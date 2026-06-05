Argentina llamó a las puertas del futuro

La cumbre Carlos Menem–Bill Gates. Foto: Reporte Asia

Hay países que llegan tarde a los cambios tecnológicos y otros que, por un instante, logran verlos antes de tiempo. La Argentina de los años noventa pertenece, al menos en parte, a la segunda categoría. En medio de debates económicos intensos, reformas estructurales y discusiones políticas que aún dividen opiniones, ocurrió un proceso menos recordado y quizá más trascendente: la inserción deliberada del país en la naciente economía digital global.

No fue una tarea lineal ni perfecta. Tampoco estuvo exenta de errores. Pero sería injusto ignorar que durante esa década la Argentina construyó vínculos de alto nivel con líderes tecnológicos, modernizó su infraestructura de telecomunicaciones, abrió sus puertas a innovaciones disruptivas como los satélites de órbita baja, democratizó el acceso a internet mediante redes públicas y privadas, proyectó polos de software y extendió conectividad avanzada hasta la Antártida.

Uno de los símbolos más nítidos de aquel liderazgo fue la cumbre entre Carlos Menem y Bill Gates. El encuentro, acompañado por la firma de un memorándum de entendimiento con Microsoft, condensó una idea audaz: que el desarrollo futuro también se jugaría en el terreno del software, las redes y el conocimiento.

Cumbre Carlos Menem-Bill Gates. Foto: Reporte Asia

Cuando Bill Gates era más que un empresario

Para comprender el peso de aquella reunión conviene recordar el contexto. A fines del siglo XX, Bill Gates no era solo el hombre más visible de Silicon Valley. Era el rostro de una transformación histórica.

Microsoft dominaba sistemas operativos, productividad corporativa, herramientas educativas y buena parte de la experiencia informática del planeta. En términos contemporáneos, era al mismo tiempo plataforma, ecosistema y poder geoeconómico.

Reunirse con Gates equivalía a sentarse con uno de los arquitectos del nuevo orden productivo.

Por eso la cumbre con Menem trascendía la foto oficial. Enviaba una señal al mundo: Argentina no quería ser espectadora. Quería liderar su lugar en la nueva era digital.

El memorándum con Microsoft

El memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno argentino y Microsoft establecía cooperación en áreas que hoy resultan centrales, pero que entonces eran aún emergentes: desarrollo y exportación de software, capacitación tecnológica, alfabetización informática, firma digital, creación de contenidos y fortalecimiento institucional para la economía digital.

El objetivo declarado era ambicioso: posicionar a la Argentina como uno de los principales productores de software en lengua española.

En retrospectiva, aquello no fue una simple intención. Fue una temprana política de liderazgo regional en economía del conocimiento, y lo firmaron el presidente Carlos Menem y Bill Gates.

El discurso de Bill Gates sobre Argentina

Las palabras de Gates tuvieron una relevancia especial. Según testimonios directos, destacó el proceso argentino de modernización en telecomunicaciones y valoró las oportunidades que surgían de esa nueva base de infraestructura.

No era cortesía diplomática.

Para una compañía tecnológica global, los mercados se miden por su capacidad real de conectividad. Sin redes modernas, internet masivo y sistemas confiables, ninguna estrategia digital escala.

El elogio implicaba reconocer que la Argentina no seguía la tendencia: en varios aspectos la encabezaba en la región.

La gestión para acercar a Gates

Las grandes reuniones rara vez nacen por azar. Requieren interlocutores, agenda y persistencia. Desde la Secretaría de Comunicaciones se impulsaron gestiones para promover la visita de Bill Gates a la Argentina y explorar oportunidades concretas de inversión, especialmente vinculadas al desarrollo de centros de software y plataformas tecnológicas.

La tesis era simple pero poderosa: Argentina no debía limitarse a importar computadoras o licencias. Podía producir conocimiento, desarrollar servicios y exportar talento.

Esa visión se apoyaba en ventajas reales: universidades prestigiosas, tradición científica, profesionales competitivos, costos razonables, escala regional y el idioma español como plataforma natural para América Latina. Es lo que finalmente sucedió con la instalación de Motorola y su primer centro de desarrollo de software, al que luego se sumaron Intel, EDS y otros grandes de la industria.

Telecomunicaciones: la base invisible del liderazgo

Ninguna economía digital nace sobre discursos. Necesita infraestructura.

Y allí se produjo una de las transformaciones más profundas de la década. La expansión de líneas telefónicas, la digitalización de centrales, la mejora de calidad de servicio y el crecimiento de redes de datos modificaron un cuello de botella histórico.

Durante años, obtener una línea telefónica en Argentina había sido lento y costoso. En los noventa, esa limitación empezó a revertirse.

Ese cambio fue decisivo. Sin esa modernización, la masificación posterior de internet habría sido mucho más lenta.

Internet para las mayorías

La pregunta clave no era cómo tener internet, sino cómo evitar que quedara restringido a elites urbanas o grandes empresas. La respuesta argentina combinó infraestructura con acceso público y modelos comerciales innovadores.

Miles de locutorios, centros tecnológicos comunitarios y espacios de acceso compartido ofrecieron computadoras conectadas a internet cuando el acceso doméstico aún era costoso. Empresas privadas, cooperativas y pequeños emprendedores hicieron de esos locales una verdadera universidad popular digital.

