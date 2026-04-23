Un destino increíble en el norte Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca existe un pueblo que parece salido de una postal. Sus cerros teñidos de rojo, sus calles de tierra y su espíritu andino convierten a este rincón del norte argentino en uno de los destinos más fascinantes del país. Cada año, miles de turistas quedan cautivados por su belleza natural, su cultura viva y una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares.

Se trata de Purmamarca, una joya jujeña que enamora a primera vista y se consolida como uno de los puntos más buscados por quienes desean conectar con la naturaleza, la historia y las tradiciones del norte argentino.

Un paisaje único que parece pintado a mano

Lo primero que llama la atención de Purmamarca es su entorno natural: cerros inmensos con tonos rojizos, ocres y marrones que cambian de color según la luz del día. El famoso Cerro de los Siete Colores es la postal más conocida del lugar y uno de los símbolos turísticos de Jujuy.

Cancha del Club Santa Rosa. Foto: X @elvoceroar

Al amanecer y al atardecer, el paisaje se transforma en un espectáculo visual inolvidable, ideal para fotógrafos, amantes del trekking y viajeros que buscan experiencias auténticas lejos del turismo masivo.

Calles tranquilas y una arquitectura que conserva la historia

Caminar por Purmamarca es viajar en el tiempo. Sus casas bajas de adobe, las puertas de madera y las calles de tierra mantienen intacta la identidad del pueblo. Lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades, el lugar invita a bajar un cambio y disfrutar cada momento.

En el centro se encuentra la plaza principal, punto de encuentro tanto para turistas como para vecinos, rodeada de ferias artesanales, bares pequeños y una iglesia histórica que refleja la espiritualidad andina.

Cultura viva y tradiciones ancestrales

Uno de los mayores atractivos de este pueblo jujeño es su fuerte conexión con las culturas originarias. La música, la gastronomía y las artesanías cuentan historias que se transmiten de generación en generación.

Purmamarca, Jujuy. Foto: NA.

En las ferias locales se pueden conseguir tejidos, cerámicas y piezas hechas a mano con técnicas ancestrales. Además, muchas festividades combinan rituales indígenas con celebraciones religiosas, lo que convierte cada visita en una experiencia cultural profunda y auténtica.

Sabores del norte que conquistan el paladar

La gastronomía regional es otro de los grandes motivos por los que Purmamarca enamora. Platos tradicionales como la humita, el locro, las empanadas norteñas y el tamal forman parte de la oferta local.

También se destacan productos elaborados con ingredientes autóctonos como la quinoa, el maíz y las papas andinas, acompañados por vinos de altura y bebidas típicas de la región.

Qué hacer en Purmamarca: actividades imperdibles

Además de recorrer el pueblo, hay múltiples actividades para disfrutar del entorno:

Caminatas por senderos naturales

Excursiones al Paseo de los Colorados

Visitas a pueblos cercanos de la Quebrada

Observación de paisajes y fotografía

Experiencias de turismo cultural y rural

Cada propuesta permite conocer el lugar desde diferentes perspectivas y adaptarse tanto a viajeros aventureros como a quienes buscan descanso.

Un destino que deja huella

Purmamarca no es solo un destino turístico: es una experiencia que se siente. Su combinación de paisajes impactantes, cultura viva y calma absoluta lo convierte en uno de los pueblos más encantadores del norte argentino.

Quienes lo visitan una vez, siempre sueñan con volver. Y no es casualidad: este rincón de Jujuy tiene la magia suficiente para enamorar a cualquiera.