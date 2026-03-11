Huilo-Huilo

La carrera para entrar en los Best Tourism Villages 2026 ya está en marcha y varios pueblos argentinos comenzaron a presentar su candidatura. La Secretaría de Turismo y Ambiente abrió el proceso para definir qué ocho localidades competirán este año por un lugar entre los mejores destinos rurales del mundo.

Como ocurre en cada edición, ONU Turismo evaluará propuestas de todos los países hasta conformar la lista definitiva de ganadores, que se publicará durante el tercer trimestre del año. Argentina aspira nuevamente a sumar representantes a una red que crece en cada convocatoria.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, destacó el impacto que estos pueblos generan en sus territorios. “El turismo ha demostrado ser un factor de cambio para las comunidades rurales, donde se preservan tradiciones, se fortalecen las economías locales y se cuida la naturaleza”, señaló.

Maimará, provincia de Jujuy. Foto: Argentina.gob.ar.

En los últimos años, varias localidades argentinas lograron entrar al selecto grupo. En 2025 lo hicieron Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes). Sus casos demostraron que, más allá del paisaje, las experiencias comunitarias y la sostenibilidad pesan cada vez más en la evaluación.

Actualmente, la red mundial reúne 319 destinos rurales. Más de 230 fueron reconocidos como Best Tourism Villages y otros 83 integran el Programa de Mejora, una instancia que acompaña a los pueblos que aún no cumplen todos los criterios para obtener la distinción.

Para competir, cada localidad debe cumplir tres requisitos centrales: tener menos de 15.000 habitantes, estar ubicada en un entorno donde predominen actividades tradicionales, como agricultura, ganadería o pesca, y sostener un modelo turístico construido desde la comunidad.

El comité internacional también examinará la sostenibilidad ambiental, económica y social de cada destino. La premisa es clara: el turismo debe funcionar como motor de bienestar y no como un factor de presión sobre los recursos locales.

Tras una primera selección a cargo de un comité nacional de profesionales, los ocho candidatos argentinos serán sometidos a la evaluación final de un consejo asesor mundial. Los especialistas analizarán gobernanza, protección del patrimonio, infraestructura y calidad de vida de los habitantes.

Ecoturismo en Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: Noticias Ambientales

Argentina ya tiene un historial sólido en la competencia. Caspalá (Jujuy) fue uno de los primeros reconocidos en 2021. Le siguieron La Carolina (San Luis) en 2023; Trevelin y Gaiman (Chubut), Villa Tulumba (Córdoba) y Caviahue-Copahue (Neuquén) en 2024.

Además, varias localidades ingresaron al Programa de Mejora. En esa instancia reciben asistencia técnica personalizada para fortalecer sus proyectos turísticos y corregir las debilidades detectadas en la postulación, según explica ONU Turismo.

Qué es el best tourism village

Best Tourism Villages. Foto: Google.

Los Best Tourism Villages, creados por ONU Turismo, reconocen a los pueblos rurales que preservan su patrimonio cultural y natural y utilizan el turismo como motor de desarrollo sostenible y bienestar comunitario. La iniciativa busca destacar destinos que mantienen vivas sus tradiciones y promueven un modelo turístico basado en la comunidad.

Además del reconocimiento oficial, la red incluye un Programa de Mejora que acompaña a los pueblos que aún no cumplen todos los criterios, ofreciéndoles asistencia técnica para fortalecer su desarrollo turístico y alcanzar el estándar requerido en futuras ediciones.