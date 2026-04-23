Rovinj, Croacia. Foto: Unsplash.

El turismo global atraviesa un cambio silencioso pero profundo. Lejos de las multitudes y los itinerarios acelerados, cada vez más viajeros eligen experiencias auténticas, donde el tiempo parece desacelerarse y el contacto con la cultura local se vuelve protagonista. Este fenómeno, conocido como slow travel, gana terreno y redefine la manera de descubrir el mundo.

Una reciente selección de ‘Condé Nast Traveler’ confirma esta tendencia: 15 pequeños pueblos distribuidos en distintos continentes se posicionan como destinos ideales para quienes buscan belleza patrimonial, paisajes únicos y tradiciones vivas, lejos de los circuitos masificados.

Los 15 pueblos más lindos del mundo, según ‘Condé Nast Traveler’

1- Rovinj (Croacia)

Rovinj, Croacia. Foto: Unsplash.

Rovinj se ubica en la península de Istria y destaca por su casco antiguo de casas coloridas junto al mar Adriático. La iglesia de Santa Eufemiadomina la colina central del pueblo y regala vistas panorámicas. La escena gastronómica incluye desde restaurantes familiares hasta opciones galardonadas por Michelin.

2- Varenna (Italia)

En la orilla oriental del lago Como, Varenna mantiene la serenidad de sus orígenes como aldea pesquera del siglo VIII. La atmósfera tranquila se refleja en el agua y en las calles adoquinadas. Casa Du Lac, situada frente al lago, es una opción destacada de alojamiento.

3- Perast (Montenegro)

Protegido como patrimonio mundial, Perast se sitúa en la bahía de Kotor y conserva una atmósfera apacible, sin grandes desarrollos ni aglomeraciones. Las calles y el paseo junto al agua conducen a la iglesia ortodoxa de San Nicolás.

4- Chefchaouen (Marruecos)

Chefchaouen, Marruecos. Foto: Unsplash.

Chefchaouen resalta por las fachadas pintadas en azul intenso y la mezcla arquitectónica andalusí y marroquí. Fundada en el siglo XV, resulta más tranquila que las grandes urbes del país. El hotel Lina Ryad & Spa ofrece terrazas con vistas y un ambiente que refleja la cultura local.

5- Albarracín (España)

Albarracín fascina con sus edificaciones de tonos rosados y la convivencia de huellas musulmanas y cristianas. El pueblo reúne arquitectura gótica y restos de murallas antiguas. Excursiones desde Valencia permiten explorar el casco histórico y la integración del pueblo en el paisaje natural.

6- Baños (Ecuador)

Baños se ubica en la vertiente amazónica, a los pies de un volcán activo, rodeado de cascadas y selva espesa. El Columpio del Fin del Mundo se convirtió en su atractivo emblemático. El hotel Luna Volcán, Adventure SPA, suma una experiencia relajante.

7- Biei (Japón)

Biei representa la imagen rural japonesa gracias a campos que, según la estación, muestran lavandas, amapolas y margaritas de colores vivos. El entorno tranquilo invita a la contemplación.

8- Bled (Eslovenia)

Lago de Bled, Eslovenia. Foto: Unsplash.

Bled atrae por su lago de aguas esmeralda y la pequeña isla central con iglesia, rodeada por los Alpes Julianos. El castillo medieval y los paseos en bote añaden un carácter escénico notable.

9- Castle Combe (Inglaterra)

Castle Combe representa el arquetipo de aldea inglesa, sin construcciones nuevas desde el siglo XVII. Cottages de piedra, antiguos pubs e iglesias dan forma al ambiente rural. El té de la tarde en The Old Rectory Pop-Up Tearoom completa la experiencia.

10- Giethoorn (Países Bajos)

Giethoorn se conoce como “La Venecia de los Países Bajos”. Los recorridos en bote y los puentes de madera distinguen la visita, especialmente en invierno, cuando los canales se congelan. El hospedaje en casas flotantes de grandes ventanales acerca al viajero al ritmo pausado del pueblo.

11- Gokayama (Japón)

Gokayama, Japón. Foto: Unsplash.

Gokayama preserva la autenticidad con sus cabañas tradicionales de paja, inscritas en la lista de la UNESCO. El paisaje está marcado por la producción artesanal, como la crianza de moreras. La hospitalidad se vive en ryokanes tradicionales, que resaltan la experiencia japonesa.

12- Gordes (Francia)

Gordes deslumbra con casas de piedra blanca y calles adoquinadas iluminadas por la luz mediterránea. Las vistas al campo y los atardeceres la convierten en una postal inconfundible. Airelles Gordes, La Bastide, es referente en hotelería local.

13- Göreme (Turquía)

Göreme es famosa por sus “chimeneas de hadas” y las iglesias excavadas en la roca, muchas de ellas con frescos originales. Los paseos en globo aerostático al amanecer conforman una de sus actividades más demandadas.

14- Hallstatt (Austria)

Junto al lago Hallstätter See, Hallstatt encarna el arquetipo del pueblo de cuento con arquitectura tradicional y entorno alpino. Las iglesias del siglo XII y los paseos en carruajes tirados por caballos realzan la histórica atmósfera.

15- Iruya (Argentina)

Iruya, Argentina. Foto: Unsplash.

En la provincia de Salta (Argentina), Iruya es un pueblo remoto rodeado por la Quebrada. El trayecto para llegar, de varias horas por caminos de montaña, ofrece vistas imponentes de la región andina. El Hotel Iruya brinda alojamiento familiar y panorámicas sobre las montañas.