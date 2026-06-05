Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Lionel Scaloni, sobre los lesionados en la Selección: “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera del Mundial”

El entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Honduras, donde confirmó además que Juan Musso será el arquero y Gerónimo Rulli atajará ante Islandia por la lesión del Dibu Martínez.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 19:40
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este viernes 5 de junio una conferencia de prensa en la previa al amistoso de este sábado ante Honduras, donde afirmó que los lesionados “están mejorando” aunque “si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera” de la Copa del Mundo. Además, brindó detalles de los próximos compromisos de la “Albiceleste” en la previa al debut en el Mundial 2026.

Además, Scaloni se refirió a la muerte del Indio Solari, quien fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir: “Enviarle la condolencia a su familia, para Argentina es una pérdida importante”, señaló.

“No queremos arriesgarlos en estos partidos, la idea es que no formen parte del amistosos contra Honduras (el 6/6)”, señaló el DT, quien adelantó que alguno de los afectados con dolencias físicas, entre ellos Lionel Messi, podría jugar contra Islandia (el 9/6).

Siguiendo por la línea de los jugadores afectados físicamente, el entrenador oriundo de Pujato afirmó que “la próxima semana será clave para los lesionados”, ya que “si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera” del Mundial.

Contenido Recomendado

Atento Scaloni:el mensaje de Nico Paz sobre su lesión de cara al Mundial 2026

Atento Scaloni: el mensaje de Nico Paz sobre su lesión de cara al Mundial 2026

Selección Argentina:el plan rumbo al Mundial 2026 entre Kansas City, amistosos clave y un debut que ya se vive como una final

Selección Argentina: el plan rumbo al Mundial 2026 entre Kansas City, amistosos clave y un debut que ya se vive como una final
Entrenamiento de la Selección Argentina Foto: Instagram @afaseleccion

Ante la lesión del Dibu Martínez, Scaloni confirmó que en el amistoso de este sábado ante Honduras “atajará Juan Musso”, mientras que en el próximo compromiso lo hará Gerónimo Rulli.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo”.

“No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo” (Sobre los jugadores que no van al Mundial).

“Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión, yo creo que presión es otra cosa”.

“Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país (Honduras). Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad”.

“Yo también esperaba que Messi anuncie que jugaría el Mundial, pero esperó la convocatoria del técnico como cualquier otro jugador”.

“A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia, trataremos de plantear el partido y saber que algunas cosas nos servirán para el debut”.

Cuándo juega la Selección Argentina

El calendario de la Selección Argentina previo al Mundial 2026 cuenta con los siguientes dos amistosos:

  • Argentina vs Honduras: sábado 6 de junio a las 21:00hs (hora argentina)
  • Argentina vs Islandia: martes 9 de junio a las 21:30hs (hora argentina)

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium
Lionel ScaloniMundial 2026Selección Argentina
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Del infierno al cielo”:una de las universidades más prestigiosas del mundo analizó el modelo de gestión de River

    “Del infierno al cielo”: una de las universidades más prestigiosas del mundo analizó el modelo de gestión de River

  2. La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales:el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

    La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales: el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

  3. Fin de la polémica:River Plate presentó a Maxi Salas como refuerzo

    Fin de la polémica: River Plate presentó a Maxi Salas como refuerzo

  4. El mapa de las sedes donde Argentina jugará el Mundial 2026:¿es posible seguir a la Selección en auto?

    El mapa de las sedes donde Argentina jugará el Mundial 2026: ¿es posible seguir a la Selección en auto?

  5. Revolución en las coberturas deportivas:se transmitió el primer partido de fútbol grabado íntegramente con iPhones

    Revolución en las coberturas deportivas: se transmitió el primer partido de fútbol grabado íntegramente con iPhones
Lo último
También podría interesarte
Política

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

Cristina Kirchner despidió al Indio Solari:“Vivir solo cuesta vida”

El Gobierno despidió al Indio Solari mediante un comunicado oficial:“Dejó una huella imborrable en la cultura argentina”

La emoción de Axel Kicillof tras la muerte del Indio Solari:“Despedimos a un héroe argentino”

Economía

ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

ANSES en junio: quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

Internacionales

La cuadratura del triángulo:China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?

La cuadratura del triángulo: China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?

De Isócrates a Marco Rubio:la “empresa común” de occidente y el gran desafío de la unidad americana

El Brasil de Lula:él busca un cuarto mandato, pero los ciudadanos lo perciben como “corrupto” y observan como “fracaso” su modelo económico

El país que sorprende con la mayor flota de buques de guerra en todo el mundo y que tiene una modernización acelerada