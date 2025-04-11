Entre glaciares y montañas: un rincón de la Patagonia fue elegido entre los paisajes más asombrosos del mundo

Un lugar de la Patagonia fue elegido como uno de los mejores lugares del mundo. Foto NA

El mundo está repleto de destinos pensados para todo tipo de viajeros: desde playas paradisíacas y montañas imponentes hasta desiertos, selvas y ciudades con arquitectura impactante. Aunque lo que se considera “lindo” puede variar según cada persona, la revista especializada Time Out elaboró un ranking con algunos de los lugares más increíbles para visitar en estas vacaciones.

La selección fue realizada por su red global de periodistas especializados en viajes, quienes destacaron una serie de paisajes únicos alrededor del mundo. Entre ellos, un clásico argentino logró colarse en el listado: el imponente Glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz.

Glaciar Perito Moreno. Foto: NA.

Glaciar Perito Moreno. Foto: NA.

Ubicado en el puesto 38, este ícono patagónico es uno de los destinos turísticos más visitados del país. Con más de 50 metros de altura, el glaciar ofrece postales espectaculares y la posibilidad de vivir experiencias inolvidables, como recorrerlo en barco o caminar directamente sobre su superficie.

Eleanor Hughes, colaboradora de Time Out, lo describió así: “Lo contemplé desde un paseo marítimo con vista al lago Argentino, de ese color verde lechoso tan particular. Frente a mí, una inmensa masa blanca que se perdía en el horizonte, rodeada de picos montañosos imponentes”.

Glaciar Perito Moreno. Foto: NA.

Glaciar Perito Moreno. Foto: NA.

Y agregó: “Agujas afiladas surgen del hielo, atravesadas por grietas que dejan ver un azul vibrante. La base del glaciar es un abanico de tonos, que van desde un celeste muy suave hasta un turquesa intenso. Pero no es solo una cuestión de vista: el sonido es igualmente impactante. El crujir del hielo y los estallidos resuenan en todo el valle, especialmente cuando enormes bloques se desprenden y provocan olas sobre el lago”.

Glaciar Perito Moreno. Foto: Unsplash

Glaciar Perito Moreno. Foto: Unsplash

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