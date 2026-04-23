Paisajes imponentes y cultura intacta: el pueblito jujeño sacado de un cuento de hadas que es de los más elegidos por los turistas
Esta joyita ubicada dentro de la Quebrada de Humahuaca enamora a sus visitantes gracias a sus paisajes y a sus calles donde predomina el silencio y la tranquilidad.
Uno de los destinos más elegidos del norte argentino es Purmamarca, un rincón escondido dentro de la Quebrada de Humahuaca que enamora a los visitantes por sus paisajes imponentes y su cultura intacta.
Con casas de adobe, calles donde predomina el silencio y un ritmo de vida pausado, este destino norteño se convirtió en uno de los más elegidos por los turistas que buscan vivir una aventura en una escapada distinta, lejos del ruido y cerca de paisajes inolvidables.
El cerro que hizo famoso a Purmamarca
El gran protagonista es el Cerro de los Siete Colores, una formación geológica única que despliega distintas tonalidades producto de millones de años de sedimentación. Lo mejor: está a metros del pueblo y se puede ver desde la plaza principal.
Este cerro es famoso por sus colores vibrantes que van desde el rojo al amarillo, verde, marrón y blanco. La Quebrada de Humahuaca fue también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 2003, gracias a su rica historia y cultura.
Qué aventuras se pueden realizar en Purmamarca
Una vez allí, se pueden realizar varias actividades simples pero imperdibles:
- Recorrer el Paseo de los Colorados, un circuito corto entre cerros rojizos
- Visitar la feria artesanal en la plaza que ofrece productos regionales y textiles andinos
- Conocer la Iglesia Santa Rosa de Lima, una de las más antiguas del país
- Hacer una excursión a las Salinas Grandes, cruzando la impactante Cuesta de Lipán
Cómo llegar a Purmamarca desde San Salvador de Jujuy
Para ir desde San Salvador de Jujuy hasta Purmamarca tenés varias opciones, todas bastante simples porque están cerca:
En auto (la mejor opción)
- Distancia: unos 66 km
- Tiempo: entre 50 minutos y 1 hora
- Ruta: tenés que tomar la Ruta Nacional 9 y luego empalmar con la Ruta Nacional 52
El camino pasa por lugares como Yala, León y Tumbaya. Ideal si querés disfrutar el paisaje de la Quebrada.
En colectivo
- Salen desde la terminal de Jujuy con bastante frecuencia.
- Empresas como Evelia, Balut o Andes Bus hacen el recorrido.
Aclaración: algunos colectivos te dejan en “El Cruce” (sobre la ruta) y tenés que caminar unos minutos hasta el pueblo.