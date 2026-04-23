Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
jueves, 23 de abril de 2026, 14:17
Purmamarca, Jujuy.
Purmamarca, Jujuy. Foto: argentina.gob.ar

Uno de los destinos más elegidos del norte argentino es Purmamarca, un rincón escondido dentro de la Quebrada de Humahuaca que enamora a los visitantes por sus paisajes imponentes y su cultura intacta.

Con casas de adobe, calles donde predomina el silencio y un ritmo de vida pausado, este destino norteño se convirtió en uno de los más elegidos por los turistas que buscan vivir una aventura en una escapada distinta, lejos del ruido y cerca de paisajes inolvidables.

Purmamarca, Jujuy. Foto: Unsplash

El cerro que hizo famoso a Purmamarca

El gran protagonista es el Cerro de los Siete Colores, una formación geológica única que despliega distintas tonalidades producto de millones de años de sedimentación. Lo mejor: está a metros del pueblo y se puede ver desde la plaza principal.

Este cerro es famoso por sus colores vibrantes que van desde el rojo al amarillo, verde, marrón y blanco. La Quebrada de Humahuaca fue también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 2003, gracias a su rica historia y cultura.

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Cerro de los Siete Colores. Foto NA.
Cerro de los Siete Colores. Foto NA.

Qué aventuras se pueden realizar en Purmamarca

Una vez allí, se pueden realizar varias actividades simples pero imperdibles:

  • Recorrer el Paseo de los Colorados, un circuito corto entre cerros rojizos
  • Visitar la feria artesanal en la plaza que ofrece productos regionales y textiles andinos
  • Conocer la Iglesia Santa Rosa de Lima, una de las más antiguas del país
  • Hacer una excursión a las Salinas Grandes, cruzando la impactante Cuesta de Lipán
Purmamarca, Jujuy. Foto: argentina.gob.ar

Cómo llegar a Purmamarca desde San Salvador de Jujuy

Para ir desde San Salvador de Jujuy hasta Purmamarca tenés varias opciones, todas bastante simples porque están cerca:

En auto (la mejor opción)

  • Distancia: unos 66 km
  • Tiempo: entre 50 minutos y 1 hora
  • Ruta: tenés que tomar la Ruta Nacional 9 y luego empalmar con la Ruta Nacional 52

El camino pasa por lugares como Yala, León y Tumbaya. Ideal si querés disfrutar el paisaje de la Quebrada.

Purmamarca, Jujuy. Foto: Unsplash

En colectivo

  • Salen desde la terminal de Jujuy con bastante frecuencia.
  • Empresas como Evelia, Balut o Andes Bus hacen el recorrido.

Aclaración: algunos colectivos te dejan en “El Cruce” (sobre la ruta) y tenés que caminar unos minutos hasta el pueblo.