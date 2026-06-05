La huella secreta de la Casa de Borbón en la bandera de Belgrano: el origen menos contado de los símbolos patrios

Manuel Belgrano, creador de la bandera Foto: Archivo

La historia argentina está llena de escenas que parecen definitivas: Belgrano frente al Paraná, una bandera nueva, soldados formados y el nacimiento visual de una patria. Pero detrás de esa imagen escolarizada hay una trama menos conocida y mucho más fascinante: los colores que hoy identifican a la Argentina también remiten a una tradición monárquica española vinculada a la Casa de Borbón. Lejos de ser una contradicción, esa mezcla revela cómo nacen los símbolos: no de un solo gesto puro, sino de tensiones, apropiaciones y resignificaciones políticas.

El dato documental más firme es que Manuel Belgrano pidió al Triunvirato, el 13 de febrero de 1812, una escarapela nacional para distinguir a las tropas revolucionarias de las enemigas, y que el gobierno la reconoció el 18 de febrero con los colores blanco y azul celeste, dejando atrás la roja que antes se utilizaba. Días después, el 27 de febrero de 1812, Belgrano creó la bandera con esos mismos colores en Rosario. Más tarde, el Congreso de Tucumán la consagró en 1816 y en 1818 se incorporó el sol en la franja central.

El detalle borbónico que cambia la lectura de la bandera argentina

Durante años, la explicación más popular sostuvo que Belgrano eligió el celeste y blanco por el cielo. Sin embargo, la historiografía muestra una discusión más compleja. Educ.ar afirma que esos colores provenían de los colores borbónicos, asociados a la casa de Fernando VII, mientras que materiales históricos del sistema educativo bonaerense y estudios militares remarcan que el celeste y blanco también aparecían en la Orden de Carlos III, una de las máximas condecoraciones de la monarquía borbónica.

Fernando VII, miembro de la Casa de Borbón Foto: Archivo

Ahora bien, el matiz es clave: no existe un documento de época conocido en el que Belgrano diga expresamente “elegí estos colores por la Casa de Borbón”. De hecho, un trabajo del Colegio Militar sobre el bicentenario de la bandera advierte que, aunque el azul celeste y blanco suelen considerarse colores borbónicos y también marianos, ningún documento contemporáneo conocido establece de forma concluyente esa relación con la bandera creada por Belgrano. Es decir: la influencia borbónica es una hipótesis sólida y extendida, pero no una verdad cerrada sin debate.

Por qué Belgrano necesitaba un símbolo nuevo en plena guerra

Para entender por qué la escarapela y la bandera fueron tan importantes hay que salir del aula y volver al campo de batalla. En 1812, las Provincias Unidas todavía transitaban un tiempo ambiguo: la revolución había comenzado, pero el orden colonial no estaba del todo roto en lo simbólico. Belgrano lo vio con claridad. Sus tropas y las realistas podían confundirse, y esa indefinición era un problema militar, pero también político. Por eso pidió una insignia propia que diferenciara a los revolucionarios “de los enemigos y de todas las naciones”.

En ese punto aparece la gran ironía histórica: si los colores efectivamente remitían al universo borbónico, Belgrano y la revolución tomaron una señal nacida en la cultura monárquica española y la transformaron en un emblema criollo. No sería un gesto extraño para la época. La revolución rioplatense convivió, al menos en sus primeros años, con lenguajes políticos heredados del mundo hispánico. Los símbolos no nacieron de un vacío, sino de una disputa por el sentido.

La otra clave: la religión, la Virgen y el color celeste

La influencia de la Casa de Borbón no es la única lectura posible. Otra línea histórica sostiene que el celeste y blanco también pueden leerse desde la tradición mariana, en particular por el vínculo con la Inmaculada Concepción y la Virgen María. El sitio educativo de la Provincia de Buenos Aires recuerda que esos colores figuraban en el manto de la Virgen, y que además estaban presentes en la banda de la Orden de Carlos III. Es decir, lo borbónico y lo religioso no necesariamente compiten: en muchos casos se superponen.

Manuel Belgrano, devoto de la Virgen Foto: Wikipedia

Esa superposición ayuda a entender por qué el símbolo resultó tan potente. Belgrano no solo era un hombre de ideas ilustradas; también era profundamente creyente, y la cultura política de su tiempo mezclaba con naturalidad tradición monárquica, religiosidad y revolución. Por eso reducir el origen del celeste y blanco a una sola explicación empobrece la escena. La fuerza del emblema está, justamente, en haber condensado varias capas de sentido al mismo tiempo.

De la escarapela a la bandera: cómo un signo militar se volvió identidad nacional

Otro dato poco recordado es que la escarapela no es propiamente un símbolo nacional en sentido estricto, aunque sí funciona como emblema de nacionalidad y ocupa un lugar central en la identidad argentina. El propio Estado argentino lo aclara: los símbolos nacionales son bandera, escudo e himno; la escarapela, aun sin ese rango formal, quedó incorporada a la cultura cívica y escolar de manera masiva.

18 de mayo, Día de la Escarapela Foto: Imagen ilustrativa Canal 26

Eso explica por qué la operación de Belgrano fue tan eficaz. Primero logró fijar una marca de identificación militar; después, esa marca saltó del uniforme al pueblo. La bandera siguió el mismo camino: nacida en un contexto bélico, terminó convertida en un signo emocional, político y cultural. La historia de la Bandera de Macha, preservada hoy por el Museo Histórico Nacional, confirma además que las primeras enseñas vinculadas a Belgrano ya circulaban con la combinación celeste-blanca-celeste, aunque todavía existieran dudas sobre la cantidad exacta de franjas de la versión original.

La paradoja que define a la Argentina

Tal vez ahí esté la clave más interesante de esta historia: la Argentina construyó parte de su identidad visual transformando elementos heredados del viejo orden. Si el celeste y blanco llegaron desde la tradición borbónica, Belgrano los arrancó de su contexto original y los volvió otra cosa. Ya no eran colores del rey: pasaron a ser colores de una causa nueva. Y si además esos tonos remitían a la devoción mariana, entonces la revolución también se expresó en un lenguaje emocional que el pueblo podía reconocer.

En definitiva, la influencia de la Casa de Borbón sobre los símbolos patrios creados por Belgrano no debe leerse como una anomalía, sino como una pista histórica decisiva. La bandera argentina no nació solo de una inspiración lírica, ni únicamente de una necesidad militar. Nació en el cruce entre guerra, tradición, religión y política. Y tal vez por eso sigue siendo tan poderosa: porque detrás de sus colores hay una historia más ambigua, más humana y más profunda de lo que muchas veces se cuenta.