavalle invita a participar de un safari fotográfico de naturaleza en la zona de Las Parvas.

Una invitación al turismo de cercanía

Con propuestas diversas, accesibles y distribuidas en todo el territorio, el cierre de abril se presenta como una oportunidad ideal para redescubrir la provincia de Buenos Aires, apoyar las economías regionales y disfrutar de experiencias auténticas, sin recorrer grandes distancias.