Con paisajes que quitan el aliento: el pueblo secreto de Salta que enamora a los jubilados y deja recuerdos para toda la vida
En plena Puna, este pequeño pueblo salteño se destaca por su geografía extrema, su identidad cultural y su cercanía a algunos de los paisajes más sorprendentes del país. Desde el icónico Viaducto La Polvorilla hasta las excursiones a salares y rutas de altura, este destino ofrece propuestas únicas.
Entre montañas imponentes, rutas únicas y cielos abiertos que parecen infinitos, el norte argentino guarda destinos que invitan a una desconexión total del la ciudad y del día a día.
En ese mapa de experiencias diferentes, San Antonio de los Cobres emerge como uno de los rincones más fascinantes de la Puna, un territorio donde la geografía extrema y la identidad cultural conviven en equilibrio.
Cada vez más turistas optan por este tipo de escapadas alternativas. Lejos de los circuitos tradicionales, el interés crece entre quienes buscan contacto genuino con las comunidades locales, paisajes poco intervenidos y tradiciones que se mantienen vivas.
En este contexto, la localidad salteña se consolida como una opción atractiva tanto para aventureros como para jubilados que priorizan viajes tranquilos.
Qué hacer en San Antonio de los Cobres
Ubicado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, San Antonio de los Cobres ofrece una experiencia única marcada por paisajes áridos, tonalidades ocres y una sensación de inmensidad difícil de igualar.
Uno de sus principales atractivos es el imponente Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería emblemática que forma parte del famoso Tren a las Nubes.
Cuando el tren atraviesa el viaducto, el lugar cobra vida: ferias de artesanos, música regional y propuestas gastronómicas típicas convierten la visita en una experiencia completa.
Además, el pueblo funciona como base estratégica para explorar destinos cercanos como las Salinas Grandes, el Abra del Acay (uno de los caminos más altos del país) y localidades pintorescas como Cachi o La Poma.
Para quienes buscan una inmersión cultural, las ferias artesanales son una parada obligatoria. Allí se pueden adquirir tejidos elaborados con técnicas ancestrales, reflejo de una identidad que se transmite de generación en generación.
A esto se suma la tradicional Fiesta de la Pachamama, que cada 1 de agosto convoca a locales y visitantes en un ritual cargado de ofrendas, música y danzas en honor a la Madre Tierra.
Dónde queda San Antonio de los Cobres y cómo llegar
San Antonio de los Cobres se encuentra en la provincia de Salta, en el corazón de la Puna. Su entorno está dominado por montañas, caminos de altura y paisajes desérticos que conforman uno de los escenarios más impactantes del país.
Para acceder desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 51, un recorrido escénico que atraviesa quebradas y ofrece vistas panorámicas durante todo el trayecto.
Otra alternativa es conectar a través de la Ruta Nacional 40, ideal para quienes planean combinar la visita con otros destinos del noroeste.
De esta manera, San Antonio de los Cobres se consolida como una de las grandes joyas del norte argentino. Su combinación de naturaleza extrema, riqueza cultural y propuestas auténticas lo convierten en una opción cada vez más elegida por distintos perfiles de viajeros, desde aventureros hasta jubilados que buscan disfrutar de paisajes únicos con tranquilidad.