Lionel Scaloni, sobre los lesionados en la Selección: “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera del Mundial”

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este viernes 5 de junio una conferencia de prensa en la previa al amistoso de este sábado ante Honduras, donde afirmó que los lesionados “están mejorando” aunque “si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera” de la Copa del Mundo. Además, brindó detalles de los próximos compromisos de la “Albiceleste” en la previa al debut en el Mundial 2026.

Además, Scaloni se refirió a la muerte del Indio Solari, quien fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir: “Enviarle la condolencia a su familia, para Argentina es una pérdida importante”, señaló.

“No queremos arriesgarlos en estos partidos, la idea es que no formen parte del amistosos contra Honduras (el 6/6)”, señaló el DT, quien adelantó que alguno de los afectados con dolencias físicas, entre ellos Lionel Messi, podría jugar contra Islandia (el 9/6).

Siguiendo por la línea de los jugadores afectados físicamente, el entrenador oriundo de Pujato afirmó que “la próxima semana será clave para los lesionados”, ya que “si alguno no da la disponibilidad mínima, se queda afuera” del Mundial.

Entrenamiento de la Selección Argentina Foto: Instagram @afaseleccion

Ante la lesión del Dibu Martínez, Scaloni confirmó que en el amistoso de este sábado ante Honduras “atajará Juan Musso”, mientras que en el próximo compromiso lo hará Gerónimo Rulli.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo”.

“No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo” (Sobre los jugadores que no van al Mundial).

“Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión, yo creo que presión es otra cosa”.

“Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país (Honduras). Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad”.

“Yo también esperaba que Messi anuncie que jugaría el Mundial, pero esperó la convocatoria del técnico como cualquier otro jugador”.

“A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia, trataremos de plantear el partido y saber que algunas cosas nos servirán para el debut”.

Cuándo juega la Selección Argentina

El calendario de la Selección Argentina previo al Mundial 2026 cuenta con los siguientes dos amistosos:

Argentina vs Honduras: sábado 6 de junio a las 21:00hs (hora argentina)

Argentina vs Islandia: martes 9 de junio a las 21:30hs (hora argentina)

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el Grupo J de la Copa del Mundo y su fixture será el siguiente: