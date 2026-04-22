Teatro Colón. Foto: teatrocolon.org

El Teatro Colón volverá a aplicar un esquema de entradas con descuento para menores de 30 años, esta vez en el marco del Programa Mixto del Ballet Estable, una de las principales propuestas de danza de la temporada.

El beneficio estará disponible únicamente para la función del martes 12 de mayo, cuando los jóvenes podrán acceder a localidades generales a $30.000 en casi todo el teatro, mientras que el sector "Paraíso" tendrá un valor de $15.000.

La promoción alcanza a todas las ubicaciones excepto “Paraíso”, que cuenta con su propia tarifa reducida, y rige exclusivamente para el público sub30, sin acumulación con otros beneficios.

Teatro Colón, Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio)

Las entradas pueden comprarse de forma online a través del sitio oficial del Teatro Colón o de manera presencial en la boletería de Tucumán 1171, abierta de lunes a sábados de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.

La iniciativa forma parte de la política sostenida del coliseo porteño para acercar nuevos públicos a la sala principal, con un foco especial puesto en las audiencias jóvenes.

El antecedente más cercano fue la función especial de la ópera Werther, que agotó localidades bajo un esquema tarifario similar y logró una convocatoria inusual de espectadores jóvenes, según destacaron desde la institución.

Teatro Colón. Foto Turismo BA.

Qué incluye el Programa Mixto del Ballet Estable

En esta oportunidad, el beneficio se aplica a una producción del Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, que reúne obras emblemáticas del repertorio del siglo XX y creaciones contemporáneas.

El programa se presentará a lo largo de mayo con funciones regulares, aunque los precios promocionales solo estarán vigentes el 12 de mayo, en una fecha pensada específicamente para el público sub30.

Con esta estrategia, el Teatro Colón busca consolidar un modelo de acceso que combine grandes producciones artísticas con políticas de precios más accesibles para nuevas generaciones de espectadores.

El Programa mixto incluye el regreso de La consagración de la primavera, que el ballet estrenó originalmente en 1966, junto a dos piezas contemporáneas: Aftermath, con coreografía de Demis Volpi y música de Michael Gordon, y Come in, creada por Aszure Barton sobre música de Vladimir Martynov. Aftermath se caracteriza por una escritura coreográfica de gran intensidad física, mientras que Come in enfatiza una exploración sensorial y orgánica del movimiento. Ambas obras tendrán estreno argentino en este ciclo.

Cuánto se ahorra con la tarifa sub 30 frente a los precios habituales del Teatro Colón

Teatro Colón

El descuento para menores de 30 años implica una reducción significativa respecto de los valores regulares del Teatro Colón. De acuerdo con el tarifario oficial de venta individual de la temporada 2025, las entradas para ballet y ópera en la Sala Principal suelen ubicarse, según la ubicación, muy por encima de los 60.000 pesos y pueden superar los 100.000 pesos en sectores preferenciales como Platea o Palcos centrales.

En ese contexto, la función especial del 12 de mayo, con localidades generales a $30.000 y entradas a $15.000 en Paraíso, representa en muchos casos un recorte de más del 50% del precio habitual, además de habilitar el acceso a sectores que normalmente quedan fuera del alcance del público joven. La propia información institucional del teatro muestra que tarifas de ese orden no forman parte de la venta regular y se aplican solo en funciones puntuales bajo criterios de acceso específicos.

Esta diferencia de precios es uno de los principales atractivos de la medida y explica el fuerte interés que generaron experiencias previas similares, como la función sub 30 de Werther en 2025, que agotó localidades y se convirtió en referencia interna para sostener este tipo de políticas.