Un rincón secreto del norte argentino sorprende con salares, altura extrema y cultura ancestral. Foto: Visit Salta | Mejorada con IA para Canal26.com.

Entre montañas imponentes, rutas únicas y cielos abiertos que parecen infinitos, el norte argentino guarda destinos que invitan a una desconexión total del la ciudad y del día a día.

En ese mapa de experiencias diferentes, San Antonio de los Cobres emerge como uno de los rincones más fascinantes de la Puna, un territorio donde la geografía extrema y la identidad cultural conviven en equilibrio.

San Antonio de los Cobres es una localidad andina en Salta, Argentina, situada a más de 3700 msnm en la Puna, siendo uno de los pueblos más altos del país. Foto: Visit Salta.

Cada vez más turistas optan por este tipo de escapadas alternativas. Lejos de los circuitos tradicionales, el interés crece entre quienes buscan contacto genuino con las comunidades locales, paisajes poco intervenidos y tradiciones que se mantienen vivas.

En este contexto, la localidad salteña se consolida como una opción atractiva tanto para aventureros como para jubilados que priorizan viajes tranquilos.

Qué hacer en San Antonio de los Cobres

Ubicado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, San Antonio de los Cobres ofrece una experiencia única marcada por paisajes áridos, tonalidades ocres y una sensación de inmensidad difícil de igualar.

Debido a la gran altitud, se recomienda tomar precauciones contra el apunamiento o mal de altura (hidratación constante, caminar despacio, comidas livianas). Foto: Facebook / San Antonio de los Cobres.

Uno de sus principales atractivos es el imponente Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería emblemática que forma parte del famoso Tren a las Nubes.

Cuando el tren atraviesa el viaducto, el lugar cobra vida: ferias de artesanos, música regional y propuestas gastronómicas típicas convierten la visita en una experiencia completa.

La artesanía en San Antonio de los Cobres, corazón de la Puna salteña, destaca por sus tejidos de lana de llama y oveja, alfarería, y trabajos en piedra onix y cardón, reflejando una profunda herencia andina. Foto: Facebook / San Antonio de los Cobres.

Además, el pueblo funciona como base estratégica para explorar destinos cercanos como las Salinas Grandes, el Abra del Acay (uno de los caminos más altos del país) y localidades pintorescas como Cachi o La Poma.

Para quienes buscan una inmersión cultural, las ferias artesanales son una parada obligatoria. Allí se pueden adquirir tejidos elaborados con técnicas ancestrales, reflejo de una identidad que se transmite de generación en generación.

A esto se suma la tradicional Fiesta de la Pachamama, que cada 1 de agosto convoca a locales y visitantes en un ritual cargado de ofrendas, música y danzas en honor a la Madre Tierra.

San Antonio de los Cobres ofrece cultura andina, artesanías en lana y paisajes áridos. Foto: Facebook / San Antonio de los Cobres.

Dónde queda San Antonio de los Cobres y cómo llegar

San Antonio de los Cobres se encuentra en la provincia de Salta, en el corazón de la Puna. Su entorno está dominado por montañas, caminos de altura y paisajes desérticos que conforman uno de los escenarios más impactantes del país.

Para acceder desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 51, un recorrido escénico que atraviesa quebradas y ofrece vistas panorámicas durante todo el trayecto.

Otra alternativa es conectar a través de la Ruta Nacional 40, ideal para quienes planean combinar la visita con otros destinos del noroeste.

De esta manera, San Antonio de los Cobres se consolida como una de las grandes joyas del norte argentino. Su combinación de naturaleza extrema, riqueza cultural y propuestas auténticas lo convierten en una opción cada vez más elegida por distintos perfiles de viajeros, desde aventureros hasta jubilados que buscan disfrutar de paisajes únicos con tranquilidad.