Allí, millones de personas abrieron su primer correo electrónico, enviaron un CV, chatearon con familiares en el exterior, imprimieron trabajos escolares, navegaron por primera vez y descubrieron el comercio electrónico.

Además de Telecom y Telefónica, también jugaron roles importantes operadores y redes como Telecentro, Dakota, OCA, las cooperativas telefónicas del interior y los prestadores locales de acceso. La inclusión digital argentina no fue accidental. Fue resultado de la infraestructura, el mercado y la capilaridad social.

Satélites LEO: liderazgo antes de la moda

Mientras internet terrestre crecía, otra frontera emergía: los satélites de órbita baja (LEO).

En una época dominada por sistemas geoestacionarios, los LEO proponían menor latencia, cobertura flexible y capacidad para integrar territorios extensos.

Desde 1997, la Secretaría de Comunicaciones impulsó autorizaciones y apertura regulatoria hacia estos sistemas. Entre ellos se encontraba Teledesic, proyecto en el cual Bill Gates era inversor.

El dato resume una coincidencia histórica notable: Gates apostaba financieramente a la nueva conectividad espacial y Argentina abría su marco regulatorio para recibirla.

Décadas más tarde, esa lógica reaparecería con Starlink, Kuiper y otros actores.

Del futuro imaginado al futuro real

Lo que entonces parecía experimental hoy es cotidiano.

Starlink ayudó a resolver un déficit histórico de conectividad en zonas rurales, regiones alejadas y sectores productivos donde las redes terrestres eran insuficientes o antieconómicas. Kuiper y nuevas constelaciones prometen ampliar esa competencia.

La lección es clara: las tecnologías que ayer parecían futuristas eran, en realidad, la próxima infraestructura.

Falda del Carmen: mucho más que una base espacial

Y allí aparece una de las ideas más originales de aquella etapa: analizar las gigantescas instalaciones de Falda del Carmen, sede histórica vinculada a actividades espaciales, como base para algo más ambicioso.

No solo un complejo científico tradicional. También una ciudad de la tecnología.

La intuición era notablemente moderna: aprovechar infraestructura pública de alta calidad para construir un polo de innovación capaz de integrar ciencia, software y nuevos negocios tecnológicos.

El Decreto 1615/1999 y la oportunidad estratégica

La iniciativa tuvo expresión normativa mediante el Decreto 1615/1999, firmado durante la presidencia de Menem, que disponía el traspaso a la provincia de Córdoba dentro de una estrategia de aprovechamiento del predio y proyección tecnológica.

Posteriormente, el esquema fue dejado sin efecto por el Decreto 36/2000, firmado durante la administración de Fernando de la Rúa.

La historia económica argentina ofrece varios ejemplos similares: ideas de escala internacional interrumpidas antes de desplegar todo su potencial.

Argentina en la Antártida digital

Otra dimensión poco recordada de aquella época fue la proyección tecnológica hacia la Antártida.

Argentina avanzó en llevar conectividad moderna al continente blanco: internet, telefonía fija, enlaces satelitales, servicios móviles y soluciones como Iridium y Orbcomm. Con apoyo de empresas como Impsat, de capitales argentinos, se alcanzaron estándares de conectividad inéditos para la región antártica.

Eso convirtió al país en pionero entre las naciones con presencia permanente en el continente.

Antes de los unicornios

La posterior aparición de empresas como Mercado Libre, Despegar, startups y fintechs regionales no debe leerse como milagro espontáneo.

Requirió conectividad creciente, cultura digital emergente, aprendizaje social de internet, talento técnico, apertura internacional e interacción con actores globales. Las semillas del liderazgo tecnológico se siembran antes de que aparezcan los grandes nombres. Esa fue una contribución de los 90.

La red de relaciones que construyó Argentina

Uno de los activos más subestimados de aquella década fue el nivel de relaciones internacionales alcanzado.

Argentina dialogó con líderes políticos globales, con CEOs tecnológicos, con organismos multilaterales, con inversores estratégicos, con referentes de innovación. Ese acceso no garantiza éxito automático, pero multiplica oportunidades.

En la economía global, muchas inversiones comienzan con una conversación bien lograda.

La lección para el presente

Hoy el mundo discute sobre inteligencia artificial, centros de datos, chips, energía para cómputo, constelaciones satelitales y soberanía digital.

La pregunta esencial sigue siendo la misma: ¿Argentina quiere volver a liderar o resignarse a seguir tendencias ajenas?

La experiencia histórica ofrece una respuesta clara: cuando el país se anima a pensar en grande, abrirse al mundo y actuar con rapidez, puede ocupar posiciones de liderazgo reales.

Menem y Gates: mano a mano con el futuro

La cumbre entre Carlos Menem y Bill Gates fue más que una reunión de alto perfil. Fue el símbolo visible de una etapa en la que Argentina lideró debates cruciales de la nueva economía.

El acuerdo con Microsoft impulsó la agenda del software. La modernización de telecomunicaciones dio base material. Los locutorios democratizaron internet. La apertura a satélites LEO anticipó tendencias globales. Falda del Carmen imaginó una ciudad tecnológica. La Antártida recibió conectividad avanzada. Córdoba emergió como hub del conocimiento.

No todas las apuestas perduran. Pero algunas cambian la posición de un país en el mundo. Y en los noventa, Argentina no solo quiso liderar: lideró.

*Este artículo fue publicado en Reporte Asia y reproducido en Canal 26