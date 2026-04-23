Purmamarca, Jujuy. Foto: argentina.gob.ar

Uno de los destinos más elegidos del norte argentino es Purmamarca, un rincón escondido dentro de la Quebrada de Humahuaca que enamora a los visitantes por sus paisajes imponentes y su cultura intacta.

Con casas de adobe, calles donde predomina el silencio y un ritmo de vida pausado, este destino norteño se convirtió en uno de los más elegidos por los turistas que buscan vivir una aventura en una escapada distinta, lejos del ruido y cerca de paisajes inolvidables.

Purmamarca, Jujuy. Foto: Unsplash

El cerro que hizo famoso a Purmamarca

El gran protagonista es el Cerro de los Siete Colores, una formación geológica única que despliega distintas tonalidades producto de millones de años de sedimentación. Lo mejor: está a metros del pueblo y se puede ver desde la plaza principal.

Este cerro es famoso por sus colores vibrantes que van desde el rojo al amarillo, verde, marrón y blanco. La Quebrada de Humahuaca fue también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 2003, gracias a su rica historia y cultura.

Cerro de los Siete Colores. Foto NA.

Qué aventuras se pueden realizar en Purmamarca

Una vez allí, se pueden realizar varias actividades simples pero imperdibles:

Recorrer el Paseo de los Colorados , un circuito corto entre cerros rojizos

Visitar la feria artesanal en la plaza que ofrece productos regionales y textiles andinos

Conocer la Iglesia Santa Rosa de Lima , una de las más antiguas del país

Hacer una excursión a las Salinas Grandes, cruzando la impactante Cuesta de Lipán

Purmamarca, Jujuy. Foto: argentina.gob.ar

Cómo llegar a Purmamarca desde San Salvador de Jujuy

Para ir desde San Salvador de Jujuy hasta Purmamarca tenés varias opciones, todas bastante simples porque están cerca:

En auto (la mejor opción)

Distancia : unos 66 km

Tiempo : entre 50 minutos y 1 hora

Ruta: tenés que tomar la Ruta Nacional 9 y luego empalmar con la Ruta Nacional 52

El camino pasa por lugares como Yala, León y Tumbaya. Ideal si querés disfrutar el paisaje de la Quebrada.

Purmamarca, Jujuy. Foto: Unsplash

En colectivo

Salen desde la terminal de Jujuy con bastante frecuencia.

Empresas como Evelia, Balut o Andes Bus hacen el recorrido.

Aclaración: algunos colectivos te dejan en “El Cruce” (sobre la ruta) y tenés que caminar unos minutos hasta el pueblo.