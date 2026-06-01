Pucará restaurante. Foto: Instagram/pucararestaurante

En el corazón de Caballito, Pucará Restaurante se consolidó como uno de los grandes exponentes de la cocina gallega en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de cuatro décadas de trayectoria, este clásico porteño atrae a quienes buscan sabores tradicionales, porciones generosas y productos de mar de primera calidad.

Pucará restaurante. Foto: Instagram/pucararestaurante

Platos XL de pescados y mariscos: qué pedir en este clásico restaurante porteño

La carta reúne algunas de las preparaciones más representativas de la gastronomía gallega, con especial protagonismo de pescados y mariscos. Entre las opciones más elegidas aparecen los calamaretti a la leonesa, reconocidos por su textura crocante y sabor intenso, y el abadejo a la gallega, una receta que combina pescado fresco con una salsa llena de matices.

Para compartir, una de las especialidades de la casa es la cazuela de mariscos, servida con una abundante selección de ingredientes del mar. Más allá de su ambiente tradicional y siempre concurrido, Pucará mantiene intacta la esencia que lo convirtió en un punto de referencia para los amantes de la cocina española, ofreciendo una excelente relación entre calidad y precio.

Pucará restaurante. Foto: Instagram/pucararestaurante

Pucará Restaurante: dónde queda y horarios de este rincón de Caballito con la mejor comida gallega de Buenos Aires

Horarios : el restaurante abre de martes a domingo en dos turnos: al mediodía, de 12 a 15 horas, y por la noche, de 20 horas hasta la medianoche. Los miércoles, el horario nocturno se extiende de 20 a 23:30 horas.

Ubicación: Senillosa 493, Caballito.

¿Cómo llegar?

Subte : tomar la Línea C hasta Diagonal Norte, combinar con la Línea A en dirección San Pedrito y bajar en Río de Janeiro o Acoyte. Desde ahí caminar unas pocas cuadras hasta Senillosa 493.

Colectivo : líneas como el 5, 8, 26, 36, 86 o 132 tienen recorridos que conectan el centro con Caballito.

Auto: el trayecto suele ser por Av. 9 de Julio, Av. Independencia y Av. La Plata, con una duración aproximada de 20 a 30 minutos según el tránsito.

Por qué la gente elige este mítico bodegón de Caballito que funciona desde 1960

Pucará Restaurante es uno de esos lugares clásicos de Caballito más elegidos por sus visitantes, ya que ofrece platos abundantes y una atención cálida que da gusto volver.

Su propuesta, centrada en pescados, mariscos y recetas de inspiración gallega, lo convirtió en un favorito de los vecinos y amantes de la buena comida.

Pucará restaurante. Foto: Instagram/pucararestaurante

El restaurante cuenta con un ambiente familiar y relajado, ideal para disfrutar de un almuerzo o una cena con amigos, en pareja o con chicos. Además, ofrece una buena selección de vinos y postres para completar la experiencia, combinando calidad y precios accesibles.

“Prueba irrefutable de su calidad es que está siempre lleno y con un público de 60 años para arriba”, “Excelente lugar para comer mariscos, paella y tortilla a la española”, “Un clásico de clásicos en Caballito!!”, “Excelentes platos, recomiendo los pescados de todo tipo, riquísimos”, son algunas de las reseñas.