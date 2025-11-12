Miércoles 12 de noviembre de 2025

TENIS FINALES ATP

TENIS FINALES ATP

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se enfrenta al alemán Alexander Zverev en un duelo entre los dos tenistas que ganaron en su debut en el grupo Bjorn Borg de las Finales ATP que se juegan en Turín (Italia), donde también se miden este miércoles el estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, Detroit Pistons-Chicago Bulls y New York Knicks-Orlando Magic (01.00), Boston Celtics-Memphis Grizzlies y Miami Heat-Cleveland Cavaliers (01.30), Houston Rockets-Washington Wizards, New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs-Golden State Warriors (02.00), Dallas Mavericks-Phoenix Suns (02.30), Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (03.30), Sacramento Kings-Atlanta Hawks (04.00) y Los Angeles Clippers-Denver Nuggets (04.30).

- Euroliga. 10ª jornada (-1 GMT): Bayern Múnich-Barça (20:30)(FOTO).

FÚTBOL

- Amistoso Rusia-Perú, en San Petersburgo (17.00 GMT).

- Audiencia preliminar para abordar las pruebas ofrecidas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que comenzará el 17 de marzo de 2026.

- La selección de Argentina, que el viernes juega un amistoso en Luanda contra Angola, se entrena por la mañana a puerta cerrada en La Finca Resort, en Algorfa (Alicante).

FÚTBOL AMERICANO

- Los Miami Dolphins y los Washington Commanders preparan en Madrid su partido del domingo en el Santiago Bernabéu, el primero de la NFL que se juega en España. Entrenamientos y ruedas de prensa de los dos equipos (FOTO)

MOTOCICLISMO

- Previas del Gran Premio de Valencia, 22ª y última cita de los Mundiales, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. (INFOGRAFÍA)

TENIS

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 16) (FOTO). Grupo Bjorn Borg: Jannik Sinner (ITA)-Alexander Zverev (ALE) y Ben Shelton (EE.UU.)-Felix Auger-Aliassime (CAN).

